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ફ્રીજમાં રાખેલો લોટ કાળો અને કઠ્ઠણ થઈ જાય છે? આ ઉપાય અજમાવો...લોટ કાળો નહીં પડે, રોટલી થશે સોફ્ટ

આપણે જ્યારે લોટ બાંધીએ છીએ ત્યારે તે વધારે બની જાય તો તેને ફ્રીઝમાં મૂકી દેતા હોઈએ છીએ પરંતુ વધારે સમય જો ફ્રીઝમાં રહે તો તે કાળો અને કડક થઈ જાય છે. આવા લોટથી જો રોટલી બાંધીએ તો તે સોફ્ટ બનતી નથી. ત્યારે એક એવી ટ્રિક છે જેને અજમાવવાથી આ લોટ એકદમ સોફ્ટ અને તાજો રહી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 08, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:29 PM IST
ફ્રીજમાં રાખેલો લોટ કાળો અને કઠ્ઠણ થઈ જાય છે? આ ઉપાય અજમાવો...લોટ કાળો નહીં પડે, રોટલી થશે સોફ્ટ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ફ્રીજમાં રાખેલો લોટ કાળો અને કઠ્ઠણ થઈ જાય છે? આ ઉપાય અજમાવો...લોટ કાળો નહીં પડે, રોટ
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