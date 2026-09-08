/ફ્રીજમાં રાખેલો લોટ કાળો અને કઠ્ઠણ થઈ જાય છે? આ ઉપાય અજમાવો...લોટ કાળો નહીં પડે, રોટલી થશે સોફ્ટ

અત્યારની આ ભાગદોડવાળી લાઈફમાં ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે આપણે સવાર સાંજનો કે પછી બીજા દિવસ માટેનો લોટ બાંધીને ફ્રીજમાં મૂકી દેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ જ્યારે પછી રોટલી કે ભાખરી કરવા માટે ડબ્બો ખોલીએ તો તે કડક થઈ જતો હોય છે. તેની રોટલી કે ભાખરી પણ સોફ્ટ બનતા નથી. જો તમારી સાથે આવું થતું હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી આના માટે અમે તમને એક સરળ ટ્રિક જણાવીશું.
કેમ કાળો અને કડક થાય છે લોટ?
ફ્રીજમાં વધુ સમય સુધી રાખેલો લોટ કેમ કાળો અને કડક થતો હોય છે? એ સવાલ જો તમને થતો હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે લોટમાં રહેલું મોઈશ્ચર ફ્રીઝની ઠંડી હવાના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે તેનું ઓક્સીડેશન થવા લાગે છે. જેના કારણે લોટનો રંગ કાળો પડવા લાગે છે. આ સાથે જ ફ્રીઝની હવા લોટના ભેજને પણ શોષી લે છે જેનાથી તે ઉપરથી એકદમ કડક અને કઠ્ઠણ થઈ જાય છે.
લોટને કાળો પડતો કેવી રીતે અટકાવો?
જ્યારે તમે લોટ બાંધતા હોવ તો છેલ્લે જ્યારે આંટો સંપૂર્ણ રીતે બંધાઈ જાય તો તેમાં એક નાનો ચમચો દેશી ઘી કે તેલ નાખો. હવે આ લોટને 1 મિનિટ માટે ફરીથી સારી રીતે ચીકણો થાય ત્યાં સુધી મસળો. ઘી કે તેલ લોટની ચારેબાજુ એક પ્રકારે એવું રક્ષણાત્મક લેયર બનાવી દે છે જે ફ્રીજની સૂકી હવાને લોટની અંદર જવા દેતી નથી. આથી લોટ કાળો પડતો નથી કે સૂકાતો નથી.
લોટને ફ્રેશ રાખવાના નુસ્ખા
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