Prev
Next
Hair Dye Safety: શું સફેદ વાળને રંગવાથી ડેમેજ થઈ શકે છે લિવર? હેર ડાઈ પર સામે આવ્યું સત્ય

Hair Dye Allergy Symptoms: રૂટીન રીતે કોસ્મેટિક હેર હાઈ ઉપયોગ કરવાથી સામાન્ય લોકોમાં લિવરની ગંભીર બીમારી થવાના કોઈ મજબૂત ક્લિનિકલ પૂરાવા નથી. આવો તમને જણાવીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:11 AM IST
  • શું હેર ડાઈમો ઉપયોગ કરવાથી ખરેખર વાળ ખરાબ થાય છે?
  • નિષ્ણાંત ડોક્ટરોએ જણાવી સમગ્ર હકીકત
  • હેર ડાઈનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કેટલીક સાવધાની રાખવી જરૂરી

Trending Photos

Can Hair Dye Cause Liver Damage: સલૂનની ખુરશી પર બેઠા-બેઠા જ્યારે વાળનો રંગ બદલાતો જોવા મળે છે તો મનમાં એક સવાલ જરૂર આવે છે કે શું આ કેમિકલ ખરેખર શરીર માટે નુકસાનદાયક છે? અલગ-અલગ વાતો સાંભળી લોકોને લાગે છે કે હેર ડાઈથી લિવર પણ ખરાબ થઈ શકે છે. પરંતુ હકીકત થોડી અલગ છે. આવો તમને જણાવીએ આ વિશે નિષ્ણાંતો શું કહે છે.

શું કહે છે એક્સપર્ટ?
સૈફી હોસ્પિટલના હેપેટોલોજિસ્ટ અને લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન ડો. ચેતન કલાલે TOI ને જણાવ્યું કે રૂટીન રીતે કોસ્મેટિક હેર હાઈનો ઉપયોગ કરવાથી સામાન્ય લોકોમાં લિવરની ગંભીર બીમારી થવાના કોઈ મજબૂત ક્લિનિકલ પૂરાવા નથી. તેનું કારણ છે કે માર્કેટમાં મળનાર મોટા ભાગની ડાઈ રેગુલેટેડ હોય છે અને સ્કેલ્પ દ્વારા શરીરમાં તેનું એબ્ઝોર્પ્શન ખુબ ઓછું થાય છે. એટલે કે કેમિકલ્સ એટલી માત્રામાં બ્લડસ્ટ્રીમ સુધી નથી પહોંચતા કે લિવરને નુકસાન પહોંચાડી શકે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું કોઈ નુકસાન નથી થતું?
પરંતુ તેનો મતલબ તે નથી કે જોખમ ખરેખર શૂન્ય છે. કેટલાક મામલામાં લિવર ડેમેજના રિપોર્ટ સામે આવ્યા છે, ખાસ કરી જ્યારે હાઈમાં રહેલ પેરા-ફિનાઇલિન ડાયમીન જેવા કેમિકલ સામેલ હોય. પરંતુ આ મામલા ખુબ ઓછા અને ઇડિયોસિંક્રેટિક હોય છે, એટલે કે દરેક વ્યક્તિમાં અલગ રીતે, કોઈ ખાસ પેટર્ન વગર. તે ડોઝ પર નિર્ભર હોતા નથી, પરંતુ શરીરની વ્યક્તિગત પ્રતિક્રિયા પર આધારિત હોય છે.

ડો. હર્ષિલ. એસ. શાહ જણાવે છે કે PPD અને એમોનિયા જેવા તત્વ ત્યારે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે, જ્યારે તે શરીરમાં વધુ માત્રામાં પ્રવેશ કરે જેમ કે સ્કેલ્પ પર ઘાવ હોય કે એપ્લિકેશન દરમિયાન ફ્યૂમ્સ વધુ ઇનહેલ કરવામાં આવે. સામાન્ય રીતે તેનાથી સ્કિન એલર્જી થાય છે, જે અસહજ હોય છે, પરંતુ ખતરનાક નહીં. જે મામલામાં હેર ડાઈ અને હેપેટાઇટિસ વચ્ચે સંબંધ જોવા મળે, તેમાં લાંબા સમય સુધી કે વારંવાર ઉપયોગની સાથે પહેલાથી રહેલ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ સામેલ હતી.

ક્યારે થાય છે સમસ્યા?
હકીકતમાં ચિંતા ત્યારે વધે છે, જ્યારે ઘણા જોખમ એક સાથે જોડાયેલો હોય છે, જેમ કે સ્મોકિંગ. સ્મોકિંગ ખુદ લિવર માટે એક મોટો ખતરો છે. તે ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસ, સોજા અને હાઇબ્રોસિસને વધારે છે, જેનાથી લિવર રોગનો ખતરો વધી જાય છે, ખાસ કરી જો ફેટી લિવર કે દારૂનો ઈતિહાસ હોય. તેવામાં જ્યારે શરીર કેમિકલ્સના સંપર્કમાં આવે છે તો કુલ મળી ટોક્સિક અસર વધી શકે છે. પરંતુ ડોક્ટર. કલાક ભાર આપી કહે છે કે લિવર હેલ્થ માટે હેર હાઈ છોડવા કરતા જરૂરી સ્મોકિંગ છોડવું છે.

શું છે તેનો ઉપાય?
તો શું કરવામાં આવે? સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ છે સાવધાનીની સાથે ઉપયોગ. હંમેશા વિશ્વાસપાત્ર અને રેગુલેટેડ બ્રાન્ડની ડાઈ પસંદ કરો. એમોનિયા-ફ્રી કે હર્બલ લખેલું હોય તેનો અર્થ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત હોતો નથી. તેમાં પણ અલગ પ્રકારના કેમિકલ હોય છે. દર વખતે ઉપયોગ કરતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ જરૂર કરો, જેથી એલર્જીની માહિતી મળી શકે. 

ડિસ્ક્લેમરઃ આ જાણકારી રિસર્ચ સ્ટડી અને નિષ્ણાંતોના અભિપ્રાય પ્રમાણે આધારિત છે. આ સલાહને અંતિમ વિકલ્પ ન માનો. કોઈ નવી ગતિવિધિ અપનાવતા પહેલા સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ જરૂર લો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Hair DyeHair Dye Safety

Trending news