Prev
Next

આયુર્વેદિક ડોક્ટરે દાંત સફેદ કરવા માટે 1400 વર્ષ જૂનો નુસ્ખો જણાવ્યો, પીળા દાંત થઈ જશે સફેદ

Teeth whitening: ઘણા લોકો ફરિયાદ કરે છે કે દરરોજ દાંત સાફ કર્યા પછી પણ તેમનો પીળો રંગ રહે છે અથવા તેમના શ્વાસમાંથી દુર્ગંધ આવે છે. તમે એક ખાસ ઉપાય અજમાવી શકો છો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:24 PM IST

Trending Photos

આયુર્વેદિક ડોક્ટરે દાંત સફેદ કરવા માટે 1400 વર્ષ જૂનો નુસ્ખો જણાવ્યો, પીળા દાંત થઈ જશે સફેદ

Teeth whitening: પીળા, ગંદા દાંત તમારા સ્મિતને કલંકિત કરી શકે છે. દરેક વ્યક્તિ ઇચ્છે છે કે તેમના દાંત હંમેશા સ્વચ્છ અને સફેદ દેખાય. જો કે, ઘણા લોકો ફરિયાદ કરે છે કે દરરોજ દાંત સાફ કરવા અને મૌખિક સ્વચ્છતાનો અભ્યાસ કર્યા પછી પણ પીળાશ દૂર થતી નથી, જેના કારણે મોંઘા દાંતની દુર્ગંધ આવે છે. આનાથી તેઓ મોંઘા ટૂથપેસ્ટ અને સારવારનો આશરો લે છે, જેની ક્યારેક આડઅસર પણ થઈ શકે છે. જો કે, તમે આ સમસ્યા માટે કેટલાક અસરકારક ઘરેલું ઉપાયો પણ અજમાવી શકો છો. તાજેતરમાં, પ્રખ્યાત આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સલીમ ઝૈદીએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર આવો જ એક ઉપાય શેર કર્યો છે. ડૉક્ટર સમજાવે છે કે આ ઉપાય ફક્ત દાંતમાંથી પીળાશ દૂર કરવામાં મદદ કરશે નહીં, પરંતુ તમારા એકંદર મૌખિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. ચાલો તેના વિશે વધુ જાણીએ.

તે માટે ડેક્ટર જૈદી મિસ્વાક (Miswak)નો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપે છે. પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર શેર કરવામાં આવેલા વીડિયોમાં જણાવે છે કે દાંતો માટે મિસ્વાક અસરકારક હોય છે. આ એક 1400 વર્ષ જૂનો નુસ્ખો છે, જે ન માત્ર દાંતને સફેદ બનાવે છે, પરંતુ ગમ્સ એટલે કે પેઢાને હેલ્ધી રાખે છે અને શ્વાસની દુર્ગંધ દૂર કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કઈ રીતે ફાયદાકારક છે મિસ્વાક?
ડોક્ટર જૈદી અનુસાર મિસ્વાક એક એન્ટી-બેક્ટેરિયલ (Anti-bacterial) પ્રાકૃતિક બ્રશ છે. તે દાંતમાં બેક્ટેરિયાને ખતમ કરે છે, જેનાથી કેવિટી અને સેન્સિવિટીની સમસ્યા ઓછી થાય છે. એટલું જ નહીં નિયમિત રૂપથી મિસ્વાકનો ઉપયોગ કરવાથી દાંતમાં જામેલી પીળી પરત ધીમે-ધીમે સાફ થઈ જાય છે અને દાંત ફરી ચમકવા લાગે છે.

કઈ રીતે કરશો મિસ્વાકનો ઉપયોગ?
આ કરવા માટે, લગભગ 15-20 સેન્ટિમીટર લાંબી મિસ્વાક લાકડી લો.
તેની બાહ્ય ત્વચાનો થોડો ભાગ છોલી લો.
ઉપરના છેડાને બ્રશ જેવા બરછટ બને ત્યાં સુધી હળવા હાથે ચાવો.
હવે, આ બરછટનો ઉપયોગ કરીને તમારા દાંતને હળવા ગોળાકાર ગતિમાં સાફ કરો.
આયુર્વેદિક ડોકટરો દિવસમાં 2-3 વખત આ બરછટથી તમારા દાંત સાફ કરવાની ભલામણ કરે છે.

જો તમને પીળા દાંતની ચિંતા હોય, તો આ ઉપાય અજમાવી જુઓ. આ પદ્ધતિ સંપૂર્ણપણે કુદરતી છે અને તેની કોઈ આડઅસર નથી. આ ઉપાયથી તમને ઝડપી પરિણામો જોવા મળી શકે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Best Miswak for Teeth

Trending news