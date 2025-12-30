શું ગાળો આપવાથી વધે છે આત્મવિશ્વાસ? રિસર્ચમાં સામે આવી ચોંકાવનારી વાત
એક રિસર્ચ પ્રમાણે ગાળો આપવી એક ખરાબ આદત નથી, પરંતુ માનસિક દબાવમાં આત્મવિશ્વાસ અને પરફોર્મંસ વધારવામાં મદદ કરી શકે છે. જાણો વૈજ્ઞાનિકો તેના વિશે શું કહે છે?
આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ગાળો આપવી ખરાબ આદત છે અને એક સામાજિક વ્યક્તિ કે સભ્ય સમાજમાં ગાળોને કોઈ સ્થાન નથી. તે આપણી અંદર હેવાન અને ખરાબ વ્યક્તિત્વને દર્શાવે છે. પરંતુ એક રિસર્ચમાં ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે. તે અનુસાર ગાળો આપવાથી આપણા આત્મવિશ્વાસના લેવલમાં વધારો થઈ શકે છે.
જ્યારે આપણે કોઈ શારીરિક મહેનત કે માનસિક દબાવમાં જોઈએ તો ગાળો આપવાથી આપણા શરીરમાં એક નવી ઊર્જાનો સંચાર થાય છે અને જે કામ આપણે મુશ્કેલ લાગે તે સારી રીતે કરી શકીએ છીએ.
સંશોધનમાં શું બહાર આવ્યું?
અમેરિકન સાયકોલોજિસ્ટ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા સંશોધન મુજબ, જો કોઈ વ્યક્તિ ગાળો આપે છે, તો તેને મુશ્કેલ કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે થોડી શક્તિ મળે છે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગાળ બોલે છે, ત્યારે તેનું મગજ એક ચોક્કસ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે જેને સ્ટેટ ડિસઇન્હિબિશન કહેવાય છે.
આ સ્થિતિમાં, વ્યક્તિ એવા કાર્યો કરવા માટે હિંમત એકઠી કરી શકે છે જે તે પહેલાં કરવામાં અચકાતી હતી અથવા ખૂબ મુશ્કેલ માનતી હતી. આ સ્થિતિમાં, વ્યક્તિ પોતાની ક્ષમતા કરતાં વધુ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ગાળ બોલવાથી કોઈ શારીરિક શક્તિ મળતી નથી; તેના બદલે, તે ભાવનાત્મક મુક્તિ તરીકે કાર્ય કરે છે. આ સ્થિતિમાં, વ્યક્તિ પોતાની મર્યાદાઓ અને સ્વ-લાદેલી મર્યાદાઓને આગળ ધપાવે છે, કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે વધુ પ્રયત્નો કરે છે.
યુનિવર્સિટી રિસર્ચમાં શું થયું?
બ્રિટનની કીલ યુનિવર્સિટી અને અમેરિકાની અલબામા યુનિવર્સિટીના મનોવૈજ્ઞાનિકોએ આશરે 300 લોકો પર એક રિસર્ચ કર્યું. આ રિસર્ચમાં તે લોકો પર બે ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા.
પહેલા ટેસ્ટમાં લોકોએ કહ્યું કે તે ખુરશી પર બેસી પોતાના હાથના સહારે પોતાના શરીરને કેટલા વધુ સમય સુધી ઉઠી શકે છે, એટલો સમય ઉઠાવી રાખે. રિસર્ચ દરમિયાન કેટલાક લોકોને ગાળો આપવાનું કહ્યું, જ્યારે કેટલાક લોકોને ગાળો આપવાની ના પાડી.
ગાળો આપનારનું પ્રદર્શન સારૂ રહ્યું
પરિણામ ચોંકાવનારૂ આવ્યું, કારણ કે જે લોકોએ ગાળો આપી તે વધુ સમય સુધી પોતાના શરીરને હાથના બળ પર ઉઠાવી શક્યા. સંશોધકો અનુસાર આવું એટલા માટે થયું કારણ કે ગાળો આપવાથી તેની અંદર તે વિચાર ઓછો થઈ ગયો કે તેનાથી આ કામ થઈ શકશે નહીં. તેનાથી વ્યક્તિ જલ્દી હાર માનતો નથી અને પોતાની મર્યાદાથી આગળ જવાનો પ્રયાસ કરે છે. એટલે કે ગાળો આપવાથી વ્યક્તિની અંદર કોઈ નવી તાકાત આવતી નથી, પરંતુ તે વધુ વિચારવા અને ડરવાથી બચી જાય છે.
