Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

શું તમારું બાળક પણ ખૂબ રડે છે? એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો ચૂપ કરવાની જાદુઈ ટેકનિક?

Parenting Tips: ઘણીવાર એવું બને છે કે બાળક અચાનકથી રડવા લાગે છે અને તેને ચૂપ કરાવવું એક ખૂબ મુશ્કેલ કામ બની જાય છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થાય છે, તો આવો જાણીએ ડૉ. રવી મલિક પાસેથી કે તમે કઈ રીતે તમારા બાળકને 3 મિનિટમાં ચૂપ કરાવી શકો છો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:22 PM IST

Trending Photos

શું તમારું બાળક પણ ખૂબ રડે છે? એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો ચૂપ કરવાની જાદુઈ ટેકનિક?

Parenting Tips: ઘણીવાર એવું થાય છે કે નાનું બાળક અચાનક રડવા લાગે છે અને તમે ગમે તેટલી કોશિશ કરો, તેને ચૂપ કરાવવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં માતા-પિતા પરેશાન થઈ જાય છે અને સમજી શકતા નથી કે આખરે શું કરવું. જો તમારી સાથે પણ આવું થાય છે, તો હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ડૉ. રવી મલિકના જણાવ્યા મુજબ કેટલીક સરળ અને અસરકારક રીતો છે, જેની મદદથી તમે તમારા બાળકને માત્ર 2 મિનિટમાં ચૂપ કરાવી શકો છો. આવો જાણીએ કઈ છે તે રીતો.

આ રીતે બાળકને ચૂપ કરાવો | Tips To Calm Cry Baby

Add Zee News as a Preferred Source

1. બાળકની જરૂરિયાત ઓળખો
એક્સપર્ટ ડૉ. રવી મલિકના મતે, સૌથી પહેલા એ જોવું જરૂરી છે કે બાળકની જરૂરિયાત (Need) શું છે. ક્યાંક તે ભૂખ્યું તો નથી કે તેને ક્યાંય દુખાવો તો નથી થઈ રહ્યો.

2. 5S ટેકનિક અપનાવો
ત્યારબાદ 5S ટેકનિકનો ઉપયોગ કરો, જેમાં બાળકને હળવા ધાબળાથી લપેટવામાં આવે છે જેથી તે સુરક્ષિત અને આરામદાયક અનુભવ કરે.

3. બાળકને તમારી નજીક રાખો
એક્સપર્ટ જણાવે છે કે બાળકને પડખેથી લઈને પેટની નજીક રાખીને રાખો. આમ કરવાથી તે વધુ કમ્ફર્ટેબલ અનુભવ કરે છે.

4. સુખદ અવાજ કાઢો (Soothing Sound)
જો બાળક છતાંય રડી રહ્યું હોય, તો તેના કાનની પાસે સુખદ (Soothing) અવાજ કાઢો. આ અવાજ બાળકને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે.

5. બાળકને ઝુલાવો
ડૉ. રવી મલિકનું કહેવું છે કે બાળકને હળવો હિંચકો ઝુલાવવો પણ ખૂબ અસરકારક હોય છે. તેનાથી બાળક જલ્દી શાંત થઈ શકે છે.

6. પેસિફાયરનો ઉપયોગ કરો
જો આ બધી રીતોથી પણ બાળક ચૂપ ન થાય, તો એક્સપર્ટના મતે તમે તેને પેસિફાયર (Pacifier) આપી શકો છો. તેનાથી બાળક રાહત અનુભવશે અને રડવાનું બંધ કરી દેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Parenting TipsHow to calm a crying babyBaby crying solutionDr Ravi Malik parenting advice5S technique for baby Baby care tipsNew parents guidePacifier use for babyBaby soothing tricksHow to stop baby crying quickly

Trending news