શું તમારું બાળક પણ ખૂબ રડે છે? એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો ચૂપ કરવાની જાદુઈ ટેકનિક?
Parenting Tips: ઘણીવાર એવું બને છે કે બાળક અચાનકથી રડવા લાગે છે અને તેને ચૂપ કરાવવું એક ખૂબ મુશ્કેલ કામ બની જાય છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થાય છે, તો આવો જાણીએ ડૉ. રવી મલિક પાસેથી કે તમે કઈ રીતે તમારા બાળકને 3 મિનિટમાં ચૂપ કરાવી શકો છો.
Parenting Tips: ઘણીવાર એવું થાય છે કે નાનું બાળક અચાનક રડવા લાગે છે અને તમે ગમે તેટલી કોશિશ કરો, તેને ચૂપ કરાવવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં માતા-પિતા પરેશાન થઈ જાય છે અને સમજી શકતા નથી કે આખરે શું કરવું. જો તમારી સાથે પણ આવું થાય છે, તો હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ડૉ. રવી મલિકના જણાવ્યા મુજબ કેટલીક સરળ અને અસરકારક રીતો છે, જેની મદદથી તમે તમારા બાળકને માત્ર 2 મિનિટમાં ચૂપ કરાવી શકો છો. આવો જાણીએ કઈ છે તે રીતો.
આ રીતે બાળકને ચૂપ કરાવો | Tips To Calm Cry Baby
1. બાળકની જરૂરિયાત ઓળખો
એક્સપર્ટ ડૉ. રવી મલિકના મતે, સૌથી પહેલા એ જોવું જરૂરી છે કે બાળકની જરૂરિયાત (Need) શું છે. ક્યાંક તે ભૂખ્યું તો નથી કે તેને ક્યાંય દુખાવો તો નથી થઈ રહ્યો.
2. 5S ટેકનિક અપનાવો
ત્યારબાદ 5S ટેકનિકનો ઉપયોગ કરો, જેમાં બાળકને હળવા ધાબળાથી લપેટવામાં આવે છે જેથી તે સુરક્ષિત અને આરામદાયક અનુભવ કરે.
3. બાળકને તમારી નજીક રાખો
એક્સપર્ટ જણાવે છે કે બાળકને પડખેથી લઈને પેટની નજીક રાખીને રાખો. આમ કરવાથી તે વધુ કમ્ફર્ટેબલ અનુભવ કરે છે.
4. સુખદ અવાજ કાઢો (Soothing Sound)
જો બાળક છતાંય રડી રહ્યું હોય, તો તેના કાનની પાસે સુખદ (Soothing) અવાજ કાઢો. આ અવાજ બાળકને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે.
5. બાળકને ઝુલાવો
ડૉ. રવી મલિકનું કહેવું છે કે બાળકને હળવો હિંચકો ઝુલાવવો પણ ખૂબ અસરકારક હોય છે. તેનાથી બાળક જલ્દી શાંત થઈ શકે છે.
6. પેસિફાયરનો ઉપયોગ કરો
જો આ બધી રીતોથી પણ બાળક ચૂપ ન થાય, તો એક્સપર્ટના મતે તમે તેને પેસિફાયર (Pacifier) આપી શકો છો. તેનાથી બાળક રાહત અનુભવશે અને રડવાનું બંધ કરી દેશે.
