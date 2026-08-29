Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /શરીર જો આપે આ 5 વોર્નિંગ સાઈન તો ભૂલેચૂકે ન અવગણતા, નહીં તો મુશ્કેલીમાં મૂકાશો!

શરીર જો આપે આ 5 વોર્નિંગ સાઈન તો ભૂલેચૂકે ન અવગણતા, નહીં તો મુશ્કેલીમાં મૂકાશો!

આપણું શરીર ભગવાને બનાવેલી એક એવી બનાવટ છે કે જેના વિશે જેટલું સમજીએ એટલું ઓછું છે. ક્યારેક આ સિસ્ટમમાં જ્યારે ગડબડી આવે છે ત્યારે શરીર કેટલીક ચેતવણીઓ આપે છે જે નજરઅંદાજ કરવી મોટી સમસ્યા નોતરી શકે છે. ખાસ જાણો આ સંકેતો વિશે...

Written ByViral Raval
Published: Aug 29, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:14 PM IST
શરીર જો આપે આ 5 વોર્નિંગ સાઈન તો ભૂલેચૂકે ન અવગણતા, નહીં તો મુશ્કેલીમાં મૂકાશો!
Image Credit: Representational AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અર્જુનની છાલનો ઉકાળો કોણે પીવો ? અર્જુનની છાલનો ઉકાળો બનાવવાની સાચી રીત વિશે જાણો
2
3
4
5