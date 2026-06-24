/Beauty Tips: પ્રિયંકા ચોપડા ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે ફોલો કરે છે આ સ્કિન કેર રુટીન, ડો મધુ ચોપડાએ જણાવ્યું સીક્રેટ

Beauty Tips: પ્રિયંકા ચોપડા જે હવે ગ્લોબલ સ્ટાર બની ગઈ છે તે પોતાની સ્કિનનું ધ્યાન રાખવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ પર નહીં પરંતુ ઘરેલુ નુસખા પર વિશ્વાસ કરે છે. પ્રિયંકા ચોપડા સ્કિન કેર કરવામાં સામાન્ય યુવતીઓની જેમ ઘરેલુ નુસખા અપનાવે છે. જેના કારણે તેની ત્વચા આટલી સુંદર છે. આ વાત પ્રિયંકા ચોપડાની માતા ડોક્ટર મધુ ચોપડાએ જણાવી છે.
ડોક્ટર મધુ ચોપડાએ જણાવ્યું કે તેમની દીકરી પ્રિયંકા ચોપડા કયું સ્કીન કેર રૂટીન ફોલો કર્યો છે. જો તમે પણ પ્રિયંકા ચોપડા જેવી ગ્લો કરતી, સુંદર ત્વચા મેળવવા માંગો છો તો આ સ્કિન કેર રૂટીન તમે પણ ફોલો કરી શકો છો. આ અગાઉ પ્રિયંકા ચોપડાએ પણ ઈંસ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો હતો જેમાં તે ઘરની વસ્તુઓથી બનેલું ફેસ માસ્ક લગાડતી જોવા મળી હતી. હવે તેની માતાએ ડોક્ટર મધુ ચોપડાએ ખુલાસો કર્યો છે કે પ્રિયંકા ચોપડા પોતાની સ્કિનનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખે છે? તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ પ્રિયંકા ચોપડાની સુંદર ત્વચાનું રહસ્ય શું છે?
પ્રિયંકા ચોપડા કયું ફેસ પેક યુઝ કરે છે ?
પ્રિયંકા ચોપડા પોતાની સ્કીનનું ધ્યાન રાખવા માટે અને સ્કીનની સુંદરતા વધારવા માટે ચણાના લોટથી બનેલું ફેસપેક લગાડે છે. આ ફેસપેક બનાવવા માટે બે ચમચી ચણાનો લોટ, એક ચમચી મલાઈ, એક ચમચી દહીં, ચપટી હળદર અને ઠંડા દૂધની જરૂર પડે છે. બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી ચહેરા અને ગરદન પર લગાડવાની હોય છે.
ચણાના લોટના ફેસ પેકના ફાયદા
આ ફેસ પેકમાં જે ચણાનો લોટ હોય છે તે ચહેરા પરથી ગંદકી હટાવવામાં મદદ કરે છે,દહીમાં રહેલું લેક્ટિક એસિડ સ્કીનને બ્રાઇટ કરે છે અને મલાઈ સ્કીનને હાઇડ્રેટ રાખે છે. હળદરમાં એન્ટિ સેપ્ટિક ગુણ હોય છે જે ખીલથી રાહત આપવામાં મદદ કરે છે.
ફેસપેક લગાડવાની રીત
આ ફેસપેક લગાડતા પહેલા ચહેરાને સારી રીતે સાફ કરવો અને પછી ગરદન તેમજ ચહેરા પર ચણાના લોટનો ફેસપેક લગાડવો. 15 થી 20 મિનિટમાં ફેસપેક સુકાઈ જશે ત્યાર પછી હળવા હાથે મસાજ કરીને ફેસપેક દૂર કરી ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લેવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)