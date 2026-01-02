ભલે આસમાન તૂટી પડે, નાસ્તામાં ક્યારેય આ 5 ભૂલો ન કરો, શરીરને ભારે પડશે
નાસ્તા દરમિયાન કેટલીક ભૂલ થવાનો ખતરો વધુ રહે છે. ખાસ કરી ભારતીયો પાંચ ભૂલ કરતા હોય છે. જેનાથી દિવસની સારી શરૂઆત થવાની જગ્યાએ શરીરને નુકસાન પહોંચવા લાગે છે. આ ભૂલ વિશે ડોક્ટર સલીમ ઝૈદીએ જાણકારી આપી છે.
Trending Photos
નાસ્તો ખૂબ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. તે શરીરને આખા દિવસ માટે તૈયાર કરે છે. તેથી તમારે સમજી વિચારી તેમાં વસ્તુનું સેવન કરવું જોઈએ. પરંતુ 5 ભૂલો જે ભારતીયો વધુ કરે છે, જેનાથી ઘણી સમસ્યા થઈ શકે છે. સવારના નાસ્તામાં થનારી આ ભૂલો વિશે ડોક્ટર સલીમ ઝૈદીએ જાણકારી આપી છે.
ડોક્ટરે જણાવ્યું કે બ્રેકફાસ્ટ દિવસનું પ્રથમ મીલ છે, જે તમારા દિવસભરના મેટાબોલિઝ્મ અને એનર્જીને નક્કી કરે છે. તેમણે આગળ કહ્યું કે સવાલ તે છે કે શું તમે શરીરને સવારે સારૂ સ્ટાર્ટ આપી રહ્યાં છો કે આ નાની-નાની ભૂલને કારણે તમારા સ્વાસ્થ્યને ખતરામાં મુકી રહ્યાં છો.
ખાલી પેટ ચા
જો તમને સવારે સૌથી પહેલા ચા પીવાની આદત છે તો તે બ્રેકફાસ્ટમાં થનારી ભૂલ છે. ડોક્ટર કહે છે કે ખાલી પેટ ચા પીવાથી એસિડિટી વધે છે. તમારૂ કોર્ટિસોલ હોર્મોન વધે છે, ડિહાઇડ્રેશન થાય છે અને ભૂખ ઓછી થઈ જશે.
દરરોજ પરાઠાનું સેવન
આ રીતે જો તમે દરરોજ નાસ્તામાં પરાઠાનું સેવન કરો છો તો કાર્બ્સ વધુ લઈ રહ્યાં છો. આ સાથે પ્રોટીનની કમી થઈ રહી છે. આમ કરવાથી પેટ તો ભરાઈ જાય છે પરંતુ ઇંસુલિન સ્પાઇક થશે અને બપોર સુધી ઊંઘ પણ આવશે અને ભારેપણું રહેશે.
બ્રેકફાસ્ટમાં ન કરો આ 5 ભૂલ
ઈન્સ્ટેન્ટ ઓટ્સ
જો તમે હેલ્ધી સમજી ઇન્સ્ટેન્ટ ઓટ્સ નાસ્તામાં લઈ રહ્યાં છો તો ફાઇબર ઓછું લઈ રહ્યાં છો. તે હાઇલી પ્રોસેસ્ડ હોય છે, જેના કારણે સુગર વધી શકે છે. તો ડોક્ટરે કહ્યું કે વેટ લોસ માટે તેને ખાવાનું વિચારતા પણ નહીં.
ચાની સાથે બિસ્કિટ-રસ
લોકોને ચા સાથે બિસ્કિટ કે રસ ખાવાની આદત હોય છે. પરંતુ તેની અંદર મેંદો, સુગર અને ટ્રાન્સ ફેટ હોય છે. જે શરીરમાં ઇંસુલિન સ્પાઇક કરવાની સાથે મોટાપો પણ વધારે છે.
કંઈ ન ખાવું
જો તમે ડાઇટિંગના ચક્કરમાં કંઈ ખાતા નથી તો મેટાબોલિઝ્મ સ્લો થઈ શકે છે. દિવસમાં જંક ફૂડ ખાવાનું ક્રેવિંગ વધશે અને બપોરે તમે જ્યારે જમશો તો ઓવરઇટિંગ થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમર
આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે