Glowing Skin: ચહેરા પર ક્રીમ લગાડવાની જરૂર જ નહીં પડે, ડેલી રુટીનમાં સામેલ કરી લો આ 3 જ્યુસ
Juice For Glowing Skin: જો તમે નિયમિત રીતે આ 3 વસ્તુઓનું તાજું જ્યુસ બનાવીને પીવાનું શરુ કરશો તો શરીર સ્વસ્થ થશે અને ત્વચા ચમકદાર અને સુંદર દેખાવા લાગશે. આ 3 જ્યુસ પીધા પછી જે ફેરફાર સ્કિનમાં દેખાશે તેની તમે કલ્પના પણ કરી નહીં હોય.
Trending Photos
Juice For Glowing Skin: શિયાળાની ઋતુ તન, મન અને ત્વચાને સ્વસ્થ રાખવાનો સમય છે. આ સમયે સ્કિન કેર પર ખાસ ધ્યાન આપવું પડે છે. જો સ્કિન કેર કરવામાં ન આવે તો ઠંડી હવાના કારણે ત્વચા ડ્રાય અને ડલ થઈ જાય છે. તમે જોયું પણ હશે કે ઘણા લોકોની સ્કિન સાવ નિસ્તેજ દેખાતી હોય છે. ચહેરા પર નુર રહેતું નથી. તેની સામે કેટલાકની સ્કિન એકદમ ચમકદાર અને સુંદર દેખાતી હોય છે. આવી ત્વચા કોઈપણ વ્યક્તિ મેળવી શકે છે.
ત્વચા સુંદર અને બેદાગ રહે તે માટે સ્કિન કેર પ્રોડક્ટનો યુઝ કરવાની સાથે એવી વસ્તુઓ પણ ખાવી-પીવી જોઈએ જેનાથી ત્વચાને અંદરથી પોષણ મળે અને ત્વચાની સુંદરતા વધે. આજે તમને 3 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેનું જ્યુસ બનાવીને પીશો તો ત્વચાની આ જરૂરીયાતો પુરી થશે. આ 3 જ્યુસનો ઉપયોગ કરવાથી ત્વચા સ્વસ્થ રહે છે અને થોડા દિવસમાં ત્વચા પર ગ્લો પણ દેખાવા લાગે છે.
સ્કિનને સુંદર બનાવતા જ્યુસ
1. શિયાળામાં જો તમે લાલ ગાજરનું ફ્રેશ જ્યુસ રોજ પીશો તો તેનાથી ત્વચાની સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લાગી જશે. ગાજરમાં વિટામિન એ અને બીટા કેરોટીન હોય છે જે ત્વચાને ફાયદો કરે છે. તેનાથી ત્વચાને પોષણ મળે છે અને ત્વચા પર ગ્લો આવે છે. આ જ્યુસ આંખને પણ ફાયદો કરે છે.
2. આમળાનું જ્યુસ વિટામિન સી અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. તેમાં મિનરલ્સ પણ ભરપુર માત્રામાં હોય છે જે ત્વચા માટે રામબાણ છે. 2 થી 3 આમળાનો રસ કરી તેને પાણીમાં ઉમેરી પી લેવાથી ત્વચા પર ચમક આવે છે અને ત્વચાનું લચીલાપણું જળવાઈ રહે છે. આમળાને તમે અલગ અલગ રીતે ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો.
3. કાકડીનું જ્યુસ પણ સ્કિન માટે લાભકારી છે. કાકડીમાં પાણી ભરપુર માત્રામાં હોય છે. તેનાથી ત્વચા હાઈડ્રેટ રહે છે. કાકડીનો જ્યુસ પીવાથી ત્વચા ફ્રેશ અને ગ્લોઈંગ દેખાય છે. કાકડીનું જ્યુસ પીવાથી સ્કિનને તડકાથી થતા નુકસાનથી પણ રાહત મળે છે. સ્કિન ઝડપથી રીપેર થાય છે.
આ 3 જ્યુસનો ઉપયોગ તમે સપ્તાહમાં એક પછી એક વાર કરી શકો છો. આ વસ્તુઓને ડાયટનો ભાગ બનાવવાની સ્કિન હેલ્ધી અને શાઈની રહે છે. આ જ્યુસને ટેસ્ટી બનાવવા માટે તમે તેમાં લીંબુ, મીઠું પણ ઉમેરી શકો છો. પરંતુ એકવાત હંમેશા યાદ રાખવી કે જ્યુસ હંમેશા ફ્રેશ હોય ત્યારે જ પીવું. એટલે કે જ્યારે પીવું હોય ત્યારે બનાવી તેનો ઉપયોગ કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે