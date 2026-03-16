Morning Drinks: બેદાગ, સુંદર સ્કિન જોઈતી હોય તો સવારે ચા-કોફી નહીં આ વસ્તુઓ પીવો
Morning Drinks For Glowing Skin: જો તમને હિરોઈન જેવી સુંદર અને બેદાગ સ્કિન કંઈપણ કર્યા વિના જોઈતી હોય તો સવારે ચા-કોફી પીવાનું છોડી આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ પીવાનું શરુ કરો. પછી જુઓ ચહેરા પર કેવો નિખાર આવે છે.
Morning Drinks For Glowing Skin: મોટાભાગના લોકોના દિવસની શરૂઆત ચા અથવા કોફી પીને થતી હોય છે. ચા અને કોફી એવી વસ્તુઓ છે જેને પીવાથી શરીરમાં તુરંત એનર્જી આવી જાય છે તેથી સવારે ચા અથવા કોફી પીવાનું લોકો પસંદ કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમારી આદત સ્કિનને બેદાન અને ડલ બનાવી શકે છે? ખૂબ ઓછા લોકો એ વાત જાણે છે કે સવારે ખાલી પેટ ચા અને કોફી પી લેવાથી શરીરમાં પાણીની ખામી સર્જાઈ જાય છે અને તેના કારણે સ્કિન ડેમેજ થઈ ગઈ હોય તેવી દેખાવા લાગે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો તમે સવારના સમયે યોગ્ય વસ્તુ પીવાનું શરૂ કરશો તો ત્વચા પર નેચરલ ગ્લો વધશે.
બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર સવારના સમયે ચા કે કોફી પીવાને બદલે એવી વસ્તુઓ પીવી જોઈએ જે પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય અને તેમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય. આવી વસ્તુ પીવાથી શરીર હાઈડ્રેટ થઈ જાય છે અને સ્કિન પર નેચરલી ગ્લો વધે છે. તમારે ઈચ્છા કે કોફી પીવી હોય તો સવારે ખાલી પેટ પીવાને બદલે નાસ્તા સાથે પી શકો છો. પરંતુ સવારે જાગીને નીચે દર્શાવ્યામાંથી કોઈ એક વસ્તુ પીશો તો ચહેરા પર તેની અસર તુરંત દેખાશે.
હેલ્ધી મોર્નિંગ ડ્રિંક્સ
મધ અને લીંબુ પાણી
સવારના સમયે સૌથી પહેલા એક ગ્લાસ પાણીમાં લીંબુ અને મધ ઉમેરીને પીવું જોઈએ. સવારે પીધેલું આ પાણી સ્કીનમાં કોલેજન પ્રોડક્શન વધારે છે અને ત્વચા રીપેર કરવામાં મદદ કરે છે. સવારે પાણીમાં લીંબુ અને મધ ઉમેરીને પીવાથી ત્વચા ચમકદાર અને ગ્લોઇંગ દેખાય છે. એક ગ્લાસ પાણીમાં અડધું લીંબુ અને એક ચમચી મધ મિક્સ કરીને પીવું જોઈએ.
નાળિયેર પાણી
જો સવારના સમયે તમે એક ગ્લાસ નાળિયેર પી લેશો તો તેનાથી ત્વચાની ઈલાસ્ટીસીટી જળવી રાખવામાં મદદ મળશે. સવારના સમયે નાળિયેર પાણી પીવાથી ત્વચા ને યોગ્ય હાઇડ્રેશન મળે છે. નાળિયેર પાણીમાં મિનરલ્સ અને પોટેશિયમ હોય છે જે સ્કિનને હાઇડ્રેટ કરે છે.
હળદરનું પાણી
હળદર અને આદુ એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી વસ્તુઓ છે પાણીમાં આદુ અને હળદર ઉકાળીને પીવાથી શરીર ડિટોક્સ થાય છે અને ત્વચા પણ રીપેર થાય છે. જે લોકોની સ્કિન પર કરચલીઓ પડવા લાગી હોય અને ત્વચા બેજાન દેખાતી હોય તેમણે સવારે પાણીમાં હળદર અને આદુ ઉકાળીને પીવું જોઈએ.
ગાજર અથવા બીટનું જ્યુસ
સવારના સમયે ગાજર અથવા બીટનો જ્યુસ પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે વિટામિન એ વિટામીન સી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર આ જ્યુસ પીવાથી જેવી સમસ્યાઓ દૂર થવા લાગે છે આ જ્યુસ એજિંગ પ્રોસેસને સ્લો કરવામાં મદદ કરે છે.
ગ્રીન ટી
જો તમારે ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ બનાવવાની મહેનત ન કરવી હોય તો સવારે ગ્રીન ટી પીવાનું શરૂ કરો. ગ્રીન ટી માં એવા પોષક તત્વો હોય છે જે સ્કિનને ફ્રી રેડિકલ્સથી થતા નુકસાનથી બચાવે છે. તેનાથી ખીલ અને ત્વચાની બળતરા ઓછી થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
