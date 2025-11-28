શિયાળામાં આ લીલા પાનનો ઉકાળો પીવાથી મળશે અનેક બીમારથી છુટકારો, ફાયદા જાણીને થઈ જશો હેરાન!
Parijat Leaves Benefits: આયુર્વેદમાં પારિજાતના છોડના અનેક ઔષધીય ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પારિજાતનો છોડ અનેક રોગો માટે રામબાણ ગણાય છે. આવો જાણીએ પારિજાતના છોડના પાંદડાના ફાયદા વિશે.
Parijat Leaves Benefits: પારિજાત છોડના ફૂલો ખૂબ જ સુંદર હોય છે. આયુર્વેદમાં આ છોડના પાંદડાના અનેક ઔષધીય ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આવો જાણીએ પારિજાતના પાનથી થતા ફાયદાઓ વિશે.
પારિજાત પાનનો ઉકાળો
પારિજાતના પાનમાંથી બનાવેલો ઉકાળો શરદી અને ઉધરસ માટે રામબાણ માનવામાં આવે છે અને તે એલર્જીમાં પણ રાહત આપે છે. તાવ, સાંધાનો દુખાવો, ચામડીના રોગો અને અનિદ્રા જેવા રોગોમાં પારિજાત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. પારિજાતના પાનમાંથી બનેલી ચા પણ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. જો તમને શિયાળામાં શરદી થતી હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તમારે ફક્ત પારિજાતના પાનમાંથી બનાવેલો ઉકાળો પીવો.
ઉકાળો પીવાના ફાયદા
કૃષ્ણાનંદે જણાવ્યું કે, પારિજાતનો ઉકાળો પીવો ખૂબ જ ફાયદાકારક છે અને તેનાથી શરીરને ગરમી પણ મળે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, ઉકાળો બનાવવા માટે પારિજાતના પાનને ગરમ પાણીમાં 10 થી 15 મિનિટ સુધી ઉકાળવા પડે છે અને ત્યારબાદ તેમાં કાળા મરી અને થોડું મીઠું ઉમેરવાનું હોય છે. શરદીથી પીડિત વ્યક્તિએ આ ગરમ ઉકાળો પીવો જોઈએ. આનાથી ઘણી રાહત મળે છે.
પારિજાતના પાનના ફાયદા
જીવક આયુર્વેદિક મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ રિસર્ચ સેન્ટરના વિદ્યાર્થી કૃષ્ણાનંદ તિવારીએ આયુર્વેદમાં પારિજાતના મહત્વ અને ફાયદા વિશે વાત કરી હતી. કૃષ્ણાનંદે જણાવ્યું કે, આયુર્વેદમાં પારિજાતનું મહત્વનું સ્થાન છે. તેના પાન, ફૂલો, છાલનો ઉપયોગ દવા તરીકે થાય છે."
ઘણા રોગોની સારવાર
અસ્થમા અને શ્વાસ સંબંધી સમસ્યાઓથી પીડાતા દર્દીઓ માટે પારિજાત ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સૂકી ઉધરસથી રાહત મેળવવા માટે પારિજાતના ફૂલ અને પાનમાંથી બનેલી ચાનું સેવન કરવું ફાયદાકારક છે. આ અસ્થમાના લક્ષણોને ઘટાડવામાં પણ મદદ કરશે. જો તમે ઈચ્છો તો આ ચામાં એક ચમચી મધ ઉમેરીને પી શકો છો. સ્વાદ પણ સારો આવશે. પારિજાતના ઘણા ફાયદા છે. તે E.coli જેવા જંતુઓ સામે લડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જે વાયરલ અને ફંગલ ઇન્ફેક્શનનું કારણ બને છે. પારિજાતના ફૂલ અને પાનનું સેવન કરવાથી તમે માત્ર તાવથી જ રાહત મેળવી શકતા નથી પરંતુ ત્વચાની એલર્જી કે ત્વચાની સમસ્યાઓને પણ દૂર કરી શકો છો.
Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ માહિતી સામાન્ય ધારણાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Zee 24 કલાક આ વાતની પુષ્ટિ કરતું નથી. કોઈપણ માહિતી અમલમાં મૂકતા પહેલા, કૃપા કરીને સંબંધિત નિષ્ણાતની સલાહ લો.
