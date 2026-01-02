Morning Drinks: સવારે ખાલી પેટ આ 5 વસ્તુ પીવાથી ઝડપથી ઓછું થઈ શકે વજન, રિસર્ચમાં પણ થયું સાબિત
Morning Drinks For Weight Loss: 5 હેલ્ધી ડ્રિંક્સ એવા છે જેને સવારે ખાલી પેટ પીવાથી વજન ઝડપથી ઓછું થઈ શકે છે. આ ડ્રિંક્સથી થતા લાભ રિસર્ચમાં પણ સાબિત થયા છે. આ 5 ડ્રિંક્સ કયા છે ચાલો જાણીએ.
Trending Photos
Morning Drinks For Weight Loss: વજન વધવાની સમસ્યાથી લગભગ દરેક વ્યક્તિ પરેશાન હશે. વજન ઓછું કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના ઉપાયો પણ લોકો જણાવતા હોય છે. વજન ઘટાડવાનો દાવો કરતા અનેક પ્રકારના ડાયટ પ્લાન પણ લોકો ફોલો કરતા હોય છે. ઘણા લોકો ડાયટની સાથે જિમમાં જઈને મહેનત પણ કરતા હોય છે.. પરંતુ હકીકતમાં ફેટ ઓછું કરી અને મસલ્સ બનાવવા મુશ્કેલ કામ છે. આ મુશ્કેલ કામ નિયમિત વ્યાયામ, ધીરજ અને યોગ્ય વસ્તુને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી સફળ થઈ શકે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વજન ઘટાડવાનો કોઈ શોર્ટકટ નથી અને જો શોર્ટકટથી તમે વજન ઘટાડો તો તેનું રિઝલ્ટ સ્ટેબલ રહેતું નથી એટલે કે થોડા સમયમાં ફરીથી વજન વધી જાય છે. તેથી વજન ઘટાડવા માટે નાની-નાની આદતો સુધારો.. સાથે જ આહાર અને લાઈફ સ્ટાઇલમાં પણ ફેરફાર કરવા જરૂરી છે નહીં તો એકવાર ઘટેલું વજન ફરીથી વધી શકે છે.
આ સિવાય વજન ઘટાડવા માટે સવારે જાગીને તમે શું પીવો છો તેના પર પણ ધ્યાન આપો. સવારે ખાલી પેટ જે વસ્તુ પીવાથી હોય તેનાથી સૌથી વધુ અસર થાય છે.. આજે તમને પાંચ એવા હેલ્થી મોર્નિંગ ડ્રીંક વિશે જણાવીએ જેના વિશે રિસર્ચમાં પણ સાબિત થયું છે કે તે વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે છે.
નાળિયેર પાણી
નાળિયેર પાણી તો તમે પણ પીધું હશે, નાળિયેર પાણી સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સૌથી સારું ગણાય છે, તેમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જેમ કે પોટેશિયમ મેગ્નેશિયમ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. સાથે જ નાળિયેર પાણી લો કેલેરી ડ્રીંક છે. જો તમે વર્ક આઉટ કરવા જાઓ છો તો વર્કઆઉટ પહેલાં નાળિયેર પાણી પીવું પરફેક્ટ ઓપ્શન છે. તમે સવારે નાળિયેર પાણી પીને બોડીને ડિટોક્ષ પણ કરી શકો છો
ગ્રીન ટી
સવારના સમયે મસાલાવાળી ચા પીવાને બદલે ગ્રીન ટી પીવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કારણ કે ગ્રીન ટીમાં એવા તત્વો હોય છે જે એનર્જી ખર્ચ વધારે છે અને કેલરી બર્ન કરવામાં મદદ કરે છે. ઘણી સ્ટડીમાં સામે આવ્યું છે કે ગ્રીન ટી મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરે છે અને ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી કરે છે. વજન ઓછું કરવું હોય તો સવારે ખાલી પેટ એક કપ ગ્રીન ટી પીવી બેસ્ટ ઓપ્શન સાબિત થાય છે.
હુંફાળા પાણીમાં લીંબુ
લીંબુ પાણી વજન ઘટાડવા માટે સૌથી સારું ગણાય છે લીંબુ વિટામીન સીથી ભરપૂર હોય છે અને મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરે છે સાથે જ ઓબેસિટીનું રિસ્ક ઘટાડે છે. રિસર્ચ અનુસાર સવારે ખાલી પેટ હુંફાળા પાણીમાં લીંબુ ઉમેરીને પીવાથી હાઇડ્રેશન લેવલ રીસેટ થાય છે અને વજન ઝડપથી ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે.
બુલેટ કોફી
બુલેટ કોફીના ફાયદા વિશે તો તમે પણ સાંભળ્યું હશે. વજન ઘટાડવા માટે બુલેટ કોફી સૌથી કામની વસ્તુ છે. બુલેટ કોફી બ્લેક કોફી અને ઘી નું મિશ્રણ છે જે મેટાબોલિઝમને સપોર્ટ કરે છે. તે ઝડપથી કેલેરી બર્ન કરે છે. રિસર્ચ અનુસાર બુલેટ કોફી ભૂખ ઓછી કરે છે અને વજન ઓછું કરવામાં અસરકારક રીતે મદદ કરે છે.
હળદર વાળું દૂધ
હળદરમાં ઔષધીય ગુણ હોય છે. રિસર્ચ અનુસાર તે ફેટ ડાયજેશન સુધારે છે. દૂધમાં હળદર ઉમેરીને પીવાથી ગટ હેલ્થને સપોર્ટ મળે છે અને વજન ઘટાડવામાં ફાયદો થાય છે. હળદરવાળું દૂધ તમે રાત્રે અથવા સવારે પણ પી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે