Cleaning Tips: પીવાના પાણીના માટલાને અઠવાડિયામાં કેટલી વાર અને કેવી રીતે સાફ કરવું જોઈએ જાણો

Cleaning Tips: દરેક ઘરના રસોડામાં પીવાનું પાણી ભરવા માટે માટલું રાખેલું હોય છે. જો કે મોટાભાગના લોકો આ માટલાને સાફ કરવામાં ભુલ કરી બેસે છે જેના કારણે પીવાનું પાણી ખરાબ થાય છે. આ ભુલ કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:43 PM IST
  • મોટાભાગના લોકો માટલાને સાફ કરવામાં ભુલ કરી બેસે છે.
  • જો માટલું બરાબર સાફ ન થતું હોય તો તેમાં રાખેલું પાણી શરીરને નુકસાન કરી શકે છે.
  • ઉનાળામાં કેટલા દિવસે અને કેવી રીતે માટલું સાફ કરવું તે જાણવું જરૂરી છે. 
     

Cleaning Tips: ઉનાળામાં માટલાનું પાણી પીવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી છે. માટલામાં ભરેલું પાણી નેચરલી ઠંડુ થાય છે અને શરીરને પણ ઠંડક કરે છે. જો કે આ પાણી શરીર માટે ત્યારે જ સારું સાબિત થાય છે જ્યારે માટલું નિયમિત અને યોગ્ય રીતે સાફ થતું હોય. જો માટલું બરાબર સાફ ન થતું હોય તો તેમાં રાખેલું પાણી શરીરને નુકસાન કરી શકે છે. તેથી ઉનાળામાં કેટલા દિવસે અને કેવી રીતે માટલું સાફ કરવું તે જાણવું જરૂરી છે. 

માટલું સાફ કરવામાં ઘણી મહિલાઓ ભુલ કરે છે. તેઓ ફક્ત માટલામાં રહેલું તળીયાનું પાણી હાથ ફેરવીને સાફ કરી કાઢી નાખે છે અને પછી માટલામાં નવું પાણી ભરી દે છે. ઘણા ઘરોમાં માટલું દિવસો સુધી સાફ પણ થતું નથી. આ બંને સ્થિતિ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. તો ચાલો તમને સૌથી પહેલા જણાવીએ માટલું સપ્તાહમાં કેટલીવાર સાફ કરવું જરૂરી હોય છે અને માટલું સાફ કરવાની સાચી રીત કઈ છે ?

માટલું સપ્તાહમાં કેટલીવાર સાફ કરવું ?

માટલામાં ભરેલું પાણી શરીર માટે ત્યારે જ ગુણકારી સાબિત થાય છે જ્યારે માટલું સારી રીતે સાફ કરેલું હોય. માટલાની નિયમિત સફાઈ ખૂબ જરૂરી છે. માટલું નિયમિત સાફ કરવામાં આવે તો જ પાણી પણ બરાબર ઠંડુ થાય છે. આદર્શ સ્થિતિ એ રહે છે કે સપ્તાહમાં 2 વખત માટલું સાફ કરવામાં આવે. માટલમાં ભરેલું પાણી ખાલી કરી યોગ્ય રીતે માટલાની સફાઈ કરી ચોખ્ખું પાણી ભરવામાં આવે. તમે એ તો જાણી લીધું કે માટલું સપ્તાહમાં 2 વખત સાફ કરવું જરૂરી છે. હવે એ જાણો કે માટલું સાફ કેવી રીતે કરવાનું હોય છે ?

માટલું સાફ કરવાની રીત

પીવાનું પાણી જે માટલામાં ભરવામાં આવતું હોય તે માટલાને લઈને સૌથી જરૂરી વાત એ છે કે માટલું દર વર્ષે બદલી દેવું. વર્ષો સુધી એક ને એક માટલું યુઝ કરવું યોગ્ય નથી. માટલું સાફ કરવાની રીત વિશે વાત કરીએ તો માટલું સાફ કરવા માટે બેકિંગ સોડામાં વિનેગર અને મીઠું મિક્સ કરી મિશ્રણ તૈયાર કરો. આ મિશ્રણને માટલામાં રેડી માટલાની અંદર સારી રીતે લગાવો. ત્યારબાદ માટલાને સ્ક્રબરની મદદથી સાફ કરી લો અને 3-4 વખત નોર્મલ પાણીથી માટલું સાફ કરી થોડીવાર તડકામાં રાખો. ત્યારબાદ માટલામાં ચોખ્ખું પાણી ભરો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

