/Lifehacks: રવાને બરણીમાં ભરતાં પહેલા આ કામ કરજો, ચોમાસામાં રવામાં એક પણ ધનેડા નહીં પડે

How to Get Rid of Weevils: શું તમારી સાથે પણ એવું થાય છે કે રવાનો ઉપયોગ થાય તે પહેલા તેમાં ધનેડા થઈ ગયા હોય ? જો હા તો તેનો અર્થ છે કે તમને રવો સ્ટોર કરવાની આ સીક્રેટ રીત વિશે ખબર નથી. કારણ કે જો તમે રવાને આ રીતે સ્ટોર કરો તો તેમાં ધનેડા કે ઈયળ થવાની શક્યતા ઘટી જાય છે. આ ટીપ્સ તમને ચોમાસામાં ખૂબ કામ આવશે. કારણ કે ચોમાસામાં રવો ઝડપથી ખરાબ થઈ જતો હોય છે.
રવામાં ધનેડા ન થાય તે માટે શું કરવું ?
હવે સૌથી પહેલી વાત કે રવામાં જો વારંવાર ધનેડા કે ઈયળ થઈ જતી હોય તો શું કરવું ? તેનો સરળ રસ્તો છે કે રવાને સ્ટોર કરતાં પહેલા તેને શેકી લો. મોટાભાગના લોકો રવાનું પેકેટ લાવી તેને જ બરણીમાં રાખી દેતા હોય છે. થોડો રવો યુઝ થાય પછી પેકેટમાં ધનેડા થવાની શક્યતા વધી જાય છે. આમ કરવાને બદલે જ્યારે પણ રવો ખરીદો ત્યારે તેનું પેકેટ ખોલી રવાને ચાળી લેવો અને પછી ધીમા તાપે રવાને શેકી લેવો. રવો શેકાયા પછી ઠંડો થાય એટલે તેને કાચ કે પ્લાસ્ટિકના એર ટાઈટ કંટેનરમા ભરી દો. રવાને ભરતી વખતે તેમાં લવિંગ અથવા તમાલપત્ર રાખી દેવું.
રવાને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા શું કરવું ?
બીજી મહત્વની વાત છે કે રવાને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવો હોય તો શું કરવું. તો તેનો જવાબ છે કે રવાને સ્ટોરરુમમાં રાખવાને બદલે ફ્રીજમાં રાખો. રવાને શેકી લીધા પછી એર ટાઈટ કંટેનરમાં ભરો અને આ ડબ્બો કે બરણી ફ્રીજમાં રાખી દો. ફ્રીજમાં રાખવાથી મહિનાઓ સુધી રવો ખરાબ થતો નથી. એક વાત હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવી કે જ્યારે પણ રવાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો કોરા ચમચાથી જ રવાને ડબ્બામાંથી કાઢો. રવાને હાથ વડે કાઢવો નહીં. ભેજ લાગવાથી રવો સડી જાય છે.
રવો સ્ટોર કરતી વખતે બસ આ 2 વાતોનું ધ્યાન રાખી લીધું તો તમે બજારમાંથી ખરીદેલો રવો મહિનાઓ સુધી સારો રહેશે. તેમાં ધનેડા કે અન્ય જીવાત થવાનું રિસ્ક સાવ ઓછું થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)