Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Lifehacks: રવાને બરણીમાં ભરતાં પહેલા આ કામ કરજો, ચોમાસામાં રવામાં એક પણ ધનેડા નહીં પડે

Lifehacks: રવાને બરણીમાં ભરતાં પહેલા આ કામ કરજો, ચોમાસામાં રવામાં એક પણ ધનેડા નહીં પડે

How to Get Rid of Weevils: ચોમાસામાં રસોડાની કેટલીક વસ્તુઓને સાચવવામાં વધારે કેરફુલ રહેવું પડે છે. ભેજવાળા વાતાવરણમાં ઝડપથી ખરાબ થતી વસ્તુઓમાંથી એક રવો પણ છે. રવામાં ચોમાસા દરમિયાન ધનેડા અને ઈયળ થઈ જતા હોય છે. આજે તમને જણાવીએ ચોમાસામાં રવો સ્ટોર કેવી રીતે કરવો?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 09, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:18 PM IST
Lifehacks: રવાને બરણીમાં ભરતાં પહેલા આ કામ કરજો, ચોમાસામાં રવામાં એક પણ ધનેડા નહીં પડે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Recipe: તુરીયાનું શાક એકવાર આ રીતે બનાવજો, નાના-મોટા સૌ કોઈ આંગળા ચાટીને ખાશે
Recipe35 min ago
2
Surya Guru Yuti1 hr ago
3
Ahmedabad SOG1 hr ago
4
Trailer1 hr ago
5
Z 24 Kalak Health conclave 20261 hr ago