Dry Skin: ઠંડીના કારણે ગાલ ફાટે તો આ વસ્તુ લગાડજો, એક દિવસમાં સ્કિન થઈ જશે સોફ્ટ

Dry Skin Home Remedies: જો તમારી સ્કિન ડ્રાય હોય અને ઠંડી વધી જવાના કારણે સ્કિનની ડ્રાયનેસ પણ વધી ગઈ છે તો તેનાથી રાહત મેળવવાની સરળ રીત તમને જણાવીએ. આ વસ્તુ લગાડી તમે ડ્રાય સ્કિનને રિપેર કરી શકો છો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:10 PM IST

Dry Skin Home Remedies: શિયાળામાં ઠંડી હવાના કારણે ત્વચા મોશ્ચર ગુમાવે છે. જેમ જેમ ઠંડી વધે છે તેમ સ્કીન સંબંધિત સમસ્યા પણ વધવા લાગે છે.. જ્યારે ઠંડી વધે ત્યારે ગાલ પર તેની અસર પણ દેખાવા લાગે છે. ઘણા લોકોના ગાલ ઠંડીના કારણે ફાટી જાય છે અને ડ્રાયનેસ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે. ઠંડીનું પ્રમાણ વધે ત્યારે ત્વચાની માવજત પણ ખાસ રીતે કરવી જોઈએ. જો ઠંડીના સમયમાં તમે ત્વચા પર ધ્યાન ન આપો તો ત્વચા ડેમેજ થઈ જાય છે. 

જે લોકોની સ્કિન ડ્રાય હોય તેમને ઠંડીની ઋતુમાં વધારે સમસ્યા થાય છે. સ્કિનની ડ્રાયનેસ દૂર કરવા માટે તમે ઘરમાં રહેલી કેટલીક વસ્તુઓની મદદ લઈ શકો છો. જે લોકોની સ્કિન ડ્રાય રહેતી હોય તેમણે ઠંડી પડતી હોય તે દિવસો દરમિયાન આ વસ્તુઓથી સ્કિન કેર કરવી. તેનાથી ત્વચાને ડ્રાઇનેસ ફટાફટ દૂર થઈ જાય છે. આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરશો એટલે પહેલીવારથી જ સ્કિનમાં ફરક દેખાવા લાગશે. આ વસ્તુઓ સ્કિન પર જાદુની જેમ અસર કરે છે. 

સ્કિનની ડ્રાઇનેસ દૂર કરવાની રીતો 

કેળાની પેસ્ટ 

જો તમારી ડ્રાય સ્કિનની સમસ્યાને એકવારમાં દૂર કરવી હોય તો પાકા કેળાનો ઉપયોગ કરો. તમે ડ્રાય સ્કિમથી પરેશાન થઈ ગયા હોય અને અલગ અલગ ઉપાય કરીને થાકી ગયા હોય અને કોઈપણ રીઝલ્ટ ન મળ્યું હોય તો એક વખત કેળાની પેસ્ટ ટ્રાય કરજો. પાકા કેળાની પેસ્ટ બનાવીને તેને ચહેરા પર લગાવો. એક કલાક પછી પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો. ડ્રાય સ્કીન માટે આ સૌથી બેસ્ટ ઉપાય છે 

મકાઈનો લોટ 

જે લોકોની સ્કિન ડ્રાય હોય તેમણે ડ્રાઈનેસથી છુટકારો મેળવવા માટે મકાઈના લોટનો ઉપયોગ પણ કરવો જોઈએ. મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં મકાઈનો લોટ અને જુવા નો લોટ ઉપલબ્ધ હોય છે. આ બંને લોટ સ્કિનની ડ્રાયનેસની સમસ્યાથી રાહત અપાવી શકે છે. તેના માટે મકાઈના લોટમાં થોડો જુવારનો લોટ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. હવે આ મિશ્રણને ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે લગાવો અને સુકાવા દો. પેસ્ટ સુકાઈ જાય પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. તેનાથી સ્કિનની ડ્રાયનેસ પણ દૂર થઈ જશે. 

નાળિયેર તેલ 

શિયાળામાં નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ તમને અનેક વાર મળી હશે. આવું એટલા માટે કે ડ્રાય સ્કીન માટે નાળિયેર તેલ વરદાન સમાન છે. નાળિયેર તેલ લગાડવાથી ડ્રાય સ્કિનની સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે અને આ વાત સો ટકા સાચી છે. શિયાળામાં તમે નાળિયેરના તેલનો ઉપયોગ કરો તો સ્કિન સંબંધિત સમસ્યા થતી નથી. નાળિયેર તેલમાં પ્રાકૃતિક ફેટી એસિડ હોય છે જે ત્વચામાં મોઈશ્ચર જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. નાળિયેર તેને તમે ચહેરા પર પણ લગાવી શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

