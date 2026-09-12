/Dubai Trip: દુબઈ ફરવા જવું છે ? 7 દિવસની ટ્રિપ હોય તો પર હેડ કેટલો ખર્ચ થાય જાણો

Dubai Trip Cost: દરેક વ્યક્તિની ઈચ્છા હોય કે તે લાઇફમાં એક વખત વિદેશ પ્રવાસ કરે. વિદેશ પ્રવાસમાં હાલ તો દુબઈ ફરવાનો ક્રેઝ જોવા મળે છે. જો તમે પણ દુબઈ ફરવા જવાનું વિચારો છો અને તમને એવું લાગે છે કે દુબઈ ફરવા જવામાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ શકે છે તો તમે ખોટી ચિંતા કરો છો. દુબઈનો પ્રવાસ તમે 1 લાખ રૂપિયાની અંદર પણ કરી શકો છો.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારતમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો દુબઈ પરિવાર સાથે ફરવા જતા હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો એક વીકની દુબઈ ટ્રિપ પ્લાન કરતા હોય છે. જો તમે પણ દુબઈ પ્રવાસનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ તમે ભારતથી 7 દિવસ માટે દુબઈ ફરવા જાવ તો એક અઠવાડિયાની દુબઈ ટ્રીપમાં કેટલો ખર્ચો થાય.
દુબઈની ટિકિટનો ખર્ચ
વિદેશ યાત્રામાં સૌથી વધારે ખર્ચ ફ્લાઇટ ટિકિટ પર થતો હોય છે જો તમે દુબઈ જવાનું પ્લાનિંગ અગાઉથી કરો અને ઓછામાં ઓછા બે મહિના પહેલા ટિકિટ બુક કરાવી લો તો દુબઈની રાઉન્ડ ટ્રીપની ટિકિટ 28 થી 30 હજાર રૂપિયામાં બુક થઈ શકે છે. પરંતુ તેના માટે જરૂરી છે કે ઓછામાં ઓછા બે મહિના પહેલા તમે ફ્લાઇટનું બુકિંગ કરાવી લો. ફ્લાઇટના બુકિંગ ના ખર્ચ ઉપરાંત તમને દુબઈના વિઝા અને ઇન્સ્યોરન્સ માટે પણ ખર્ચ કરવો પડશે. સામાન્ય રીતે દુબઈના સાત દિવસના વિઝા અને ઇન્સ્યોરન્સ માટે 7 થી 9 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો પડે છે.
હોટેલ બુકિંગ અને ફૂડ
ફ્લાઈટની ટિકિટ પછી સૌથી વધારે ખર્ચ હોટલના રૂમ બુકિંગમાં થતો હોય છે. જો તમે હોટલ પસંદ કરવામાં પણ સ્માર્ટનેસ યુઝ કરો તો આ ખર્ચ પણ ઘટી શકે છે. દુબઈમાં પ્રાઇમ લોકેશન પર આવેલી હોટલમાં રૂમ બુકિંગ અને ફૂડનો ખર્ચ વધારે થાય છે તેના બદલે જો તમે બજેટ ફ્રેન્ડલી હોટલમાં એડવાન્સ બુકિંગ કરો તો 6 રાત ના પેકેજ માટે 9 થી 11 હજારનો ખર્ચ આવી શકે છે. આ સિવાય દુબઈમાં ભારતીય રેસ્ટોરન્ટ પણ મળી જાય છે જો તમે આવી જગ્યાઓએ ફૂડ માટે જશો તો 7 દિવસમાં 7 થી 8 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ ખાવા પીવા પર થશે.
7 દિવસ દુબઈ ફરવાનો ખર્ચ
દુબઈમાં અલગ અલગ જગ્યાઓએ ફરવા જવું હોય તો પ્રાઇવેટ ટેક્સી કરો તો તેમાં ખર્ચ વધી શકે છે પ્રાઇવેટ ટેક્સીને બદલે દુબઈના પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરો તો દુબઈ ફરવાનો ખર્ચ ઘટી શકે છે. પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ નો ઉપયોગ કરીને તમે શહેરની મુખ્ય જગ્યાએ ફરવા જાવ તો 7 દિવસ દરમિયાન દુબઈ ફરવાનો ખર્ચ 2000 થી 25,000 સુધીનો થઈ શકે છે. આ સિવાય દુબઈમાં અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરવા માટે પણ તમારે ખર્ચ કરવો પડશે જે પણ 8 થી 10 હજાર સુધીનો હોઈ શકે છે.
દુબઈ ટ્રીપ દરમિયાન આ ખર્ચાઓ એવા છે જેને તમે અવોઇડ કરી શકતા નથી. શેરીંગની મદદથી તેમાં ઘટાડો કરી શકો છો. આ બધા જ ખર્ચનો હિસાબ કરીએ તો ફ્લાઇટ ટિકિટથી લઈને દુબઈમાં ફરવા અને ખાવા પીવામાં પર હેડ 65 થી 70 હજારનો ખર્ચ આવી શકે છે. એટલે કે એક વ્યક્તિની સાત દિવસની દુબઈ ટ્રિપ 70,000 સુધીમાં થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)