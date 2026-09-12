Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Dubai Trip: દુબઈ ફરવા જવું છે ? 7 દિવસની ટ્રિપ હોય તો પર હેડ કેટલો ખર્ચ થાય જાણો

Dubai Trip: દુબઈ ફરવા જવું છે ? 7 દિવસની ટ્રિપ હોય તો પર હેડ કેટલો ખર્ચ થાય જાણો

Dubai Trip Cost: જો તમે પણ દુબઈ ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ કરો છો પણ તમને કેટલો ખર્ચ થાય તેનો અંદાજ ન હોય તો ચાલો તમને આજે જણાવીએ ભારતથી દુબઈ 7 દિવસના પ્રવાસે જાવ તો પર હેડ કેટલો ખર્ચ થઈ શકે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 12, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:58 PM IST
Dubai Trip: દુબઈ ફરવા જવું છે ? 7 દિવસની ટ્રિપ હોય તો પર હેડ કેટલો ખર્ચ થાય જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આ ખેડૂતોને નહીં મળે PM કિસાન યોજનાનો લાભ: શું તમારું નામ પણ આ યાદીમાં છે? જુઓ લિસ્ટ
2
3
4
5