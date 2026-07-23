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Gujarati Nasto: દૂધીના મુઠીયા આ લોટ ઉમેરી બનાવશો તો બનશે એકદમ સોફ્ટ, ચા સાથે ખાવાની મજા પડી જશે

Gujarati Nasto: ઘરના લોકોને તમારે દૂધી ખવડાવવી હોય તો તેના માટે ઘરે બનાવો દૂધીના ટેસ્ટી મુઠીયા. દૂધીના મુઠીયા સૌથી હેલ્ધી ગુજરાતી નાસ્તો છે. સવારે નાસ્તામાં કે રાત્રે લાઈટ ડીનરમાં તમે આ વાનગી ખાઈ શકો છો. દૂધીના મુઠીયાને સોફ્ટ અને ખટમીઠા બનાવવા માટેની નવી રીત આજે તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:03 PM IST
Gujarati Nasto: દૂધીના મુઠીયા આ લોટ ઉમેરી બનાવશો તો બનશે એકદમ સોફ્ટ, ચા સાથે ખાવાની મજા પડી જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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