/Gujarati Nasto: દૂધીના મુઠીયા આ લોટ ઉમેરી બનાવશો તો બનશે એકદમ સોફ્ટ, ચા સાથે ખાવાની મજા પડી જશે

Gujarati Nasto: દૂધીના મુઠીયા સૌથી ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ગુજરાતી નાસ્તો છે. આ વાનગી એવી છે જેને સવારે ચા સાથે ખાઈ શકો છો અને રાત્રે જમવામાં પણ ઘણા ઘરોમાં દૂધીના મુઠીયા બનતા હોય છે. આજે તમને દૂધીના મુઠીયાના સૌથી હેલ્ધી વર્ઝન વિશે જણાવીએ. દૂધીના મુઠીયામાં જો તમે ઘઉંના લોટની સાથે અન્ય કેટલાક લોટ ઉમેરશો તો તેનાથી સૌથી સોફ્ટ અને ટેસ્ટી મુઠીયા બનીને તૈયાર થશે.
દૂધીના મુઠીયામાં કયા લોટ ઉમેરી શકાય ?
સામાન્ય રીતે દૂધીના મુઠીયામાં મહિલાઓ ઘઉંના લોટમાં ચણાનો લોટ મિક્સ કરતી હોય છે. ઘણા ઘરમાં દૂધીના મુઠીયા કડક થઈ જતા હોય છે. જો તમે દૂધીના મુઠીયા બનાવતી વખતે તેમાં બાજરીનો લોટ અથવા જુવારનો લોટ ઉમેરો છો તો મુઠીયાનો સ્વાદ વધી જશે અને મુઠીયા એકદમ સોફ્ટ બનશે. જો તમે આ રીતે દૂધીના મુઠીયા બનાવશો તો ઘરના લોકો જ તમને દૂધીના મુઠીયા વારંવાર બનાવવાનું કહેશે.
દૂધીના મુઠીયા માટેની સામગ્રી
ખમણેલી દૂધી - 1 કપ
બાજરી અથવા જુવારનો લોટ - 1 કપ
ભાખરીનો લોટ - 2 ચમચી
ચણાનો લોટ - 2 ચમચી
આદુ-મરચાંની પેસ્ટ - 1 ચમચી
લાલ મરચું, હળદર, ધાણાજીરું પાવડર
મીઠું
દહીં - અડધો કપ
તેલ 3 મોટા ચમચા
ખાંડ સ્વાદ પ્રમાણે
લીંબુનો રસ
વઘાર માટે તેલ, લીમડો, તલ, જીરું, રાઈ
દૂધીના મુઠીયા બનાવવાની રીત
- સૌથી પહેલા એક મોટા વાસણમાં બધા જ લોટને ચાળીને મિક્સ કરી લો.
- અન્ય એક બાઉલમાં ખમણેલી દૂધી લઈ તેમાં બધા જ મસાલા મિક્સ કરો.
- દૂધી અને મસાલાના મિશ્રણમાં ધીરેધીરે મિક્સ કરેલા લોટ ઉમેરો.
- જો લોટ વધારે ટાઈટ લાગે તો તેમાં થોડી છાશ મિક્સ કરી મુઠીયાનો સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરો.
- મુઠીયાના લોટને 5 મિનિટ સેટ થવા દો ત્યાં સુધીમાં ઢોકળીયામાં પાણી ગરમ કરી કાણાવાળું વાસણ તેમાં રાખો.
- પાણી ઉકળી જાય એટલે મુઠીયાના લોટમાંથી સિલેંડર શેપ કરી મુઠીયાને સ્ટીમ કરવા મુકો.
- 20 મિનિટ મધ્યમ આંચ પર મુઠીયા સ્ટીમ કરો અને પછી ગેસ બંધ કરી દો.
- મુઠીયા ઠંડા થઈ જાય એટલે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં રાઈ-જીરું, લીમડો અને તલનો વઘાર કરી તેમાં મુઠીયા ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)