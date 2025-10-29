Prev
Next

Aging Causes: આ 5 ખરાબ આદતોના કારણે મહિલા દેખાવા લાગે છે ઉંમર પહેલા વૃદ્ધ, એક પણ હોય તો છોડી દેજો તુરંત

Early Aging Causes: આજે તમને મહિલાઓની 5 ખરાબ આદતો વિશે જણાવીએ જેના કારણે મહિલા સમય પહેલા વૃદ્ધ દેખાવા લાગે છે. આ આદતોમાંથી એક આદત પણ તમને હોય તો તુરંત તેને છોડી દેજો. નહીં તો જુવાનીમાં વૃદ્ધ જેવા દેખાવા લાગશો.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:43 PM IST

Trending Photos

Aging Causes: આ 5 ખરાબ આદતોના કારણે મહિલા દેખાવા લાગે છે ઉંમર પહેલા વૃદ્ધ, એક પણ હોય તો છોડી દેજો તુરંત

Early Aging Causes: દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે તે વધતી ઉંમરે પણ સુંદર દેખાય, તેની ત્વચા પર વૃદ્ધત્વની અસર ન જોવા મળે. તેના માટે સ્કિન કેર કરવામાં આવે છે અને વિવિધ પ્રોડક્ટ પર હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો એવી આદતો પર ધ્યાન આપે છે જેના કારણે ત્વચા પર વૃદ્ધત્વની અસર દેખાતી હોય છે. વ્યક્તિની રોજની કેટલીક ખરાબ આદતો હોય છે જેના કારણે તે ઉંમર પહેલા જ વૃદ્ધ દેખાવા લાગે છે. આ 5 ખરાબ આદતોના કારણે ત્વચાની ચમક છીનવાઇ જાય છે અને જુવાનીમાં પણ સુંદરતા ઓછી થઈ જાય છે. આજે તમને આ પાંચ આદતો વિશે જણાવીએ જે વ્યક્તિને સમય પહેલા વૃદ્ધ બનાવી દે છે. આ આદતોને છોડી દેવાથી ઉંમરે પણ ત્વચાની સુંદરતા યથાવત રાખી શકાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અનહેલ્ધી ડાયટ

આજકાલ લોકો ફળ, લીલા શાકભાજી, દાળ જેવા ઘરના પૌષ્ટિક ભોજનથી દૂર ભાગે છે અને અનહેલ્ધી વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરે છે. ઘણા લોકો રોજ ઓઇલી ફૂડ, જંક ફૂડ અનહેલ્ધી ફૂડ ખાતા હોય છે. આવી વસ્તુઓ ફક્ત સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર કરે છે તેવું નથી. આવી વસ્તુઓ ખાવાથી ત્વચા પર પણ ખરાબ અસર પડે છે અને ઉંમર પહેલા જ ત્વચા પર કરચલીઓ પડવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. 

ઓછું પાણી પીવું 

દોડધામ અને સ્ટ્રેટના કારણે લોકો પાણી પીવાનું પણ ભૂલી જતા હોય છે. મોટાભાગના લોકો જ્યારે તરસ લાગે ત્યારે જ પાણી પીતા હોય છે. આ ભૂલ સૌથી ખરાબ છે. ઓછું પાણી પીવાની આદત શરીરમાં ડિહાઇડ્રેશનનું કારણ બને છે. શરીરમાં જ્યારે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન હોય તો સ્કીન ડ્રાય થઈ જાય છે અને ત્વચા પર કરચલીઓ પડવા લાગે છે. 

સ્મોકિંગ અને દારૂ 

સ્મોકિંગ અને દારૂનું સેવન કરવાથી શરીર પર ખરાબ અસર પડે છે અને તેની સાથે સ્કીનની એજિંગની પ્રક્રિયા પણ ઝડપી થઈ જાય છે. સ્મોકિંગ અને દારૂ જેવા વ્યસનના કારણે ઉંમર પહેલા જ વૃદ્ધત્વની અસર શરીર પર દેખાવાનું શરૂ થઈ જાય છે. 

અપૂરતી ઊંઘ

દરેક વ્યક્તિએ રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ લેવી જોઈએ. જો ઓછી ઊંઘ થાય તો તેની અસર ત્વચા પર સૌથી પહેલા જોવા મળે છે. જે લોકો ઊંઘ ઓછી કરતા હોય છે તેમને ડાર્ક સર્કલ વધી જાય છે અને કરચલીઓ પણ પડવા લાગે છે. ઊંઘ ઓછી થતી હોય તો ત્વચા પર ગ્લો પણ દેખાતો નથી અને ત્વચા ડલ થઈ જાય છે. 

સ્ટ્રેસ 

પર્સનલ લાઇફ હોય કે પ્રોફેશનલ લાઈફ આજના સમયમાં સ્ટ્રેસ લોકોના જીવનનો એક ભાગ બની ગયો છે. પરંતુ સ્ટ્રેસના કારણે બોડી હોર્મોન ઇમ્બેલન્સ થઈ જાય છે જેની અસર ત્વચા પર પણ પડે છે. સ્ટ્રેસના કારણે ત્વચાની ચમક ઓછી થઈ જાય છે અને સ્કીન પર વૃદ્ધત્વ દેખાવા લાગે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news