ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

કાળી પડી ગયેલી કઢાઈ અને તવાને ચમકાવવાના સૌથી સરળ ઉપાય, મિનિટોમાં જ ચાંદીની જેમ ચમકવા લાગશે

Tawa Kadhahi Cleaning Tips : રસોઈ બનાવવાથી કઢાઈ અને તવા કાળા પડી જાય છે, તેથી તેને સ્વચ્છ રાખવા માટે તેની સફાઈ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને એક સરળ ટીપ્સ જણાવીશું, જેનાથી તમે સરળ રીતે કાળી પડી ગયેલી કઢાઈ અને તવાને ચાંદીની જેમ ચમકાવી શકશો. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:55 AM IST
  • રસોડામાં સૌથી વધુ ખરાબ થતાં વાસણ હોય તો તે તવો અને કઢાઈ છે
  • કાળા પડી ગયેલા તવા અને કઢાઈને સાફ કરવાની રીત
  • શેમ્પૂ અને લીંબુથી તમે સરળતાથી સાફ કરી શકો છો

Tawa Kadhahi Cleaning Tips : રસોડામાં સૌથી વધુ ખરાબ થતાં વાસણ હોય તો તે તવો અને કઢાઈ છે. ઘણીવાર રાંધતી વખતે ખોરાક બળી જાય છે, તો વાસણ કાળા પડી જાય છે, જેના કારણે તે હળવી સફાઈથી સાફ થતા નથી. અઠવાડિયામાં એક-બેવાર તેની ડીપ ક્લિનિંગ જરૂરી છે. કલાકો સુધી ઘસવાને બદલે તમે કેટલાક સરળ ઘરેલું ઉપાયોથી કાળા પડી ગયેલા તવા અને કઢાઈને નવા જેવા ચમકાવી શકો છો. આ માટે તમારે કોઈ મોંઘા સાધનોની જરૂર પડશે નહીં. આ રીતે તમે કાળા પડી ગયેલા વાસણોને મિનિટોમાં સાફ કરી શકો છો.

કાળા પડી ગયેલા તવા અને કઢાઈને સાફ કરવાની રીત

Add Zee News as a Preferred Source

શેમ્પૂ અને લીંબુ : આ માટે તમે કોઈપણ શેમ્પૂ લઈ શકો છો, તેમાં મીઠું, લીંબુનો રસ અને ડીશ ધોવાનો સાબુ ઉમેરો. તવો અથવા કઢાઈ ગરમ કરો, તેના પર શેમ્પૂ રેડો, પછી મીઠું નાખો પછી પાણી રેડો અને તેને ગરમ થવા દો. લીંબુનો રસ ઉમેરો અને ગરમ પાણીને થોડીવાર માટે રહેવા દો. 10 મિનિટ પછી પાણી કાઢી નાખો અથવા થોડું ઓછું કરો. હવે બાકીના લીંબુથી તવાને ઘસો. તેને સ્ટીલ સ્ક્રબરથી સાફ કરો.

ટૂથપેસ્ટથી સાફ કરો - તમે કાળા પડી ગયેલા તવા કે કઢાઈને ટૂથપેસ્ટથી પણ સાફ કરી શકો છો. જ્યાં કાળાશ હોય ત્યાં આખા તવા પર ટૂથપેસ્ટ લગાવો. તેને લગભગ 5 મિનિટ માટે રહેવા દો. હવે, તેને સ્ટીલના સ્ક્રબર અથવા જૂના ફોઇલ પેપરથી સ્ક્રબ કરો. જેનાથી વાસણ સંપૂર્ણપણે સાફ થશે. પછી તેને ડીશવોશરથી સાફ કરો.

બેકિંગ સોડા અને વિનેગર - તમે તવાને ચમકાવવા માટે બેકિંગ સોડા, વિનેગર અને લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે જે તવાને સાફ કરવા માંગો છો તેમાં પાણી, બેકિંગ સોડા, લીંબુ અથવા વિનેગર ઉકાળો અને પછી સ્ક્રબરથી સાફ કરો.

અન્ય ઉપાય - તમે લોખંડના તવાને સાફ કરવા માટે સેન્ડપેપરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. બજારમાં સેન્ડપેપર સરળતાથી મળી જાય છે. તમે આમલીની પેસ્ટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ઈનોને સાબુ અને મીઠા સાથે ભેળવીને દ્રાવણ બનાવો. જે બળેલા અને કાળા પડી ગયેલા વાસણોને સાફ કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

Cleaning TipsTawa Kadhahi Cleaning TipsTawa Cleaning Tips

