Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Spinach Juice: પાલકનું જ્યૂસ બનાવવાની સૌથી સરળ રીત, આ રીતે બનાવશો તો કડવું પણ નહીં લાગે અને ફટાફટ બનશે

Spinach Juice: પાલકનું જ્યૂસ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે. પાલકનું જ્યૂસ બનાવવું ઈઝી છે પરંતુ જો તમે યોગ્ય રીતે ન બનાવો તો આ જ્યૂસ સ્વાદમાં કડવું લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે તમને જ્યૂસ બનાવવાની સરળ અને સાચી રીત જણાવીએ. આ રીતે બનેલું ફ્રેશ જ્યૂસ પીશો તો શરીરને પાલકના બધા પોષકતત્વો મળશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:35 PM IST

Trending Photos

Spinach Juice: પાલકનું જ્યૂસ બનાવવાની સૌથી સરળ રીત, આ રીતે બનાવશો તો કડવું પણ નહીં લાગે અને ફટાફટ બનશે

Spinach Juice: શિયાળામાં પાલક ખાવી જોઈએ. પાલકથી શરીરને આયરન, કેલ્શિયમ, વિટામિન એ, વિટામિન સી, ફાઈબર સૌથી વધુ મળી શકે છે. મોટાભાગે લોકો પાલકનો ઉપયોગ શાક તરીકે કરતા હોય છે. જો તમે પાલકમાં રહેલા પોષકતત્વો વધારે મેળવવા માંગો છો તો રોજ 1 ગ્લાસ પાલકનું જ્યૂસ પીવું જોઈએ. ઘણા લોકોની સમસ્યા હોય છે કે પાલકનું જ્યૂસ સ્વાદમાં કડવું લાગે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પાલક એક સુપરફૂડ છે. જે હાડકા, નર્વસ સિસ્ટમ, ઈમ્યુનીટી માટે લાભકારી છે. પાલકમાં ફાઈબર વધારે હોય છે જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. પાલક ખાવાથી પાચન સુધરે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ પાલકનું ફ્રેશ અને ટેસ્ટી જ્યૂસ કેવી રીતે બનાવવું. 

પાલકનું જ્યૂસ બનાવવાની સામગ્રી

1 કપ પાલકના ફ્રેશ પાન, અડધો કપ પાણી, લીંબુનો રસ, આદુનો ટુકડો, મીઠું

પાલકનું જ્યૂસ બનાવવાની રીત

પાલકનું જ્યૂસ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા પાલકના પાનને સારી રીતે પાણીમાં ધોઈ લેવા અને પછી નાના ટુકડામાં કાપી લેવા. બ્લેડર જારમાં સમારેલી પાલક, પાણી, લીંબુનો રસ, આદુ ઉમેરો અને સારી રીતે બ્લેંડ કરો. આમ કરવાથી એક ઘટ્ટ મિશ્રણ તૈયાર થશે. 

આ મિશ્રણને ગરણી વડે ગાળી લો જેથી પાલક અને આદુના રેશા અલગ થઈ જાય અને ફક્ત જ્યૂસ બચે. હવે આ જ્યૂસમાં જરૂર જણાય તો થોડું પાણી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરો. તૈયાર કરેલું જ્યૂસ ફ્રેશ હોય ત્યારે જ પી લેવું. પાલકનું જ્યૂસ બનાવીને રાખી દેવામાં આવે તો તેનો સ્વાદ બદલી જાય છે અને રંગ કાળો પડવા લાગે છે. 

પાલકનું ફ્રેશ જ્યૂસ પીવાના ફાયદા

- આ જ્યૂસ આયરનથી ભરપુર હોય છે જે હિમોગ્લોબિન વધારે છે અને એનીમિયા દુર કરે છે. 
- આ જ્યૂસ હાઈ ફાઈબર જ્યૂસ છે જે કબજિયાત, ગેસ અને અપચાની સમસ્યાથી રાહત અપાવે છે. 
- પાલકનો જ્યૂસ એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે જે સંક્રમણ સામે લડવામાં મદદ કરે છે. 
- આ જ્યૂસમાં કેલેરી ઓછી હોય છે અને ફાઈબર વધારે જે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે છે. 
- પાલકનું જ્યૂસ સ્કિન અને વાળ માટે પણ લાભકારી છે. તેનાથી સ્કિન પર ગ્લો આવે છે અને વાળ સ્વસ્થ રહે છે. 
- પાલકનું જ્યૂસ પીવાથી થાક ઓછો થાય છે અને આંખની રોશની તેજ થાય છે.
- પાલકનું જ્યૂસ રોજ પીવાથી શરીરના વિષાક્ત પદાર્થો બહાર નીકળી જાય છે. 

પાલકનું જ્યૂસ ગુણોનો ભંડાર હોય છે પરંતુ તેમાં ઓક્સલેટ હોય છે તેથી વધારે માત્રામાં જ્યૂસ લેવાથી પથરીનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી કિડનીની પથરી હોય કે કિડની સંબંધિત અન્ય સમસ્યા હોય તો જ્યૂસ પીવાનું ટાળવું.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Spinach JuiceHealth TIPSPalakપાલકનું જ્યૂસ

Trending news