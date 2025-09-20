Prev
Next

ઘરના ખૂણે-ખૂણામાંથી કોકરોચનો સફાયો થઈ જશે, બસ અપનાવો આ ટ્રિક

Natural cockroach remedies: ઘરમાં કોકરોચ એટલે કે બીમારીને આમંત્રણ આપવું છે. ખાસ કરીને રસોડામાં કોકરોચ જોવા મળે છે. જો ધ્યાન ન રાખવામાં આવે તો તે જંતુઓ અને બેક્ટેરિયા ફેલાવે છે, જેથી મુશ્કેલી ઉભી થાય છે. આજે અમે તમને કોકરોચ ભગાડવા માટેની સરળ ટિપ્સ જણાવી રહ્યાં છીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:42 PM IST

Trending Photos

ઘરના ખૂણે-ખૂણામાંથી કોકરોચનો સફાયો થઈ જશે, બસ અપનાવો આ ટ્રિક

Home Tips: ઘરમાં કોકરોચ ખાસ કરીને રસોડામાં તેની હાજરી પરિવાર માટે ખૂબ નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. રસોઈઘર, બાથરૂમ અને સિંક જેવી જગ્યા તેના ઉછેર અને છુપાવા માટે સૌથી સારી રહે છે, કારણ કે દરરોજની સાફ-સફાઈ દરમિયાન આ જગ્યા પર હાથ જતો નથી. ફાટેલા-જૂના પાઇપ, ખરાબ ખુણા અને તિરાડો તેને છુપાવાની જગ્યા બની જાય છે. જો ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો તેની સંખ્યા વધતી જાય છે, જે સમસ્યાનું કારણ બને છે. કોકરોચ મોટા ભાગે રાત્રે વધારે જોવા મળે છે અને આ કારણે તે વાસણથી લઈને ભોજનની વસ્તુઓમાં પહોંચી જાય છે અને બેક્ટેરિયા ફેલાવે છે. સાફ-સફાઈની કમી કે પ્રેસ કંટ્રોલ ન કરાવવાને કારણે કોકરોચ ઘરમાં જોવા મળે છે. માર્કેટમાં ઘણી એવી પ્રોડક્ટ મળે છે જે કોકરોચ ભગાડવાનો દાવો કરે છે, પરંતુ થોડા દિવસ બાદ સમસ્યા ફરી શરૂ થઈ જાય છે. તેથી તમે કોકરોજ ભગાડવા માટે કેટલાક ઘરેલું ઉપાય અપનાવી શકો છો.

ઘરમાં ઉપયોગ થનારી ઘણી એવી વસ્તુ હોય છે, જેનો બીજો ઉપયોગ આપણે જાણતા નથી. પરંતુ તમને અલગ-અલગ વસ્તુ સાથે જોડાયેલી ટ્રિક્સ ખબર હોય તો કામ સરળ થઈ જાય છે. આવો આજે જાણીએ કઈ રીતે ઘરમાંથી કોકરોચનો સફાયો કરી શકાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બેકિંગ સોડા અને ડુંગળી
કોકરોચને ઘરમાંથી ભગાડવા માટે ડુંગળીની પેસ્ટમાં બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી મિશ્રણ બનાવો અને તેને એવી જગ્યાએ નાખો જ્યાં કોકરોચ હોવાની સંભાવના વધારે છે. દર બે-ત્રણ દિવસે તેનો ઉપયોગ કરવાથી ધીમે-ધીમે કોકરોચનો સફાયો થઈ જાય છે.

લીમડાનું તેલ કે સ્પ્રે
સ્કિનથી લઈને હેલ્થ અને ઘરેલું નુસ્ખામાં લીમડાનું તેલ ઘણી રીતે કામમાં આવે છે. તેમાં કીટાણુ વિરોધી ગુણ હોય છે. લીમડાના તેલને તમે કોકરોચવાળી જગ્યાએ છાંટી શકો છો કે તે જગ્યા પર લીમડાના સૂકા પાન નાખી દો. આ સિવાય તમે લીમડાનું જ્યુસ કાઢી તેનો સ્પ્રે બનાવી લો અને પછી તેનો છંટકાવ કરો. 

ફુદીના અથવા તેનું તેલ
ફૂદીના, જે સ્ફટિક જેવું લાગે છે, તેમાં તીવ્ર અને ઠંડક આપતી સુગંધ હોય છે, જે તેને કોકરોચ ભગાડવા માટે સારો વિકલ્પ બનાવે છે. તેના તેલનો ઉપયોગ કોકરોચને ભગાડવા માટે પણ થઈ શકે છે. તે ફક્ત કોકરોચને જ નહીં પરંતુ ઉંદરોને પણ દૂર રાખશે. તમે ફુદીનાના તેલમાં કપાસના ગોળા પલાળી શકો છો અને તેને વિવિધ સ્થળોએ મૂકી શકો છો.

બોરિક પાવડરનો ઉપયોગ કરો
કોકરોચને ભગાડવાની સસ્તી અને અસરકારક રીત માટે, તમે બોરિક પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જે કોઈપણ સ્ટોર અથવા કેમિસ્ટ પર સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. બોરિક પાવડરને લોટમાં ભેળવીને, તેને ભેળવીને ખૂણામાં મૂકો. આ ધીમે ધીમે કોકરોચને દૂર કરશે. તમે બોરિક પાવડરને પાણીમાં ઓગાળીને તે જગ્યાઓ પર છંટકાવ પણ કરી શકો છો જ્યાં કોકરોચ છુપાયેલા હોય છે.

લીંબુ-નમક કામ આવશે
તમે જ્યાં કોકરોચ આવે તે જગ્યા પર લીંબુ અને મીઠાનું મિશ્રણ નાખો. આ એસિડિક હોય છે, જેનાથી કોકરોચ દૂર ભાગે છે. આ સિવાય દરરોજ સાફ-સફાઈ કરો તે પાણીમાં લીંબુ અને નમક મિક્સ કરી શકો છો, જેનાથી ઘરમાં આવતા અન્ય જંતુઓ અને બેક્ટેરિયા પણ સાફ થઈ જાય છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
get rid of CockroachesCockroach control at home

Trending news