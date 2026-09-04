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Kitchen Hacks: કઠોર ગોળને સોફ્ટ કરવાનો રામબાણ ઉપાય, 5 મિનિટમાં મહેનત વિના થશે કામ

Kitchen Hacks: રસોડામાં ઉપયોગમાં લેવાતો ગોળ જો કઠોર આવી ગયો હોય તો ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેને તોડવામાં વધારે મહેનત કરવી પડે છે. વારંવાર ગોળ તોડવાની મહેનતથી બચવું હોય તો એકવારમાં અહીં દર્શાવેલી કોઈ એક ટ્રીક અપનાવી ગોળને સોફ્ટ કરી ડબ્બામાં ભરી શકો છો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 04, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:57 AM IST
Kitchen Hacks: કઠોર ગોળને સોફ્ટ કરવાનો રામબાણ ઉપાય, 5 મિનિટમાં મહેનત વિના થશે કામ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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