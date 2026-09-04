/Kitchen Hacks: કઠોર ગોળને સોફ્ટ કરવાનો રામબાણ ઉપાય, 5 મિનિટમાં મહેનત વિના થશે કામ

Kitchen Hacks: ઘરમાં ગોળનો ઉપયોગ પણ ખાંડની જેમ જ થતો હોય છે. ઘણા લોકો તો ખાંડના હેલ્ધી ઓપ્શન તરીકે ગોળનો ઉપયોગ કરવામાં માને છે. માર્કેટમાં અલગ અલગ પ્રકારના ગોળ મળે છે. ઘણા ગોળ ટુકડામાં આવે છે અને પથ્થર જેવા કડક પણ હોય છે. આવો કડક ગોળ ઉપયોગમાં લેવો હોય તો તેને તોડવામાં મહેનત કરવી પડે છે. વારંવાર ગોળ તોડવાની મહેનત ન કરવી હોય તો તમે એકવારમાં ગોળને સોફ્ટ બનાવીને ડબ્બો ભરી શકો છો. આ કામ કેવી રીતે કરવું? ચાલો તેની અલગ અલગ રીતો તમને જણાવીએ.
ઘણા લોકો સોફ્ટ ગોળ માર્કેટમાંથી ખરીદતા હોય છે અને ઘણા લોકો પથ્થર જેવા ગોળના ટુકડા ખરીદે છે. જો તમે પણ ગોળના ટુકડા ખરીદીને લાવતા હોય તો તેને સાચવવાની આ રીત અપનાવો. આ રીતે ગોળને સોફ્ટ કરીને ડબ્બામાં ભરી લેશો તો જ્યારે ગોળનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે વધારે મહેનત નહીં કરવી પડે. કડક ગોળને સોફ્ટ કેવી રીતે કરવો ચાલો જાણીએ.
ગોળને ખમણી લો
ગોળનો મોટો ટુકડો ઘરે લાવ્યા પછી તેને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા ખમણી અને ડબ્બો ભરી લો. ગોળ ખમણવા માટે નોર્મલ ખમણીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ખમણી ઉપર થોડું તેલ લગાડી પછી તેમાં ગોળ ખમણો આમ કરવાથી ગોળ સરળતાથી ભૂકો થઈ જશે. ગોળનો ઝીણો ભૂકો થઈ જાય પછી તેને ડબ્બામાં ભરી લો.
ગોળને ખાંડી લેવો
ગોળને ગરમ કર્યા વિના સોફ્ટ કરવો હોય તો સાફ કપડામાં ગોળ ભરો અને પછી વેલણ અથવા તો ખાંડણીની મદદથી ગોળને વાટી લો. આમ કરવાથી ગોળના નાના નાના ટુકડા થઈ જશે ત્યાર પછી આ ટુકડાને તમે ડબ્બામાં ભરી શકો છો.
ડબલ બોઇલર
જો તમારે ગોળને મીઠાઈ બનાવવા માટે ઓગાળવો હોય તો તેના માટે ડબલ બોઇલર ટેકનિક અપનાવો. એક તપેલામાં પાણી ગરમ મૂકો. પાણી ગરમ થઈ જાય પછી તેના પર સ્ટીલ અથવા કાચનું વાસણ રાખી તેમાં ગોળ મૂકી દો. ગરમ પાણીની વરાળથી ધીરે ધીરે ગોળ ઓગળવા લાગશે. ગોળ જ્યારે ઓગળીને ચાસણી જેવો બની જાય ત્યારે તેને મીઠાઈમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)