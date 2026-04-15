Balcony Pigeon Control Tips: શું કબૂતરોએ તમારા ઘરની બાલ્કની કર્યો છે કબજો? તેને આ ઉપાયથી ભગાડો
Natural Ways To Repel Pigeons: કબૂતરોને બાલ્કનીથી દૂર રાખવા માટે તમારે કોઈ મોંઘી કે નુકસાનકારક રીત અપનાવવાની જરૂર નથી. કેટલાક સરળ ઉપાય અપનાવી તમે કબૂતરને દૂર રાખી શકો છો.
- ઘરની બાલ્કનીમાંથી કબૂતર ભગાડવા અજમાવો આ ઉપાય
- નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર ભાગી જશે બધા કબૂતર
- નેટ્સ અને જાળીનો પણ કરી શકો છો ઉપયોગ
How To Permanently Get Rid Of Pigeons From Balcony: જો તમે શહેરમાં રહો છો તો આ નજારો તમારા માટે નવો નહીં હોય, બાલ્કનીની રેલિંગ, બારી કે એસી પર બેઠેલા કબૂતર. જોવામાં ભલે તે શાંત લાગે, પરંતુ ધીમે-ધીમે મોટી પરેશાની બની જાય છે. કબૂતરો દીવાલ અને ફર્શને ખરાબ કરે છે અને તેમાં રહેલા બેક્ટીરિયાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા થઈ શકે છે. એટલું જ નહીં તે નાની-નાની જગ્યામાં માળા બનાવે છે અને એકવાર આવવાનું શરૂ કરે તો તેને હટાવવા મુશ્કેલ થઈ જાય છે. સતત અવાજ, ગંદકી અને પાંખો ફેલાવવી ઘરની શાંતિ બગાડે છે.
સારી વાત છે કે કબૂતરોને ભગાડવા માટે તમારે કોઈ મોંઘી કે નુકસાનકારક ટ્રિક અપનાવવાની જરૂર નથી. કેટલાક સરળ અને સુરક્ષિત ઉપાય અપનાવી તમે બાલ્કનીને સ્વચ્છ અને કબૂતરોથી મુક્ત રાખી શકો છો.
કઈ રીતે ભાગી જશે કબૂતર?
હોમ ટિપ્સ વિશે જાણકારી આપનારી વેબસાઇટ અનુસાર બર્ડ સ્પાઇક્સ અને નેટ્સ પહેલા નંબર પર આવે છે. આ આજકાલ સૌથી અસરકારક ઉપાયોમાંથી એક છે. સ્પાઇક્સ પ્લાસ્ટિક કે મેટલની સ્ટ્રિપ્સ હોય છે, જેને રેલિંગ કે બારી પર લગાવવામાં આવે છે, જેથી કબૂતરો ત્યાં ન બેસી શકે. તો તમે સંપૂર્ણ રીતે કબૂતરોનો પ્રવેશ અટકાવવા ઈચ્છો છો તો બાલ્કનીમાં નેટ લગાવવી સૌથી સારો વિકલ્પ છે. તેનાથી પક્ષીઓને નુકસાન પહોંચતું નથી.
ચમકદાર વસ્તુનો ઉપયોગ
બીજો સરળ ઉપાય છે ચમકદાર વસ્તુનો ઉપયોગ. કબૂતર એવી વસ્તુથી દૂર રહે છે જે ચમકતી હોય કે હલન-ચલન કરતી હોય. તમે જૂની સીડી, એલ્યુમિનિયમ ફોયલ કે ચમકતી રિબિન પાલકનીમાં ટાંગી શકો છો. હવાની સાથે તેની હરકત અને રોશનીનું રિફ્લેક્શન કબૂતરોને ભ્રમિત કરે છે અને તે પાસે આવતા નથી. તમે ઈચ્છો તો વિંડ ચાઇમ્સ પણ લગાવી શકો છો.
તેજ ગંધનો ઉપયોગ
ત્રીજો ઉપાય છે તેજ ગંધનો ઉપયોગ. કબૂતરોને તીખી ગંધ પસંદ આવતી નથી. તમે બાલ્કનીના કિનારા પર થોડું મરચું પાઉડર કે કાળા મરી છાંટી શકો છો. આ સિવાય લસણ કે વિનેગરનું પાણી બનાવી સ્પ્રે કરી શકો છો. આ ઉપાય મનુષ્યો માટે પણ સુરક્ષિત છે, પરંતુ કબૂતરોને દૂર રાખે છે. આ સિવાય સૌથી જરૂરી વાત છે સાફ-સફાઈ. જો તમારી બાલ્કનીમાં ભોજનની કોઈ વસ્તુ હોય તો કબૂતર વારંવાર ત્યાં આવે છે. તેથી ત્યાં કોઈ ખાવાની વસ્તુ ન રાખો.
મોશન સેન્સર કે સાઉન્ડ ડિવાઇસ
જો સમસ્યા વધી ગઈ હોય તો તમે મોશન સેન્સર કે સાઉન્ડ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ડિવાઇસ કબૂતર આવવાની સાથે અવાજ કે હલચલ પેદા કરે છે, જેનાથી તે ડરીને ભાગી જાય છે. કબૂતર ભગાડવા માટે તેને નુકસાન પહોંચાડવું જરૂરી નથી. બસ યોગ્ય ટ્રિકની મદદથી તમે બાલ્કનીને સ્વચ્છ, શાંત અને સુરક્ષિત રાખી શકો છો.
