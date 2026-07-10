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  • /Dark Circle: શું તમારી આંખ નીચે કાળા કુંડાળા છે ? તો લગાડો આ 3 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ, એક વીકમાં ડાર્ક સર્કલ થઈ જશે લાઈટ

Dark Circle: શું તમારી આંખ નીચે કાળા કુંડાળા છે ? તો લગાડો આ 3 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ, એક વીકમાં ડાર્ક સર્કલ થઈ જશે લાઈટ

Get Rid Of Dark Circle in 7 Days: ઉજાગરા, સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે હોવો વગેરે કારણોને લીધે તમારી આંખ નીચે પણ ડાર્ક સર્કલ વધી રહ્યા હોય તો તેનાથી છુટકારો મેળવવાનો સૌથી અસરકારક વર્ષો જુનો ઉપાય આજે જાણી લો. જો તમે રોજ આ કામ કરવાનું શરુ કરશો તો 1 વીકમાં તમને આંખના ડાર્ક સર્કલ લાઈટ થતા દેખાશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 10, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:11 PM IST
Dark Circle: શું તમારી આંખ નીચે કાળા કુંડાળા છે ? તો લગાડો આ 3 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ, એક વીકમાં ડાર્ક સર્કલ થઈ જશે લાઈટ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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