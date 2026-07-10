/Dark Circle: શું તમારી આંખ નીચે કાળા કુંડાળા છે ? તો લગાડો આ 3 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ, એક વીકમાં ડાર્ક સર્કલ થઈ જશે લાઈટ

Get Rid Of Dark Circle in 7 Days: સ્માર્ટફોનના કારણે લોકોનો સ્ક્રીન ટાઈમ અનેકગણો વધી ગયો છે. સમય મળે એટલે લોકો ફોન લઈને બેસી જાય છે. આ આદત આંખને સૌથી વધારે નુકસાન કરે છે. સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે અને અધુરી ઊંઘના કારણે આંખ નીચે કાળા કુંડાળા વધવા લાગે છે. આંખ નીચે ડાર્ક સર્કલ જ્યારે સ્પષ્ટ રીતે દેખાવા લાગે ત્યારે લોકોને ચિંતા થાય છે. પણ આ સમયે ચિંતા કરવાનું છોડી આ 3 માંથી કોઈ એક વસ્તુ લગાડવાનું શરુ કરી દેવું જોઈએ.
સ્ટ્રેસ, ઉજાગરા, સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે જેવા કારણોને લીધે ડાર્ક સર્કલ થઈ જાય તે સમસ્યા સામાન્ય થઈ ગઈ છે. ચહેરા પર ડાર્ક સર્કલ વધારે દેખાતા હોય તો નાની ઉંમરમાં પણ ચહેરો વૃદ્ધ જેવો દેખાય છે. આવા ડાર્ક સર્કલથી છુટકારો કોઈપણ પ્રકારના ખર્ચ વિના મેળવવો હોય તો શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. આ નુસખો વર્ષો જૂનો છે પણ લોકો તેને ટ્રાય કરતાં નથી. જો તમે ટ્રાય કરશો તો તમને પણ 100 ટકા રિઝલ્ટ જોવા મળશે.
ડાર્ક સર્કલ દુર કરતી 3 વસ્તુઓ
આંખ નીચેના કાળા કુંડાળાને દુર કરતી 3 વસ્તુમાં સૌથી પહેલા છે બટેટા, બીજું છે કાકડી અને ત્રીજી વસ્તુ છે વિટામિન ઈ કેપ્સ્યૂલ. આ 3 માંથી જે પણ વસ્તુ તમારી પાસે ઉપલબ્ધ હોય તેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો ચાલો તમને એ પણ જણાવી દઈએ.
કાકડી - જો તમે ડાર્ક સર્કલ દુર કરવા કાકડીનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો તો કાકડીને ઝીણી ખમણીથી ગ્રેટ કરો. ત્યારબાદ તેનો રસ કાઢી લો. આ રસમાં થોડું ગુલાબજળ મિક્સ કરો. તૈયાર કરેલા રસમાં રુના બે પોતાં પલાળો અને તેને આંખ પર રાખો. રુને 15 મિનિટ માટે આંખ પર રાખો અને પછી ચહેરાને ઠંડા પાણીથી સાફ કરી લો. કાકડી અને ગુલાબજળ તમે ફેસ પર પણ લગાડી શકો છો.
બટેટા - જો તમે બટેટાનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો તો તેમાં પણ બટેટાને પાણીથી સાફ કરી તેની છાલ કાઢી નાખો અને તેને ખમણીને રસ અલગ કરો. બટેટાના રસમાં મધ ઉમેરી રસ તૈયાર કરો. આ રસમાં રુ પલાળી તેને આંખ પર રાખો. તમે બટેટાની પેસ્ટ બનાવી તેને પણ આંખ નીચે લગાવી શકો છો. 10 મિનિટ પછી હુંફાળા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો.
વિટામિન ઈ - વિટામિન ઈની એક કેપ્સ્યૂલ તોડી તેમાંથી તેલ કાઢી તેમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણે રાત્રે આંખ નીચે લગાડો અને 2 મિનિટ આંગળી વડે મસાજ કરો. ત્યારબાદ તેને આંખ નીચે આખી રાત રહેવા દો. સવારે ચહેરો સાફ કરો.
આ 3 માંથી કોઈપણ 1 ઉપાય તમે નિયમિત કરતાં રહેશો એટલે તમારી સ્કિનમાં થોડા જ દિવસોમાં વિઝિબલ ફેરફાર દેખાશે. જો તમે 2 દિવસ લગાડો પછી 15 દિવસ છોડી દેશો તો ફરક જોવા નહીં મળે. કોઈપણ વસ્તુ ફાયદો ત્યારે કરે જ્યારે તેને નિયમિત ઉપયોગમાં લેવામાં આવે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)