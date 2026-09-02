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ફટાફટ સાફ થઈ જશે પંખા પર જામેલી ધૂળ, આખા ઘરમાં કચરો નહીં ફેલાય, અપનાવો આ ટ્રિક

Fan Cleaning Tips: શું તમારા ઘરનો પંખો ખરાબ થઈ ગયો છે અને તમે પરેશાન છો કે તેને સાફ કરવાથી આખો રૂમ ખરાબ થઈ જશે? તો તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે કેટલીક સરળ ટ્રિક દ્વારા ઘરના પંખાને આસાનીથી સાફ કરી શકો છો.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 02, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:07 PM IST
ફટાફટ સાફ થઈ જશે પંખા પર જામેલી ધૂળ, આખા ઘરમાં કચરો નહીં ફેલાય, અપનાવો આ ટ્રિક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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