/ફટાફટ સાફ થઈ જશે પંખા પર જામેલી ધૂળ, આખા ઘરમાં કચરો નહીં ફેલાય, અપનાવો આ ટ્રિક

પંખા છત પર લાગેલા હોય છે, જેના કારણે તેની દરરોજ સફાઈ થઈ શકતી નથી. આ કારણે પંખા પર ધૂળ-માટી જામી જાય છે અને જ્યારે તમે ઘણા દિવસ બાદ સફાઈ કરો છો તો તેની ધૂળથી આખો રૂમ ખરાબ થાય છે. સોફા, બેડ, રૂમ, કપડા કે જે સામાન ત્યાં હોય તેના પર ધૂટ ચોંટી જાય છે. પછી આખા રૂમની સફાઈ કરવી પડે છે. પરંતુ તે માટે તમારે પરેશાન થવાની જરૂર નથી. તમે છત પર લાગેલા પંખાને મિનિટોમાં સાફ કરી શકો છો અને તમારૂ ઘર પણ ખરાબ થશે નહીં. તે માટે તમારે કેટલીક સરળ ટ્રિક્સ ફોલો કરવી પડશે, જેનાથી તમારા ઘરના પંખા પણ સાફ થઈ જશે અને ઘર પણ ખરાબ થશે નહીં.
પંખા સાફ કરવા માટે શું જોઈએ?
પંખાની ધૂળ હટાવવા માટે વધુ સામાનની જરૂર પડશે નહીં. ઘરમાં રાખેલો જૂનો સામાન કામ આવશે. આ માટે તમારે જૂના સુતરના ઓશિકાનું કવર જોઈએ. એક સ્ટૂલ કે પછી સીડીની મદદ લઈ શકો છો, જેથી તમારા હાથ પંખા સુધી પહોંચી શકે. જો પંખાની ઉપર ચિકાસ કે ડાઘ છે તો તમે ભીના કપડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
ઓશિકાના કવરથી આ રીતે કરો પંખાની સફાઈ
સૌથી પહેલા પંખાને બંધ કરી દો. સફાઈ પહેલા પંખાની વીજળી બંધ કરવી, જેથી કોઈ ખતરો ન રહે. ત્યારબાદ સ્ટૂલથી પંખા સુધી પહોંચો. હવે જૂના ઓશિકાના કવરને પંખાની એક બ્લેડની આગળથી ચઢાવી દો. પ્રયાસ કરો કે કવરની અંદર પંખાની બ્લેડ આવી જાય. ત્યારબાદ કવરને પકડો અને ધીમે-ધીમે પોતાની તરફ ખેંચો. આમ કરવાથી બ્લેડ પર જામેલી ધૂળ કવરની અંદર નીકળી જશે. આ રીતે પંખાની બ્લેડને એક-એક કરી સાફ કરો. કવરની અંદર વધુ ધૂળ ભરાઈ જાય તો તેને ખાલી કરી દો.
જામેલી ગંદકી માટે અપનાવો આ ટ્રિક
જો પંખાની બ્લેડ પર માત્ર ધૂળ નહીં, પરંતુ ચિકાશ અને જૂના ડાઘ પણ છે, તો સૂકા કપડાથી સફાઈ કરવાની જગ્યાએ ભીનું કપડું લો. પાણીમાં થોડો પાઉડર નાખી કપડાને પલાળી નીચવી લો. કપડું વધારે ભીનું ન હોવું જોઈએ. હવે બ્લેડને હળવા હાથે સાફ કરો. તેનાથી જામેલી ગંદકી નીકળી જશે. સફાઈ કર્યા બાદ સૂકા કપડાથી ફરી સાફ કરો, જેથી ભેજ ન રહે. આ રીતે તમે પંખાની સફાઈ કરી શકો છો.