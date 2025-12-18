Prev
Beauty Tips: શિયાળામાં નેચરલી વધવા લાગશે ચહેરા પર ગ્લો, રોજ ખાવા લાગો આ 1 ફળ

Winter Beauty Tips: શિયાળામાં સામાન્ય રીતે ચહેરાની ચમક ઓછી થઈ જાય છે. પરંતુ જો તમે રોજ આ એક ફળ ખાવાનું શરુ કરી દેશો તો શિયાળામાં પણ તમારી સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધતો રહેશે. 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 18, 2025, 05:52 PM IST

Winter Beauty Tips: શિયાળામાં ઠંડી હવાના કારણે ચહેરા પર ચમક રહેતી નથી. ડ્રાયનેસ એટલી વધી જાય છે કે ચહેરો બેજાન દેખાય. શિયાળામાં નહાવા માટે પણ ગરમ પાણીનો ઉપયોગ થતો હોય છે જેના કારણે પણ સ્કીનનું નેચરલ ઓઇલ ઓછું થઈ જાય છે અને સ્કિન ડલ તેમજ બેજાન નજર આવે છે. શિયાળાની આ ઋતુમાં જો તમારે સ્કિની ચમક નેચરલી વધારવી હોય તો ડાયટમાં બસ એક ફળનો સમાવેશ. આ ફળ ડાયટમાં એડ કરી લેશો તો ચહેરા પર નિખાર દિવસેને દિવસે વધતો રહેશે. લોકો તમને તમારી સુંદર સ્કીનનું રહસ્ય પૂછવા આવશે. 

શિયાળામાં ત્વચાને સૌથી વધુ ફાયદો કરે છે કિન્નુ. કિન્નુ ને લોકો સંતરા પણ સમજે છે. સ્વાદમાં ખાટું મીઠું આ ફળ સ્કિન માટે સૌથી બેસ્ટ છે. શિયાળામાં રોજ આ ફળ ખાવાથી ચહેરા પર ચમક આવે છે અને બેજાન દેખાતી સ્કિન પણ ગ્લો કરવા લાગે છે. કિન્નુ સ્કિનની સુંદરતા અંદરથી વધારે છે. 

કિન્નુમાં વિટામિન સી, એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ, મેગ્નેશિયમ, ગ્લુકોઝ, ફ્રુકટોજ, સુક્રોઝ અને કાર્બ હોય છે. જે સ્વાસ્થ્યની સાથે સ્કીન માટે પણ ફાયદાકારક છે. વિટામીન સી નું સેવન કરવાથી ચહેરા પર ચમક આવે છે અને સ્કિન ગ્લોઇંગ દેખાય છે. તેના માટે તમે રોજ કિન્નું સેવન કરી શકો છો. 

શિયાળા દરમિયાન તમે બે થી ત્રણ કિન્નું પણ ખાઈ શકો છો પરંતુ જો તમે રોજ એક ખાવ તો પણ સ્કીનને ફાયદો થશે. કિન્નુંનું સેવન કરવાથી શરીર હાઈડ્રેટ રહે છે અને સ્કિનમાં પણ નેચરલ મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે છે જેના કારણે સ્કિન પર ચમક જોવા મળે છે. 

કીન્નું ખાવાના અન્ય ફાયદા 

બદલતા વાતાવરણમાં ઈમ્યુનિટી નબળી પડી જાય છે જેના કારણે લોકો વારંવાર બીમાર પડે છે. ઈમ્યુનિટી મજબૂત કરવા માટે પણ તમે ડાયટમાં કિન્નુનો ડાયટમાં સમાવેશ કરી શકો છો તેનાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે. 

આ ફળ ખાવાથી શિયાળામાં પાચન સંબંધિત સમસ્યા રહેતી નથી. સામાન્ય રીતે ઠંડી ઋતુમાં ભારે ખોરાક ખાવાથી પાચનની તકલીફો રહેતી હોય છે પરંતુ જો તમે ડાયટમાં કિન્નું નો સમાવેશ કરશો તો પાચનતંત્ર સુધરશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )
 

Krupa Shah

Krupa Shah

