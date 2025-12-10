Prev
Hair Growth: માથાના વાળ પાંખા થઈ ગયા હોય તો ખાવા લાગો આ 4 વસ્તુ, વાળ ખરતા અટકશે અને સારો ગ્રોથ દેખાશે

How To Boost Hair Growth: વાળ ખરવા અને ટાલ પડવા જેવી સમસ્યાથી બચવા માટે દવાઓ, ટ્રીટમેન્ટ કે મોંઘા પ્રોડક્ટના ચક્કરમાં ન પડવું હોય તો આ 4 વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરી લો. આ વસ્તુઓ ખાવાથી જે રિઝલ્ટ જોવા મળશે તેની તમે કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 10, 2025, 02:59 PM IST

How To Boost Hair Growth: આજકાલ લોકોના વાળ ખરવાની સમસ્યા દિવસે વધતી જાય છે. વાળ ખરવા પાછળ કોઈ એક કારણ જવાબદાર નથી હોતું તેની પાછળ અલગ અલગ કારણ જવાબદાર હોય છે. મોટાભાગે આપણી બેદરકારીના કારણે વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી જાય છે. કોઈપણ કારણસર વાળ ખરતા હોય તો તેને અટકાવવા જરૂરી છે જો લાંબા સમય સુધી વધારે પ્રમાણમાં વાળ ખરતા રહે તો માથામાં ટાલ પડવા લાગે છે. વાળની સમસ્યા ધીરે ધીરે ગંભીર બની જાય છે.. એક વખત માથામાંથી વાળ ખરી જાય અને ઓછા થઈ જાય તો ઝડપથી આવતા પણ નથી. એટલા માટે જ જ્યારે વાળ ખરતા હોય ત્યારે જ તેને અટકાવી દેવા જરૂરી છે. 

આજે તમને કેટલીક એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જે તમને ખરતા વાળને અટકાવવામાં મદદ કરશે. માથામાંથી જ્યાં વાળ ખરી ગયા હશે ત્યાં પણ નવા વાળ ઝડપથી ઉગવા લાગશે. સામાન્ય રીતે લોકો માથામાં વાળ ઉગાડવા માટે દવાઓ અને ટ્રીટમેન્ટની મદદ લેતા હોય છે. પરંતુ વાળ ખરવાની શરૂઆત થઈ હોય ત્યારે કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓની મદદથી પણ વાળનો ગ્રોથ વધારી શકાય છે. 

સૌથી પહેલા તો વાળનો ગ્રોથ વધારવો હોય તો ડાયટમાં સુધારો કરો. ડાયટમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો જે વાળને નુકસાન કર્યા વિના નેચરલી મજબૂત બનાવે અને હેર ગ્રોથ વધારે. જ્યારે વાળના મૂળને અંદરથી પોષણ મળશે તો વાળ પણ ઝડપથી વધશે. વાળનો ગ્રોથ વધારતી કેટલીક વસ્તુઓ વિશે આજે તમને જણાવી દઈએ આ વસ્તુઓનો ડાયટમાં સમાવેશ કરવાથી વાળમાં ફરક દેખાવા લાગશે. 

વાળનો ગ્રોથ વધારતી વસ્તુઓ 

પંપકીન સીડ 

વાળને મજબૂતી આપવા માટે તમે પંપકીન સીડનું સેવન કરી શકો છો, તેમાં ઝીંક અને આયરન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જે ડીએચડી હોર્મોને બ્લોક કરવામાં મદદ કરે છે. આ હોર્મોન માથામાં ટાલ પડવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે. રોજ એક ચમચી પંપકીન સીડ ખાવાથી સ્થિતિને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. 

શક્કરિયા 

શક્કરિયાનું સેવન કરવું પણ ફાયદાકારક છે. તેમાં બીટા કેરોટીન હોય છે જે વિટામિન એ માં બદલી જાય છે. આ વિટામિન સ્કેલ્પમાં સીબમ પ્રોડક્શન વધારે છે. તે વાળને નેચરલી મોઈશ્ચુરાઈઝ કરવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી વાળને પોષણ અને મોઈશ્ચર મળે છે. 

લીલા પાનવાળા શાકભાજી 

લીલા પાનવાળા શાકભાજી શરીરને ફાયદો કરે છે. તેમાં આયરનનું પ્રમાણ સારું એવું હોય છે જે હેલ્થ, સ્કીન અને વાળ ત્રણેય માટે જરૂરી છે. તેનાથી વાળ ખરવાની સમસ્યા પણ ઓછી થઈ શકે છે.

ફિશ 

જો તમે નોનવેજ ખાતા હોય તો ફિશનું સેવન કરવું વાળ માટે ફાયદાકારક છે. ફિશમાં ઓમેગા 3 સારા પ્રમાણમાં હોય છે જે વાળને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી વાળની અન્ય સમસ્યાથી પણ બચી શકાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

