Fruits For Skin Glow: સ્કિનની સુંદરતા વધારવી હોય તો આ સસ્તા ફળ ખાવાનું શરુ કરો, મોંઘા ફેશિયલ કરાવવાની જરૂર નહીં પડે
Fruits For Skin Glow: ચહેરાની ઉપરથી થતી ફેશિયલ સહિતની ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યા પછી સ્કિન પર ગ્લો દેખાય છે પણ આ ગ્લો થોડા દિવસ માટે જ હોય છે. પરંતુ જો તમે સ્કિનને અંદરથી હેલ્ધી બનાવશો તો ચહેરા પર કાયમ ટકી રહે તેવી સુંદરતા દેખાશે. આ કામ કેવી રીતે કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
Fruits For Skin Glow: ચેહરાની ગ્લોઈંગ ત્વચા આત્મવિશ્વાસ વધારે છે. જો સ્કિન હેલ્ધી અને ડાઘરહિત હોય તો સુંદરતા પણ વધી જાય છે. ત્વચાની સુંદરતા ઉડીને આંખે વળગે તેવી રહે તે માટે યુવતીઓ પાર્લરમાં જઈને મોંઘી સ્કિન કેર ટ્રીટમેન્ટ કરાવતી હોય છે સાથે જ સ્કિન કેર માટે અલગ અલગ પ્રોડક્ટનો યુઝ પણ કરતી હોય છે. આ વસ્તુઓ સ્કિન ઉપરથી અપ્લાય કરવાની હોય છે. આ વસ્તુઓ અપ્લાય કર્યા પછી થોડા સમય સુધી ત્વચા પર ગ્લો દેખાય છે. પરંતુ ધીરે ધીરે તડકો, પ્રદૂષણ અને આહાર તેની અસર દેખાડવા લાગે છે અને ત્વચા ફરીથી ડલ થઈ જાય છે. જો તમારે આ ઝંઝટથી મુક્તિ મેળવવી હોય તો તેનો સરળ રસ્તો આજે તમને જણાવીએ. સ્કિનની સુંદરતા કાયમી ટકી રહે તે માટે જરૂરી છે કે સ્કિનને અંદરથી રીપેર કરવામાં આવે. અને આ કામ કેટલાક ફળ દ્વારા કરી શકાય છે
ફળ ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફળ એવા છે જેને ખાવાથી ત્વચાની સુંદરતા પણ વધે છે ? આ ફળ એવા છે જે ત્વચાને જરૂરી પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે. આ ફળ ખાવાથી બમણા ફાયદા થશે એક તો તેનાથી હેલ્થ સુધરશે અને બીજું ત્વચા પર કાયમી સુંદરતા વધશે. જ્યારે ત્વચા અંદરથી રીપેર થઈ જાય અને તેને જરૂરી પોષણ મળી જાય તો ત્વચા નેચરલી ગ્લો કરવા લાગે છે. જ્યારે ત્વચાને જરૂરી પોષક તત્વો અને પોષણ મળતું નથી ત્યારે ત્વચા ડલ થઈ જાય છે. જેમકે જો તમે બે દિવસ ઓછું પાણી પીશો તો ત્વચા બેજાન દેખાવા લાગશે. જે રીતે પાણી ઓછું મળવાથી ત્વચા પર અસર થાય છે તે રીતે જ ત્વચાને લાંબા સમય સુધી પોષણ ન મળે તો પણ ત્વચા પર અસર થાય છે. આ 5 ફળ ખાઈને તમે ત્વચાને જરૂરી પોષણ પૂરું પાડી શકો છો. ત્યાર પછી ત્વચા પર જે ગ્લો હશે તે કાયમી હશે અને તમારે કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા પણ નહીં જવું પડે.
ત્વચાની સુંદરતા વધારતા 5 ફળ
કેળા
સ્કિન માટે ફાયદાકારક ફળમાં સૌથી પહેલું નામ કેળાનું આવે છે. કેળા વિટામીન એ, બી6 થી ભરપૂર હોય છે. રોજ કેળા ખાવાથી સ્કીનને મોઈશ્ચર મળે છે અને ડ્રાયનેસથી છુટકારો મળે છે. કેળા ખાવાથી ત્વચા મુલાયમ દેખાય છે અને ત્વચા પર નેચરલ ગ્લો વધે છે.
સફરજન
જો તમારી ઈચ્છા હોય કે ત્વચા વધતી ઉંમરે પણ ટાઈટ અને યુવાન હોય તેવી દેખાય તો રોજ સફરજન ખાવાનું શરૂ કરો. સફરજન માં ફાઇબર, વિટામિન સી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે જે સ્કિનને ફ્રી રેડિકલ્સથી બચાવે છે અને ખીલ ડાઘ ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે.
પપૈયું
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે જે રીતે પપૈયું ફાયદાકારક છે તે રીતે જ પપૈયું સ્કીન માટે પણ વરદાન છે. પપૈયામાં પપેન નામનું એન્ઝાઇમ હોય છે જે ત્વચાની અંદરથી પણ ડેડ સ્કીન સેલ્સને હટાવે છે અને સ્કિન પર ગ્લો વધારે છે. પપૈયું ખાવાનું શરૂ કરશો એટલે ચહેરા પર દેખાતા ડાઘ, ટેનિંગ અને પિગમેન્ટેશન ઓછું થવા લાગશે.
સંતરા
સંતરા વિટામીન c થી ભરપુર ફળ છે. તમે જોયું હશે કે દરેક સ્કીન કેર પ્રોડક્ટમાં વિટામિન સી હોય તે વાત પર ભાર આપવામાં આવે છે. કારણકે વિટામીન સી કોલેજનના નિર્માણમાં મદદ કરે છે. કોલેજનથી જ સ્કીન ટાઈટ અને ચમકદાર દેખાય છે. આ વિટામિન સી બહારથી લેવાને બદલે જો શરીરની અંદરથી જ ત્વચાને મળે તો તેનાથી ગજબનો ગ્લો વધે છે.
જામફળ
જામફળ એવું ફળ છે જેને રોજ ખાવાથી સ્કિન અને હેલ્થ બંને સુધરશે. જામફળ સ્કીનને ફાયદો કરવાની સાથે હેલ્થને પણ ફાયદો કરવામાં મદદ કરે છે. તેથી આ ફળ પણ નિયમિત ખાવાનું રાખવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
