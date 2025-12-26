Beauty Tips: આ 5 માંથી 1 વસ્તુ રોજ ખાવા લાગો, ચહેરા પર વધવા લાગશે નેચરલ ગ્લો
Foods for Bright Skin: ચહેરા પર શું અપ્લાય કરવું તે તો સૌ કોઈ વિચારે છે, પરંતુ શું તમે ચહેરાની સ્કિનને પોષણ મળે તેવી વસ્તુ ખાવા વિશે વિચાર્યું છે ? આજે તમને જણાવીએ કઈ વસ્તુઓ એવી છે જેને ખાવાથી ચહેરાની સુંદરતા નેચરલી વધે છે.
Foods for Bright Skin: સ્કિનની સુંદરતા વધારવા માટે માર્કેટમાં અલગ અલગ પ્રકારની ક્રીમ મળતી હોય છે. મોટાભાગે ત્વચાની સુંદરતા વધારવા માટે ફેરનેસ ક્રીમ કે બ્રાઇટિંગ ક્રીમનો ઉપયોગ થાય છે. ત્વચાની સુંદરતા વધારતી પ્રોડક્ટમાં દાવા જે રીતના કરવામાં આવે છે ઘણી વખત એવું રીઝલ્ટ મળતું નથી. જોકે ત્વચાની સુંદરતા વધારવા માટે અને સ્કિન પ્રોબ્લેમ દૂર કરવા માટે કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટને બદલે તમે નેચરલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.
જો તમારી ત્વચા પર પણ ડાઘ દેખાતા હોય, ડેડ સ્કિન વધારે હોય, ડાર્ક સર્કલ હોય કે પછી ખીલ કે એકને હોય તો તેને દૂર કરવા માટે આહારમાં કેટલીક વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે જેને ખાવાથી ત્વચાની સુંદરતા અંદરથી વધે છે. સ્કિન અંદરથી રીપેર થાય છે જેના કારણે બહારથી પણ સુંદર દેખાવા લાગે છે. જો તમે આહારમાં આ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવાનું શરૂ કરશો તો ફરક તમને થોડા જ દિવસમાં દેખાવા લાગશે.
ત્વચા સુંદર અને ગ્લોઇંગ દેખાય તે માટે જરૂરી છે કે તેને પોષણ મળે. ત્વચાને જરૂરી પોષણ આહારના માધ્યમથી જ પૂરું પાડી શકાય છે. તેથી જો ત્વચા પર કરચલી, ડાઘ, ખીલ જેવી તકલીફો વધી રહી હોય તો ડાયટમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર હોય છે. જો તમે આહાર હેલ્થી લેશો તો તેની અસર ત્વચા પર પણ દેખાવા લાગશે. સ્કિનને ફાયદો કરે તેવી 5 વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
અખરોટ
અખરોટ ગુણકારી ડ્રાયફ્રુટ છે તેમાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ સૌથી વધારે હોય છે. જે ત્વચાના સોજા ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે અને સાથે જ ત્વચાને હાઇડ્રેટ તેમજ શાઈની બનાવે છે.
ગાજર
શિયાળામાં ગાજર સૌથી વધુ ખવાતું શાક છે. ગાજરમાં બીટા કેરોટીન સૌથી વધુ હોય છે જે ત્વચાને યુવીરેઝથી થતા ડેમેજથી બચાવે છે અને ઓવરઓલ સ્કીન હેલ્થ સુધારે છે.
ગ્રીન ટી
ગ્રીન ટી ત્વચા માટે ફાયદાકારક હોય છે તેમાં પોલીફેનોલ્સ હોય છે જે ત્વચાની ઉંમર વધવાની સાથે દેખાતી અસરોને ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. ગ્રીન ટી ત્વચામાં કોલેજન પ્રોડક્શન વધારે છે અને પ્રાકૃતિક રીતે સ્ટ્રેસથી લડવામાં મદદ કરે છે જેના કારણે ત્વચાને ફાયદો થાય છે.
એવોકાડો
એવોકડો ત્વચા માટે સૌથી વધુ ફાયદાકારક છે તેમાં હેલ્થી ફેટ, વિટામિન ઈ હોય છે અને વિટામિન સી હોય છે એવોકાડો ત્વચાને હાઇડ્રેટ રાખે છે અને સ્કીન ડેમેજ થી બચાવવાનું કામ કરે છે.
બ્લુબેરી
બ્લુબેરી સ્કીન માટે ફાયદાકારક છે તેમાં વિટામિન સી અને એંથોસાયનિન જેવા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે સોજા ઓછા કરવામાં અને વધતી ઉંમરના કારણે ત્વચા પર દેખાતા સંકેતોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. બ્લુબેરી ખાવાથી ત્વચા ટાઈટ રહે છે અને ડાર્ક સ્પોટ પણ રીડયુઝ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
