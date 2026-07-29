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દરરોજ દહીં ખાવું દરેક માટે ફાયદાકારક નથી: આ લોકોએ રહેવું જોઈએ સાવધાન, જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો

દહીં પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે, પરંતુ દરરોજ તેનું સેવન દરેક માટે ફાયદાકારક હોતું નથી. જાણો ક્યા લોકોએ દહીં સીમિત માત્રામાં ખાવું જોઈએ અને એક્સપર્ટ તે વિશે શું સલાહ આપે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 29, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:22 PM IST
દરરોજ દહીં ખાવું દરેક માટે ફાયદાકારક નથી: આ લોકોએ રહેવું જોઈએ સાવધાન, જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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