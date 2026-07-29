/દરરોજ દહીં ખાવું દરેક માટે ફાયદાકારક નથી: આ લોકોએ રહેવું જોઈએ સાવધાન, જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો

દહીં ભારતીય ભોજનનો મહત્વનો હિસ્સો માનવામાં આવે છે. તેમાં કેલ્શિયમ, પ્રોટીન, વિટામિન બી12 અને પ્રોબાયોટિક્સ જેવા પોષક તત્વો હોય છે, જે હાડકા, પાચન અને આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. એટલે લોકો પોતાના ભોજનમાં દરરોજ દહીં જરૂર સામેલ કરે છે. પરંતુ શું દરેક વ્યક્તિ માટે દહીનું સેવન યોગ્ય છે? સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે તેનો જવાબ નહીં છે. દહીં પૌષ્ટિક જરૂર છે, પરંતુ દરેકના સ્વાસ્થ્ય અને શરીરની જરૂરિયાત અલગ હોય છે. કેટલાક લોકોમાં તેનું વધુ કે ખોટા સમય પર સેવન પરેશાની વધારી શકે છે. તેથી માત્ર તે વિચારીને કે દહીં હેલ્ધી છે, તેને દરરોજ અને વધુ માત્રામાં ખાવું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી.
જે લોકોને "દૂધ કે દૂધની બનાવટો ન પચવાની સમસ્યા" એટલે કે દૂધમાં રહેલી પ્રાકૃતિક સુગરને પચાવવામાં સમસ્યા થાય છે, જેને દહીં ખાધા બાદ પેટમાં દુખાવો, ગેસ, સોજા કે ઝાડા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. પરંતુ દહીંમાં દૂધની તુલનામાં લેક્ટોઝ ઓછો હોય છે, તેથી લોકો તેની સીમિત માત્રાને સહન કરી લે છે. પરંતુ જેની સમસ્યા ગંભીર છે, તેણે ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર તેનું સેવન કરવું જોઈએ. આ રીતે જે લોકોને દૂધ કે ડેરી પ્રોડક્ટ્સથી એલર્જી છે, તેના માટે પણ દહીં નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે અને એલર્જીના લક્ષણ વધી શકે છે.
શ્વાસ સાથે જોડાયેલી સમસ્યામાં ન કરો સેવન
જો કોઈ વ્યક્તિને વારંવાર શરદી, ગળામાં સંક્રમણ કે શ્વાસ લેવાની મુશ્કેલી રહે છે તો તેણે દહીં ખાવા સમયે ધ્યાન આપવું જોઈએ. વૈજ્ઞાનિક રૂપથી તે સાબિત નથી થયું કે દહીં સીધી રીતે શરદી પેદા કરે છે, પરંતુ ઠંડુ દહીં કેટલાક લોકોમાં ગળાની સમસ્યા વધારી શકે છે. તેવામાં રાત્રે ફ્રિજમાં રાખેલું દહીં ખાવાથી બચવું જોઈએ. રૂમના તાપમાન પર રાખવામાં આવેલું દહીં ભોજનમાં સીમિત માત્રામાં સામેલ કરી શકાય છે.