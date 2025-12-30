પાણીપુરી ખાવાથી થઈ શકે છે આ બીમારી, AIIMSના ડોક્ટરે કહ્યું ખાતા પહેલા બે વખત વિચારો
Golgappe Khane Ke Nuksan: પાણીપુરી ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ તો લાગે છે, પરંતુ તે તમને બીમાર કરી શકે છે. પાણીપુરી અને સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાવાથી શરારમાં ઈન્ફેક્શન થવાનો ખતરો વધી જાય છે. તેથી બહારની પાણીપુરી ખાતા પહેલા વિચારવું જોઈએ.
પાણીપુરીનુ નામ સાંભળતા જ લોકોના મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. ભારતના સૌથી લોકપ્રિય સ્ટ્રીટ ફૂડમાં પાણીપુરીનું નામ આવે છે. બાળકો હોય કે મોટા લોકો બધાને પાણીપુરી પસંદ હોય છે. ચટપટી અને મસાલેદાર પાણીપુરી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. પરંતુ સ્વાદના ચક્કરમાં પાણીપુરી તમને બીમાર ન પાડી દે. તેથી દિલ્હી એમ્સના જનરલ ફિઝિશિયન અને ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડોક્ટર પ્રિયંકા સહરાવત (એમડી મેડિસિન, ડીએમ ન્યૂરોલોજી) એ ચેતવણી આપી છે કે પાણીપુરી ખાવામાં સાવચેતી રાખો. પાણીપુરી ખાવાથી બે વખત વિચાર કરો કારણ કે તેનાથી સંક્રમણનો ખતરો વધુ રહે છે. જો તમે પાણીપુરી લવર છો તો ખાતા પહેલા કેટલીક વાતોનું ધ્યાન જરૂર રાખો.
પાણીપુરી ખાતા પહેલા બે વખત વિચારો
ડોક્ટર પ્રિયંકાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તે જણાવી રહ્યાં છે કે પાણીપુરી ખાવી સ્વાસ્થ્ય માટે કેમ નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. હકીકતમાં મોટા ભાગે પાણીપુરીમાં ઉપયોગ કરાતુ પાણી સ્વચ્છ હોતું નથી. પાણીમાં બેક્ટેરિયા અને વાયરસ હોય છે. તેવામાં એક વાયરસ હેપેટાઇટિસ એ છે, જેના વિશે લોકો ઓછું જાણે છે. વાયરસ ઘણા પ્રકારના હોય છે, પરંતુ હેપેટાઇટિસ એ દૂષિત ભોજન અને પાણીથી ફેલાય છે. આ વાયરસ આપણા આંતરડાને પ્રભાવિત કરે છે અને કમળો થઈ જાય છે.
બાળકો માટે હેપેટાઇટિસ A ખતરનાક
ડૉક્ટરે સમજાવ્યું કે આ વાયરસ બાળકો માટે ખૂબ જ ખતરનાક બની શકે છે. બાળકોમાં, હેપેટાઇટિસ A વાયરસ ઝડપથી લીવર ફેલ્યોરનું કારણ બની શકે છે, જે કમળા તરીકે પ્રગટ થાય છે. તેથી, બાળકોને સ્ટ્રીટ ફૂડથી બચાવવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. દરેક વ્યક્તિએ સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાતી વખતે સાવધાની રાખવી જોઈએ. સૌ પ્રથમ, સ્ટ્રીટ ફૂડ ટાળો, કારણ કે તે સામાન્ય રીતે દૂષિત ખોરાક અને પાણીમાંથી બને છે. જો તમને ઝાડા, તાવ, આંખો પીળી પડવી અથવા પેશાબ પીળો પડવો જેવા લક્ષણોનો અનુભવ થાય છે, તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લો. તેથી, પાણીપુરી ખાતા પહેલા હંમેશા સાવધાની રાખો.
પાણીપુરી ખાવામાં સાવચેતી રાખો
તહેવાર કે કોઈ ફંક્શનમાં બહારની પાણીપુરી ખાવાથી બચવું જોઈએ. જો તમને પાણીપુરી ખાવાનું મન છે તો ઘરે પાણી બનાવી ખાઈ શકો છો. એવી જગ્યાએ પાણીપુરી બહાર ખાવો જ્યાં તમને વિશ્વાસ હોય. વધુ ગરમીમાં પણ પાણીપુરી ખાવાથી બચવું જોઈએ. જ્યાં સ્વચ્છતા હોય તેવી જગ્યાએ પાણીપુરી ખાવો, કારણ કે સ્વાદથી વધુ તમારૂ સ્વાસ્થ્ય જરૂરી છે.
