Kitchen Hygiene Tips: ફ્રીજમાં રાખેલા લોટની રોટલી ખાવા હોવ તો ચેતી જજો! સ્વાસ્થ્યને પડશે ભારે
Food Safety tips: આજકાલ, લોકો બચેલો ખોરાક રેફ્રિજરેટરમાં સંગ્રહિત કરવાનું વલણ ધરાવે છે, એવું વિચારીને કે તે યોગ્ય છે. જોકે, આમ કરવું ખતરનાક બની શકે છે. ચાલો સમજાવીએ કે કેવી રીતે અને શા માટે.
Trending Photos
Refrigerated Rotis Risk: આપણે રોટલી બનાવ્યા બાદ લોટ વધે તો તેને ફ્રીજમાં રાખી દઈએ. ત્યારબાદ ફરી તે લોટની રોટલી બનાવીએ છીએ. પરંતુ તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ એક વીડિયોમાં ચેતવણી આપવામાં આવી કે આ તમારી આદત સ્વાસ્થ્યને ભારે પડી શકે છે. આ ચેતવણી માત્ર વીડિયોની નથી, પરંતુ વૈજ્ઞાનિક પૂરાવા અનુસાર સત્ય છે. આવો તમને આ વિશે જણાવીએ.
ફ્રીજમાં રાખેલી રોટલીમાં બેક્ટેરિયાની સમસ્યા
જ્યારે રોટલી ફ્રીજમાં રાખી ખાવામાં આવે તો તેમાં ભેજ અને ઠંડીની સ્થિતિમાં બેક્ટેરિયા અને ફંગસ વધી જાય છે. ખાસ કરીને રોટલીને વધુ દિવસ રાખવામાં આવે તો Salmonella, E. coli જેવા બેક્ટેરિયા વિકસિત થઈ શકે છે. આ કારણે પેટમાં દુખાવો, ઉલ્ટી, ઝાડા અને ફૂડ પોઇઝનિંગ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
ભૂલ- લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવી
ઘણા લોકો રોટલીને ફ્રીજમાં લાંબો સમય રાખે છે. વીડિયોમાં જણાવવામાં આવ્યું કે આ સૌથી મોટી ભૂલ છે. નિષ્ણાંતો અનુસાર રોટલીને 1-2 દિવસથી વધુ ફ્રીજમાં રાખવી સુરક્ષિત નથી.
ભૂલ- ઢાંક્યા વગર રાખવી
રોટલીઓને ખુલ્લામાં કે રેફ્રિજરેટરમાં સંગ્રહિત કરવી પણ ખરાબ વિચાર છે. આ ભેજ અને બેક્ટેરિયાને વધવા દે છે, જેના કારણે રોટલીઓ ઝડપથી બગડે છે. હંમેશા હવાચુસ્ત પાત્રમાં અથવા પ્લાસ્ટિક બેગમાં સંગ્રહ કરો.
ભૂલ - ફરીથી ગરમ કરવું
રેફ્રિજરેટરમાંથી બહાર કાઢેલી રોટલીઓને વારંવાર ગરમ કરવી પણ નુકસાનકારક છે. વિડિઓઝ અને નિષ્ણાતો બંને સંમત છે કે ફરીથી ગરમ કરવાથી બેક્ટેરિયા ઝડપથી ગુણાકાર થઈ શકે છે અને પેટના ચેપનું જોખમ વધી શકે છે. તેથી, તમારે વારંવાર આ ભૂલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
સુરક્ષિત વિકલ્પ
રોટલીને ફ્રીજમાં માત્ર 1-2 દિવસ સુધી રાખો
સ્ટોર કરવા માટે એરટાઇડ ડબ્બો કે સ્વચ્છ પ્લાસ્ટિક બેગનો ઉપયોગ કરો. ખાતા પહેલા રોટલીની ગંધ, રંગ અને બનાવટ જુઓ. ગરમ કરવા માટે તવા કે માઇક્રોવેવમાં હળવી ગરમ કરો, પરંતુ વારંવાર ગરમ ન કરો.
સ્વાસ્થ્ય માટે સાવધાની
તેને લઈને સમય-સમય પર એક્સપર્ટ ચેતવણી આપતા રહે છે કે ફ્રીજમાં રાખવામાં આવેલી રોટલી ખાવાથી પેટની સમસ્યા અને ફૂડ પોઇઝનિંગ થઈ શકે છે. વૈજ્ઞાનિક તથ્યોમાં પણ આ સાબિત થયું છે કે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવામાં આવેલી અને વારંવાર ગરમ કરવામાં આવેલી રોટલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત જોખમ વધારે છે. જો તમે ફ્રીજમાં રોટલી રાખી રહ્યાં છો તો તમારે કેટલીક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
ડિસ્ક્લેમર
આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે