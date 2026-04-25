Fire Ant: લાલ કીડીઓને માર્યા વગર ઘરમાંથી કેવી રીતે ભગાડવી? આ 3 ઘરગથ્થું ઉપાય ખાસ જાણો
Red Ant Remedies: ઉનાળો શરૂ થાય એટલે કીડીઓનું પણ સામ્રાજ્ય જોવા મળતું હોય છે. એમાં પણ લાલ કીડીઓ ઘરમાં ડેરા જમાવે તો હાલત બગડી જાય છે. કારણ કે આ કીડી જ્યારે કરડે તો હાલત ખરાબ થઈ જાય છે. લાલ કીડીઓને ભગાડવા માટે કેટલાક અસરકારક ઉપાય તમને ઉપયોગી નીવડી શકે છે. ખાસ જાણો.
- ગરમી શરૂ થતા લાલ કીડીઓ ઘરમાં ડેરા જમાવી દે છે.
- લાલ કીડીને ઘરમાંથી માર્યા વગર ભગાડવા માટે કેટલાક ઉપાયો જાણો.
- સરકો, લીંબુની છાલ અને તજનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે માહિતી જાણો.
ઉનાળો આવે એટલે દરેકના ઘરમાં કીડીઓની સમસ્યા જોવા મળતી હોય છે. એમાં પણ લાલ કીડીઓથી તો રસોડા ઉભરાતા હોય છે. આ કીડી ચટકા ભરે એટલે વધુ પરેશાની થતી હોય છે. રોટલી ભાખરી પર ચડી જાય, દાળમાં પડે, ગળી વસ્તુઓ પર ચડી જાય, લોટ વગેરેમાં જતી રહે. ગૃહિણીઓ હેરાન પરેશાન થતી હોય છે. આ લાલ કીડીને ભગાડવો એ ઘણીવાર તો માથાનો દુખાવો બની જતો હોય છે. ત્યારે અમે તેમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવીશું જેના દ્વારા તમે તેને માર્યા વગર કે કેમિકલનો ઉપયોગ કર્યા વગર ઘરમાંથી ભગાડી શકશો. ખાસ જાણો લાલ કીડીને ભગાડવાના સરળ અને અસરકારક ઘરગથ્થું ઉપાયો....
1. સરકો (વિનેગર)
રસોડામાં સરકો કે જેને વિનેગર પણ કહે છે. આ પદાર્થ રસોડામાં ઉત્પાત મચાવતી લાલ કીડીઓને ભગાડવાનો રામબાણ ઉપાય છે. તેની તીવ્ર વાસ કીડીઓને જરાય ગમતી નથી. કીડીઓ ચાલતી વખતે એક ખાસ પ્રકારની ગંધ (ફેરોમોન્સ) છોડે છે. જેનાથી બાકીની કીડીઓ તેની પાછળ પાછળ ચાલે છે. પરંતુ આ સરકો ગંધને જ ખતમ કરી દે છે.
આ રીતે કરો ઉપયોગ
એક સ્પ્રે બોટલમાં અડધું પાણી અને અડધો સફેદ સરકો ભેળવી દો. હવે જ્યાં જ્યાં તમને કીડીઓ દેખાય અથવા જ્યાંથી તે ઘરમાં ઘૂસતી હોય ત્યાં તેને સ્પ્રે કરો.
2. તજ
તજની સ્મેલ પણ ખુબ જ તીવ્ર હોય છે. પરંતુ તેનો સ્વાદ અને સુગંધ આપણને સારા લાગતા હોય છે. લાલ કીડીઓને તે બિલકુલ પસંદ નથી.
આ રીતે કરો ઉપયોગ
તજનો પાઉડર લો અથવા તો તજને મિક્સરમાં વાટીને પાઉડર બનાવો. ત્યારબાદ તેને કીડીઓના દર કે પછી તે આવતી જતી હોય ત્યાં રસ્તાઓ પર ભભરાવો. તમે તજના તેલમાં રૂ બોળીને તેને પણ તે જગ્યાઓ પર રાખી શકો છો.
3. લીંબુના છોતરા
લીંબુની છાલ પણ એક સારો વિકલ્પ છે. લીંબુમાં રહેલા એસિડિક ગુણો કીડીઓને રસ્તો ભટકાડે છે.
ઉપયોગ આ રીતે કરવો
લીંબુનો રસ કાઢીને તેને એેવી જગ્યાએ નાખો જ્યાં કીડીઓ સૌથી વધુ આવે છે. આ ઉપરાંત લીંબુની છાલને નાના નાના ટુકડાંમાં કાપીને રસોડાના ખુણાઓમાં રાખી દો. તેની ખટાશવાળી વાસના કારણે કીડીઓ તરત ભાગી જશે.
