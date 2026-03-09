Egg Hair Mask: વાળમાં ઈંડા લગાડશો તો નહીં આવે વાસ, ઈંડા સાથે આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ મિક્સ કરી લગાડજો
Egg Hair Mask: વાળમાં ઈંડા લગાડવાથી ફાયદો તો થાય છે પરંતુ ઈંડા લગાડ્યા પછી વાળમાંથી વાસ આવવાની ચિંતા હોય છે. પરંતુ જો તમે ઈંડાને આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુમાં મિક્સ કરી વાળમાં લગાડશો તો ઈંડાની વાસ નહીં આવે. આ 5 વસ્તુઓ કઈ છે અને તેને વાળમાં કઈ રીતે લગાડવી જાણી લો.
- વાસ ન આવે એ રીતે વાળમાં ઈંડા લગાડવાની રીત
- વાળમાં લગાડવા માટે કેટલા ઈંડાનો ઉપયોગ કરવો?
- વાળમાં ઈંડાનો કયો ભાગ લગાડવો જોઈએ ?
Egg Hair Mask: વાળમાં ઈંડા લગાડવામાં આવે તો વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે, વાળને પ્રોટીન મળે છે અને વાળ સિલ્કી તેમજ શાઈની થઈ જાય છે. ઈંડાનું હેર માસ્ક તુરંત અસર કરનાર ગણાય છે. પરંતુ મોટાભાગે યુવતીઓ ઈંડા વાળમાં લગાડવાનું 2 કારણથી ટાળતી હોય છે. એક કારણ કે ઈંડા કેવી રીતે લગાડવા તે ખબર નથી હોતી અને બીજું કારણ ઈંડાની વાસ હોય છે. ઈંડાની વાસના કારણે યુવતીઓ ઈંડાનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળતી હોય છે. જો તમે પણ વાસના કારણે ઈંડાનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો છો તો ચાલો તમને જણાવીએ 5 એવી વસ્તુ વિશે જેને ઈંડામાં મિક્સ કરી વાળમાં લગાડશો તો વાળમાંથી ઈંડાની વાસ નહીં આવે.
ઈંડાનો સફેદ અને પીળો બંને ભાગ વાળ માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. ઈંડાનો સફેદ ભાગ અને પીળો ભાગ બંને અલગ અલગ રીતે કામ કરે છે. જેમકે વાળનો ગ્રોથ વધારવો હોય તો ઈંડાનો પીળો ભાગ વધારે ફાયદાકારક ગણાય છે. ઈંડાના પીળા ભાગમાં બાયોટીન, વિટામિન એ, વિટામિન ઈ અને ફેટી એસિડ હોય છે જે સ્કેલ્પને પોષણ આપે છે અને વાળ વધારે છે. જે લોકોના વાળ વધારે પડતા ડ્રાય હોય અને કર્લી હોય તેમના માટે પણ ઈંડાનો પીળો ભાગ ફાયદાકારક ગણાય છે. પીળા ભાગથી વાળને પોષણ મળે છે અને વાળની ચમક વધે છે.
જે લોકોના વાળ વધારે પડતા ઓઇલી હોય કે સ્કેલ્પ ઓઈલી હોય તેમણે ઈંડાના સફેદ ભાગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઈંડાનો સફેદ ભાગ વાળમાં રહેલા એક્સ્ટ્રા ઓઇલને દૂર કરે છે અને વાળને સોફ્ટ બનાવે છે.
વાળમાં લગાડવા માટે કેટલા ઈંડાનો ઉપયોગ કરવો?
વાળ સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં ઈંડા ઉપયોગી છે તે વાતને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણા લોકો એક સાથે બે થી ત્રણ ઈંડાનો ઉપયોગ કરી લેતા હોય છે જેના કારણે વાસ પણ વધી જતી હોય છે. ઈંડા નો ઉપયોગ કરવો હોય તો હંમેશા તેની માત્રા નું ધ્યાન રાખવું. ઈંડા નું પ્રમાણ વાળની લેન્થ પ્રમાણે રાખવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે તો 1 ઈંડુ વાળ માટે પૂરતું હોય છે. તેનાથી વધારે ઈંડાનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું.
ઈંડાને કઈ વસ્તુ સાથે લગાડવાથી વાસ ન આવે ?
દહીં
વાળમાં ઈંડા લગાડવા હોય તો તેમાં દહીં મિક્સ કરીને લગાડી શકો છો. દહીંમાં ઈંડુ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડશો તો વાળને ડબલ ફાયદો થશે અને ઈંડાની વાસ પણ ઓછી થઈ જશે. દહીં અને ઈંડાને એક સાથે લગાડવાથી વાળ મજબૂત અને શાઈની બને છે.
લીંબુનો રસ
વિટામીન સી થી ભરપુર લીંબુનો રસ ઈંડામાં ઉમેરીને વાળમાં લગાડશો તો પણ વાળમાંથી વાસ નહીં આવે. ઈંડાની સફેદી અથવા તો પીળો ભાગ લઈ તેમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરો અને પછી સ્કેલ્પ પર લગાવો. લીંબુ ઈંડાની મજબૂત ઓછી કરવામાં મદદ કરશે.
સરસવનું તેલ
ઈંડાનું હેર માસ્ક બનાવવા માટે સરસવના તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. શેમ્પુ કરવાનું હોય તેની 30 મિનિટ પહેલા ઈંડામાં સરસવનું તેલ મિક્સ કરી વાળમાં સારી રીતે લગાવો અને પછી 30 મિનિટ સુધી રહેવા દો. ત્યાર પછી હેર વોશ કરી લો
ઓલિવ ઓઈલ
વાળમાંથી ઈંડાની વાસ ન આવે તે માટે ઈંડાનું હેર પેક બનાવવા માટે તેમાં ઓલિવ ઓઈલ પણ ઉમેરી શકાય છે. ઈંડાનો સફેદ ભાગ કે પીળો ભાગ લઈ તેમાં ઓલિવ ઓઇલ મિક્સ કરી દો. ત્યાર પછી આ મિશ્રણને વાળમાં લગાવો અને 30થી 40 મિનિટ સુધી રાખો. ત્યાર પછી શેમ્પુ કરી લો.
કેળા
કેળા અને ઈંડાનું હેર માસ્ક પણ લગાડી શકાય છે. વાળની લંબાઈ પ્રમાણે એક કે બે કેળા લઈ તેની પેસ્ટ બનાવી તેમાં ઈંડા મિક્સ કરો. આ પેકને વાળમાં લગાવો અને 30 થી 40 મિનિટ સુધી રહેવા દો. ત્યાર પછી શેમ્પુ કરી લો.
