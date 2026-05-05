/ગંદાથી ગંદો લોઢાનો તવો પણ ચમકશે! અઠવાડિયામાં એકવાર આ રીતે કરો સાફ, દૂર થઈ જશે કાળુ ચીકણું પડ !

Iron Tawa Cleaning Hacks: લોઢાના તવાને સાફ કરવો ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે. ખાસ કરીને કારણ કે તેના પર ચીકણું પડ જમા થઈ ગયું હોય ત્યારે, તમારા લોખંડના પેનને નવા જેવું ચમકવા માટે આ બે ટ્રિકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
Iron Tawa Cleaning Hacks: રસોડામાં તવાનો ઘણો ઉપયોગ થાય છે, અને તે એટલી જ ઝડપથી ગંદા થઈ જાય છે. નવા તવા ખરીદ્યાના થોડા દિવસોમાં, તેના પર કાળાશ, કાટ લાગી જાય છે, જે બિલકુલ સારૂ નથી. તેને નિયમિત ડીશ ધોવાના સાબુ કે લિક્વિડથી સાફ કરવું અશક્ય છે, અને ચમચી કે છરીથી ઘસવાથી પણ ગંદકી ઘટતી નથી.
હંમેશા નવા જેવું ચમકશે
હવે પ્રશ્ન એ છે કે, તમે તેને કેવી રીતે સાફ કરશો? શું જૂના લોખંડના તવાને તેની નવી ચમકમાં પાછું લાવવાનો કોઈ રસ્તો છે? હા, છે. આજે, અમે તે રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી રહ્યા છીએ. જો તમે આ રીતે તમારા તવાને સાફ કરો છો, તો અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછું એક વાર, જો દરરોજ નહીં, તો તે હંમેશા નવા જેવું ચમકશે.
હેક 1: મીઠું અને બેકિંગ સોડાથી ગંદકી દૂર કરો
વારંવાર ઉપયોગ કરવાથી, લોખંડના તવા પર ગંદુ પડ બને છે, જે સરળતાથી ઉતરતું નથી. આ તે છે જે તવાને ગંદો અને જૂનો બનાવે છે. જો તમે તેને સાફ કરવા માંગતા હો, તો આ સરળ હેક પર ધ્યાન આપો. તવાને થોડા સમય માટે ચૂલા પર ગરમ થવા દો. 5-7 મિનિટ પૂરતી હોવી જોઈએ. હવે તેના પર થોડો બેકિંગ સોડા અને મીઠું નાખો, ખાસ કરીને જ્યાં ગંદકી જમા થઈ ગઈ હોય ત્યા. હવે, તવાને ખોતરવા માટે ચમચી, છરી અથવા સ્પેટુલાનો ઉપયોગ કરો, બધી ગંદકી નિકળી જશે. આ પછી, તવાને સામાન્ય રીતે ડીશવોશિંગ લિક્વિડ અથવા સાબુથી ધોઈ લો. તે નવા જેવું ચમકશે.
હેક 2: લીંબુ અને પીતાંબરી તમારા લોખંડના તવાને ચમકાવશે
જો તમારો લોખંડનો તવો સંપૂર્ણપણે કાળો અને ગંદો થઈ ગઈ હોય, તો તમે આ હેક પણ અજમાવી શકો છો. આ કરવા માટે, તવાને ચૂલા પર મૂકો, થોડું પાણી ઉમેરો, અને તેને ગરમ થવા દો. આ પાણીમાં 1 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી પીતાંબરી પાવડર ઉમેરો. આ ઉપરાંત, અડધું લીંબુ નિચોવી લો. હવે, લીંબુ ઘસીને તવાને સાફ કરો. જ્યારે પાણી હજુ ગરમ હોય, ત્યારે તમે લીંબુમાં કાંટો અથવા છરી ડુબાડીને તેને ઘસી શકો છો. આનાથી ચોટેલા ડાઘ દૂર થશે.
આ પછી, તવા પર થોડું ડીશવોશિંગ લિક્વિડ નાખો, અને તમે થોડો પીતાંબરી પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. પછી, તેને સાફ કરવા માટે તવાને સારી રીતે ઘસો. ગંદકી અને ચીકણું લેવલ પણ મોટાભાગે દૂર થઈ જશે. તમે દર અઠવાડિયે આ ટ્રિકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તવો નવા જેવો જ રહેશે.