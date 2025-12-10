Eyebrow Hair Growth: આઈબ્રોના વાળનો ગ્રોથ વધારવા અજમાવો આ 5 દેશી નુસખા, આછી આઈબ્રો થશે ઘાટી
Eyebrow Hair Growth: આજે તમને 5 એવા ઘરેલુ ઉપાય જણાવીએ જેને અજમાવવાથી આઈબ્રોના પાતળા અને આછા વાળ ઘાટા થઈ શકે છે. આ કામ કરવામાં વધારે ખર્ચ પણ નહીં થાય.
Eyebrow Hair Growth: જો આઇબ્રોના વાળ પાતળા અને આછા હોય તો ફેસનો લુક ખરાબ થઈ જાય છે. દરેક મહિલા ઈચ્છે છે કે તેની આઇબ્રો ઘાટી અને ડાર્ક હોય. આઇબ્રોના વાળ ઘાટા અને ડાર્ક હોય તો સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લાગી જાય છે. પરંતુ ઘણી યુવતીઓની આઇબ્રોના વાળ ખૂબ જ પાતળા હોય છે અને લાખ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ વાળનો ગ્રોથ દેખાતો નથી. જો તમારી પણ આવી ફરિયાદ હોય તો આજે તમને 5 એવા ઘરેલુ નુસખા જણાવીએ જેને અજમાવવાથી પાતળી આઇબ્રો જાડી થઈ શકે છે. તેના માટે તમારે વધારે ખર્ચ પણ નહીં કરવો પડે.
કેસ્ટર ઓઇલ
આઇબ્રોના વાળ ઘાટ્ટા કરવા માટે કેસ્ટર ઓઇલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કેસ્ટર ઓઇલમાં ઓમેગા 9 ફેટી એસિડ હોય છે અને પ્રોટીન હોય છે જે વાળના મૂળને મજબૂત કરે છે અને ખરતા અટકાવે છે. સાથે જ વાળનો ગ્રોથ પણ વધારે છે. આ નુસખો અજમાવવા માટે રાત્રે સુતા પહેલા કેસ્ટર ઓઇલને આઇબ્રો પર લગાવી પાંચ મિનિટ માલિશ કરો. સવારે હુંફાળા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો. નિયમિત આમ કરવાથી આઇબ્રો ઘાટી થવા લાગશે.
નાળિયેર તેલ
આઇબ્રોને ઘાટી અને જાડી કરવા માટે નાળિયેર તેલ નો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. નાળિયેર તેલ વિટામિન ઈ અને ફેટી એસિડથી ભરપૂર હોય છે જે આઇબ્રોને પોષણ આપે છે. રાત્રે સુતા પહેલા રૂમાં નાળિયેર તેલ લગાડી આઇબ્રો પર લગાવો. તેનાથી આઇબ્રોના વાળ ઝડપથી વધશે અને શાઈની પણ દેખાશે.
ડુંગળીનો રસ
ડુંગળીનો રસ પણ આઇબ્રોને ડાર્ક કરવામાં મદદ કરે છે. તેના માટે સૌથી પહેલા ચહેરો સાફ કરી લો અને ત્યાર પછી ડુંગળીનો રસ આઇબ્રો પર લગાવો. ડુંગળીના રસમાં રહેલું સલ્ફર વાળનો ગ્રોથ વધારે છે અને વાળને મજબૂત બનાવે છે.
વિટામિન ઈ કેપ્સુલ
વિટામીન ઈ વાળને ખરતા અટકાવે છે અને વાળના ગ્રોથમાં મદદ કરે છે. વિટામીન ઈ ની કેપ્સુલ કાપી અને તેની અંદરનું જેલ કાઢી આઇબ્રો પર લગાડવું અને પાંચ મિનિટ માલિશ કરવી. આ નુસખો રાત્રે સુતા પહેલા અજમાવી શકો છો નિયમિત રીતે તેને કરવાથી ફાયદો દેખાવાની શરૂઆત થઈ જશે.
એલોવેરા જેલ
એલોવેરા જેલ વાળને હાઇડ્રેટ કરવામાં મદદ કરે છે. એલોવેરા જેલમાં એવા એન્જાઈમ અને વિટામિન હોય છે જે વાળના મૂળને મજબૂત કરે છે. આઇબ્રોના વાળનો ગ્રોથ વધારવા માટે ફ્રેશ એલોવેરા જેલને આઇબ્રો પર લગાવો અને થોડીવાર છોડી દો. થોડા જ દિવસોમાં ફરક દેખાવાની શરૂઆત થઈ જશે.
