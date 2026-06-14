/Facial Hair: પાર્લર જવાની જરૂર નહીં પડે, ફટકડીની મદદથી દુર કરો ચહેરાના વાળ, ફેશિયલ હેર રીમૂવ કરવાનો સરળ ઉપાય

Get Rid of Facial Hair At Home: યુવતીઓની સૌથી મોટી પરેશાની હોય છે ચહેરા પર આવતા વાળ. હોર્મોનલ સમસ્યાઓના કારણે ફેશિયલ હેરનો ગ્રોથ ઘણી વખત વધી જાય છે. ચહેરા પર આવેલા વાળને દૂર કરવા પાર્લર જવું પડે છે. જોકે એવા કેટલાક ઉપાયો પણ છે જેની મદદથી ચહેરા પરના વાળને દૂર કરી શકાય છે. ગાલ અને હોઠ ઉપર દેખાતી ઝીણી રુવાટીને દૂર કરવા માટેનો એક અસરકારક ઉપાય આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાયની મદદથી ચહેરા પરના વાળ ઘરે જ સરળતાથી નીકળી જશે અને તમારે પાર્લર સુધી જવું પણ નહીં પડે.
ફેશિયલ હેર ચહેરાની સુંદરતામાં ઘટાડો કરી નાખે છે. મહિલાઓને મોટાભાગે હોર્મોનલ ઇમબેલેન્સના કારણે દાઢી અને ગાલ પર રૂંવાટી વધારે દેખાતી હોય છે. આ રૂંવાટી હટાવવા માટે યુવતીઓ વેક્સ કે થ્રેડિંગની મદદ લેતી હોય છે, ઘણી યુવતીઓ રેઝર નો ઉપયોગ પણ કરતી હોય છે. જોકે આ ત્રણ રીત સિવાય એક ફેસપેકની મદદથી પણ ચહેરા પરના વાળ દૂર કરી શકાય છે. આજે તમને ચેહરાની રૂંવાટી સાફ કરે તેવું વેક્સ ઘરે કેવી રીતે બનાવવું તે જણાવીએ. આ વેક્સની મદદથી ચહેરા પરની રૂંવાટી ફટાફટ નીકળી જશે.
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રૂંવાટી સાફ કરવાનું વેક્સ બનાવવાની રીત
ચહેરા પરની રૂંવાટી સાફ કરવાનું વેક્સ બનાવવા માટે ફટકડી, ગોળ, ચણાનો લોટ, ઘઉંનો લોટ, લીંબુનો રસ અને વિનેગરની જરૂર પડશે. આ વેક્સ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા તવો ગરમ કરો અને તેના પર ફટકડી રાખો. ફટકડી ઓગળી જાય એટલે તવા પર ગોળ રાખો અને ફટકડી અને ગોળને મિક્સ કરો. ગોળ ઓગળી જાય એટલે તેમાં એક ચમચી ચણાનો લોટ અને એક ચમચી ઘઉંનો લોટ મિક્સ કરો. ત્યાર પછી તેમાં વિનેગર ઉમેરો. વિનેગર ને બદલે તમે લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો. થોડી જ મિનિટમાં બેસ્ટ એકદમ ચીકણી બની જશે ત્યાર પછી ગેસ ઓફ કરી દો અને તૈયાર કરેલા વેક્સને ઠંડુ થવા દો.
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વેક્સ જ્યારે હુંફાળું ગરમ હોય અને સ્કીન પર તેની ગરમી સહન થઈ શકે એટલી હોય ત્યારે વાળના ગ્રોથની ઊંધી દિશામાં વેક્સને લગાડો. ચહેરા પર વેક્સ લગાડ્યા પછી 10 મિનિટ સુધી સુકાવા દો. વેક્સ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય અને સુકાઈ જાય પછી એન્ટી ક્લોક વાઈઝ મસાજ કરીને વેક્સને દૂર કરો. આ કામ કરતી વખતે રૂંવાટી થોડી ખેંચાશે પરંતુ જેમ જેમ વેક્સ નીકળશે તેમ ચહેરા પરના વાળ પણ નીકળવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)