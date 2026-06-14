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Facial Hair: પાર્લર જવાની જરૂર નહીં પડે, ફટકડીની મદદથી દુર કરો ચહેરાના વાળ, ફેશિયલ હેર રીમૂવ કરવાનો સરળ ઉપાય

Get Rid of Facial Hair At Home: દર થોડા દિવસે ફેશિયલ હેર રીમૂવ કરાવવા પાર્લર સુધી ધક્કો ન ખાવો હોય તો અહીં દર્શાવેલો સરળ ઉપાય ટ્રાય કરો. આ રીતે તમે ઘરે સરળતાથી અને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ વિના ચહેરા પરના વાળ દુર કરી શકો છો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 14, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:09 AM IST
Facial Hair: પાર્લર જવાની જરૂર નહીં પડે, ફટકડીની મદદથી દુર કરો ચહેરાના વાળ, ફેશિયલ હેર રીમૂવ કરવાનો સરળ ઉપાય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Facial Hair: પાર્લર જવાની જરૂર નહીં પડે, ફટકડીની મદદથી દુર કરો ચહેરાના વાળ
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