/Facial Hair: યુવતીઓ ચહેરાના વાળ હટાવવા રેઝરનો ઉપયોગ કરી શકે ? જાણો સ્કિન પર રેઝર ફરે ત્યાર પછી શું થાય

Facial Hair Removal Tips: યુવતીઓ પોતાના ચહેરા પર ઉગતા વાળને દુર કરવા માટે રેઝરનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે. રેઝર વડે વાળ સરળતાથી અને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ વિના દુર થઈ શકે છે પણ તેમ છતાં યુવતીઓ ચહેરા પર રેઝરનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે. તેનું કારણ છે કે વર્ષોથી એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે ચહેરા પર રેઝર યુઝ કરવાથી પુરુષો જેવા કડક વાળ આવવા લાગે છે. પરંતુ અમેરિકન એકેડમી ઓફ ડર્મેટોલોજી અનુસાર રેઝર યુઝ કરવાથી વાળનો ગ્રોથ વધી જાય, વાળ કડક આવે, વાળ વધારે ડાર્ક આવે તે એક ખોટી માન્યતા છે.
એક્સપર્ટ અનુસાર જો સાચી રીતે રેઝરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેનાથી ફાયદા પણ થાય છે. ચહેરાના વાળ દુર કર્યા પછી સ્કિન વધારે મુલાયમ દેખાય છે, મેકઅપ સારી રીતે અપ્લાય થાય છે અને ડેડ સ્કિન પણ હટી જાય છે. તો ચાલો આજે તમને ફેસ શેવિંગ વિશે જાણકારી આપીએ.
ફેસ શેવિંગ કરવાથી કડક વાળ નથી આવતા
સૌથી પહેલા તો મગજમાંથી એ વાત કાઢી નાખો કે ચહેરા પર રેઝર ફેરવવાથી વાળ કડક આવે છે અને ગ્રોથ વધી જાય છે. હા એ વાત સાચી છે કે ચહેરા પર રેઝર ફેરવવાથી સ્કિન ઉપર દેખાતા વાળ જ દુર થાય છે. અંદરના મૂળ નીકળતા નથી. આ અંગે અમેરિકન એકેડમી ઓફ ડર્મેટોલોજીના એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે શેવિંગ કરવાથી વાળના ગ્રોથ, તેની સાઈઝ અને તેના રંગ પર કોઈ પ્રભાવ પડતો નથી.
યુવતીઓ માટે રેઝર યુઝ કરવું સેફ છે
ચહેરા પરના વાળ દુર કરવા માટે રેઝર સેફ ઓપ્શન છે. રેઝર યુઝ કરવાથી સ્કિન પરના વાળની સાથે ડેડ સ્કિન પણ નીકળી જાય છે. ઘણી મહિલાઓ ચહેરા પરના વાળ દુર કરવા માટે રેઝરનો ઉપયોગ કરે છે. બસ તેની સાચી ટેકનિક ખબર હોવી જોઈએ.
ચહેરા પર રેઝર કઈ રીતે ફેરવવું ?
- યુવતીઓ માટે ફેશિયલ રેઝર અલગ આવતા હોય છે તેનો ઉપયોગ કરવો.
- ચહેરાને સાફ કરો અને સ્કિન પર એલોવેરા જેલ અથવા નાળિયેર તેલ લગાડો.
- રેઝરને 45 ડિગ્રી પર રાખો અને સ્કિનને થોડી ટાઈટ ખેંચી રાખવી
- રેઝરને હંમેશા ઉપરથી નીચેની તરફ ફેરવવું જોઈએ.
- વાળના ગ્રોથની દિશામાં નાના સ્ટ્રોકમાં રેઝર ચલાવવું.
- રેઝરથી વાળ સાફ કર્યા પછી ફેસ વોશ કરી મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડવું.
ચહેરા પર રેઝરનો ઉપયોગ ક્યારે ન કરવો ?
જો ચહેરા પર ખીલ થયા હોય કે કટ હોય તો રેઝરનો ઉપયોગ ન કરવો, આ સિવાય સ્કિન સેન્સીટીવ હોય તો પણ રેઝર યુઝ ન કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)