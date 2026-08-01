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Facial Hair: યુવતીઓ ચહેરાના વાળ હટાવવા રેઝરનો ઉપયોગ કરી શકે ? જાણો સ્કિન પર રેઝર ફરે ત્યાર પછી શું થાય

Facial Hair Removal Tips: યુવતીઓ ચહેરા પરના વાળ દુર કરવા માટે જો રેઝરનો ઉપયોગ કરે તો તેને પણ પુરુષો જેવા કડક વાળ ઉગવા લાગે તે વર્ષો જુની માન્યતા છે. આ વાત સત્ય નથી. ફેશિયલ હેર રીમૂવ કેવી રીતે કરવા અને રેઝરનો ઉપયોગ કરવો કે નહીં ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 01, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:31 PM IST
Facial Hair: યુવતીઓ ચહેરાના વાળ હટાવવા રેઝરનો ઉપયોગ કરી શકે ? જાણો સ્કિન પર રેઝર ફરે ત્યાર પછી શું થાય
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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યુવતીઓ ચહેરાના વાળ હટાવવા રેઝરનો ઉપયોગ કરી શકે ? જાણો સ્કિન પર રેઝર ફરે પછી શું થાય?
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