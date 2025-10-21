ચહેરા પરથી દૂર થઈ જશે ડાઘ-ધબ્બા, ત્વચામાં આવશે નિખાર, આ 2 વસ્તુ મિક્સ કરી લગાવો
શું તમે પણ ડાઘ-ધબ્બા દૂર કરવા માંગો છો? જો એમ હોય, તો તમારે ચોક્કસપણે આ બે ઘટકોને તમારી ત્વચા સંભાળની દિનચર્યામાં સામેલ કરવાનું વિચારવું જોઈએ.
ચહેરા પર જોવા મળતા ડાઘ લોકોના આત્મવિશ્વાસને પ્રભાવિત કરે છે. જો તમે પણ આ ડાઘને દૂર કરી તમારી ત્વચાને ગ્લોઇંગ બનાવવા ઈચ્છો છો તો ચંદન પાઉડર અને ગુલાબ જળનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચંદન પાઉડર અને ગુલાબ જળ, બંને વસ્તુમાં રહેલા ઔષધીય ગુણ તમારી ત્વચાના સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે.
કઈ રીતે બનાવશો ફેસ પેક?
ઘર પર કેમિકલ ફ્રી ફેસ પેક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક કટોરીમાં એક ચમચી ચંદન પાઉડર કાઢો. હવે આ કટોરીમાં બે ચમચી ગુલાબ જળ નાખો અને પછી બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરી પેસ્ટ તૈયાર કરી લો. તમને જણાવી દઈએ કે આ પેસ્ટ ત્વચા સાથે જોડાયેલી સમસ્યાને દૂર કરવામાં ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.
કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો
ચાલો જાણીએ કે આ ફેસ પેકને તમારી ત્વચા સંભાળની દિનચર્યામાં કેવી રીતે સામેલ કરવો. આ ફેસ પેકને તમારા આખા ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે લગાવો. તે સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી લગભગ 15 મિનિટ રાહ જુઓ. 15-20 મિનિટ પછી, તમે તમારો ચહેરો ધોઈ શકો છો.
ત્વચા માટે એક વરદાન
ચંદનના પાવડર અને ગુલાબજળથી બનેલો આ ફેસ પેક ડાઘ-ધબ્બા દૂર કરવા માટે વાપરી શકાય છે. આ કેમિકલ-મુક્ત ફેસ પેક ખીલ દૂર કરવામાં અને બળતરા અને લાલાશને શાંત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. વધુમાં, આ ફેસ પેકનો નિયમિત ઉપયોગ કરવાથી ત્વચાનો રંગ નોંધપાત્ર રીતે સુધરી શકે છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
