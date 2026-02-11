Prev
Fashion Hacks: હાઈટ ઓછી હોવા છતાં ફંકશનમાં દેખાવું હોય લાંબુ અને સ્લીમ તો આ 6 ફેશન હૈક્સ ટ્રાય કરી પહેરો સાડી

Fashion Hacks: આજે તમને સાડી પહેરવાના 6 એવા હૈક્સ વિશે જણાવીએ જે તમારી ફેશન ગેમ બદલી દેશે. આ ફેશન હૈક્સ ફોલો કરી તમે સાડી પહેરશો તો તમારી હાઈટ ઓછી હશે અને વજન વધારે હશે તો પણ સાડીમાં તમે લાંબા અને સ્લીમ દેખાશો. આ કોઈ જાદુ નથી બસ તમારી સાડી પહેરતી વખતે કેટલીક ટીપ્સ ફોલો કરવાની છે. આ ટીપ્સ કઈ છે ચાલો જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:34 PM IST

Fashion Hacks: સાડી એવું પરીધાન છે જે સ્ત્રીની સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાવી દે છે. લગ્ન હોય, પાર્ટી હોય, કોલેજમાં ખાસ દિવસની ઉજવણી હોય, તહેવાર હોય કે કોઈ શુભ અવસર હોય કપડામાં સ્ત્રીની પહેલી પસંદ સાડી હોય છે. સાડી પહેરી સ્ત્રી પોતાની ખુશી પણ વ્યક્ત કરે છે. તમે પણ જોયું હશે જ્યારે કોઈ યુવતી સાડી પહેરી તૈયાર થાય છે તો તેનો આત્મવિશ્વાસ અલગ જ લેવલ પર હોય છે. કોઈ મહિલા એવી નહીં હોય જેને સાડી ન ગમતી હોય. હા એવું બને કે હાઈટ ઓછી હોય અને વજન વધારે હોય તેઓ સાડી પહેરવાનું ટાળે. આવું એટલા માટે કે તેમના મનમાં એવી માન્યતા હોય છે કે સાડી પહેરવાથી તેમની હાઈટ વધારે ઓછી દેખાશે અને તે વધારે જાડા દેખાશે. 

જો તમને પણ સાડી પહેરવી ગમતી હોય પણ તમે પણ આવા વિચારથી સાડી પહેરવાનું ટાળો છો તો આજે તમને 6 ફેશન હૈક્સ વિશે જણાવીએ. આ હૈક્સ તમને સાડીમાં લાંબા અને સ્લીમ દેખાવામાં મદદ કરશે. આ ફેશન સીક્રેટ જાણી લીધા પછી તમે સાડી પહેરવાના બહાના શોધવા લાગશો. કારણ કે આ રીતે સાડી પહેરશો તો તમે લોકો વચ્ચે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની જશો. તો ચાલો ફટાફટ જાણી લો સાડી પહેરવામાં કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

સાડી પહેરતી વખતે આ ટીપ્સ કરો ફોલો

સાડીનું ફેબ્રિક 

તો તમારું વજન થોડું વધારે છે તો તમારે ક્યારેય કોટનની સાડી, ભારે સિલ્કની સાડી કે પછી કડક મટિરિયલ હોય તેવી સાડી ન પહેરવી. સ્લીમ દેખાવા માટે શિફોન, જોર્જટ, ક્રેપ મટિરિયલની સાડી પહેરો. આવા મટિરિયલમાં તમે પાતળા દેખાશો. 

સાડીની પ્રિંટ અને કલર

જો તમારે સાડીમાં લાંબુ અને પાતળું દેખાવું હોય તો સાડી ખરીદતી વખતે તેની પ્રિંટ અને તેના કલર પર ખાસ ધ્યાન આપજો. આ બંને વસ્તુ તમારા લુકને અસર કરે છે. લંબાઈ વધારે અને બોડી સ્લીમ લાગે તે માટે ઓછી પ્રિંટવાળી અથવા પ્લેન સાડી પસંદ કરો. ફુલ પ્રિંટ સાડીમાં વજન વધારે દેખાય છે. આ સિવાય સાડીમાં લાઈટ કલરને બદલે ડાર્ક શેપ ચુઝ કરો. જેમકે કાળો, બ્લુ, મરુન, ડાર્ક ગ્રીન જેવા કલર બોડીને સ્લીમ દેખાડવામાં મદદ કરે છે. 

સાડી નીચે પહેરો શેપવિયર

સામાન્ય રીતે સાડી નીચે મહિલાઓ પેટીકોટ પહેરે છે. જેનો ઘેરાવ મોટો હોય છે જે તમારા લુકને પણ હેવી કરે છે. તેથી જો સ્લીમ દેખાવું હોય તો સાડી નીટે પેટીકોટને બદલે શેપવિયર પહેરો. તેનાથી સાડી પહેર્યા પછી કમરથી બોડીનો શેપ શાર્પ અને ક્લીયર સ્લીમ દેખાશે. 

સાડી માટે બ્લાઉઝ

જો તમારું બોડી હેવી છે અને તમારે સ્લીમ લુક અને હાઈટેડ લુક જોઈએ છે તો સાડી માટે બ્લાઉઝ સ્ટીચ કરાવતી વખતે આ વાતનું ધ્યાન રાખો. જેમકે બ્લાઉઝ વધારે ટાઈટ ન કરાવો. ટાઈટ બ્લાઉઝમાંથી ફેટ વધારે ખરાબ દેખાશે. બ્લાઉઝ પરફેક્ટ માપનું કરાવો. બ્લાઉઝમાં ડીપ વી નેક કરાવો. તે તમારા લુકને સુંદર બનાવશે. ફેસ બોડીમાં રાઉન્ડ શેપ કરાવવાનું ટાળો.

સાડીની પાટલી કરવાની રીત

સાડીની પ્લીટ્સ જેને સામાન્ય ભાષામાં પાટલી કહેવામાં આવે છે તે સૌથી મહત્વની હોય છે. સાડી પહેર્યા પછી તમે કેવા લાગશો તેનો આધાર પાટલી પર જ હોય છે. સ્લીમ દેખાવા માટે પાટલી પાતળી કરો. વધારે પહોળી પાટલી કરવાનું ટાળો. 

સાડી હંમેશા હિલ્સ પહેરીને પહેરો

છેલ્લી અને સૌથી મહત્વની ટીપ્સ એ છે કે સાડી પહેરો ત્યારે હીલ્સ જ પહેરવી. હીલ્સ તમારી હાઈટ વધારી દેશે. અને તેનાથી પણ મહત્વનું એ છે કે સાડી પહેરો ત્યારે પણ હિલ્સ પહેરી લેવી જેથી તમે હિલ્સ સાથે તમારી હાઈટને મેચ કરી સાડી પહેરો. હિલ્સ પહેર્યા વિના સાડી પહેરી લેશો તો ફુટવેર પહેર્યા પછી સાડી ઊંચી દેખાશે જે તમારી હાઈટને કટ કરશે. તેથી સાડી હિલ્સ પહેરીને જ ડ્રેપ કરો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.  ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

