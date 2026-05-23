/Fashion Tips: જાણો સફેદ રંગના કપડા નીચે કેવા રંગની લોન્જરી કેરી કરવી ? જાહેરમાં Oops મોમેંટથી બચી જશો

What to Wear Under White Clothes: ઘણી યુવતીઓ વાઈટ કલરના કપડા પહેરવાનું ફક્ત એટલા માટે ટાળતી હોય છે કે તેમને એ વાતની ખબર નથી હોતી કે સફેદ કપડા નીચે કેવા રંગની લોન્જરી પહેરવી જોઈએ? આજે આ સમસ્યાનું સમાધાન તમને જણાવી દઈએ. આ રીતે તમે સફેદ કપડા કેરી કરશો તો સ્ટાઈલિશ લાગશો અને ગરમીથી રાહત પણ મળશે.
What to Wear Under White Clothes: ગરમીમાં સફેદ કપડાં પહેરવાની ઈચ્છા તો દરેકને થાય છે પરંતુ ઘણા લોકો સફેદ કપડાં પહેરવાનું ટાળતા હોય છે. ખાસ કરીને યુવતીઓ સફેદ કપડાં પહેરવાના હોય ત્યારે ટેન્શનમાં જોવા મળે છે. આ ટેન્શનનું કારણ હોય છે લોન્જરીનો રંગ. સફેદ કે અન્ય કોઈપણ લાઈટ રંગના કપડાં પહેરતી વખતે જો લોન્જરીના રંગને ધ્યાનમાં રાખવામાં ન આવે તો જાહેરમાં ઉપ્સ મોમેન્ટનો શિકાર થવું પડે છે.
આ ટેન્શનના કારણે જ યુવતીઓ વાઈટ કપડા પહેરવાનું ટાળતી હોય છે. ઘણી યુવતીઓ વાઈટ કપડા પહેરે છે તો કેટલીક ફેશન મિસ્ટેક કરે છે જેના કારણે પણ તેઓ ઉપ્સ મોમેન્ટનો શિકાર થાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સફેદ કપડાં પહેર્યા હોય તો તેની નીચે કેવા અંડર ગારમેન્ટ પહેરવા જોઈએ જેથી તમે ટેન્શન વિના વાઈટ કપડા પહેરી શકો.
રેડ અંડરટોન અંડરગાર્મેન્ટ્સ
સફેદ કપડા નીચે તમે લાલ અથવા ગુલાબી અંડરટોનની બ્રા કે પેન્ટી ટેન્શન વિના કેરી કરી શકો છો. કારણ કે લાલ વાર્મ અંડર ટોન સ્કિન સાથે મેચ થઈ જાય છે અને સફેદ કપડા નીચે ખરાબ નથી લાગતું. જો કે એકદમ બ્રાઈટ રેડ કે બ્રાઈટ પિંક કપડા પહેરવાનું પણ ટાળવું.
ન્યુડ કલર છે બેસ્ટ
વાઈટ કપડા કેરી કરવા હોય તો લોન્જરીના કલેક્શનમાં ન્યુડ કલરના અંડર ગારમેન્ટ હોવા જરૂરી છે. વાઈટ શર્ટ, વાઈટ ટીશર્ટ, કુર્તી, જીન્સ કોઈપણ સફેદ રંગના કપડાં નીચે ન્યૂડ અંડર ગારમેન્ટ પહેરવા જોઈએ. ન્યુડ રંગની લોન્જરી વાઈટ કપડાં નીચે પહેરવા માટે પરફેક્ટ હોય છે. ન્યુડ રંગની લોન્જરી સ્કીન સાથે મેચ થઈ જાય છે જેના કારણે વાઈટ કપડામાંથી અંડર ગારમેન્ટ સ્પષ્ટ રીતે નથી દેખાતા.
સ્કીન કલર બોડી સૂટ
જો તમે વાઈટ રંગના વન પીસ, શોર્ટ ડ્રેસ કે ફ્લેયર કુર્તી પહેરો છો તો તેની નીચે તમે સ્કિન ટોનનું બોડી સુટ પહેરી શકો છો. સ્કિન ટોનનું બોડી શૂટમાં ઘણા ઓપ્શન હોય છે જેમકે સ્લીવલેસ, હાફ સ્લીપ, સ્ટ્રેપ લેસ. બોડી સૂટ બોડી કોન ડ્રેસીસ માટે પરફેક્ટ રહે છે. બોડી શૂટ પહેરવાથી ઈનરવેર દેખાવાની ચિંતા પણ નહીં રહે અને તેનાથી બોડી શેપ પણ સારો દેખાશે.
સીમલેસ પેન્ટી
વાઈટ કલરના જીન્સ, પેન્ટ, ટ્રાઉઝર કે લેગીન્સ નીચે પહેરવા માટે હંમેશા ન્યુડ શેડની સીમલેસ પેન્ટી પસંદ કરો. સીમલેસ પેન્ટી પહેરવાથી કપડામાંથી પેન્ટી લાઈન નહીં દેખાય. પેન્ટીમાં પણ વાઈટ કપડા માટે સ્કિન ટોનને મેચ થતાં રંગની અથવા તો ન્યુડ રંગની પેન્ટી પસંદ કરો.
સફેદ રંગની સ્પેગેટી
ગરમીથી રાહત મળે તે માટે તમે વાઈટ રંગની કુર્તી કે શોર્ટ કુર્તો કેરી કરવા માંગો છો તો તેમાં ઉપ્સ મોમેન્ટથી બચવા માટે તમે વાઈટ રંગની સ્પેગેટી પહેરી શકો છો. જો તમે કુર્તી માટે વાઈટ સ્પેગેટી પહેરી હોય તો તમે વાઈટ લોન્જરી પણ કેરી કરી શકો છો. વ્હાઇટ સ્પેગેટીમાં બ્રાના સ્ટ્રેપ દેખાશે નહીં.
વ્હાઈટ અંડર ગારમેન્ટ
વ્હાઈટ કપડાની નીચે તમે વ્હાઈટ અંડર ગારમેન્ટ પણ પહેરી શકો છો પરંતુ જો વાઈટ કપડા સી થ્રુ હોય તો પછી વાઈટને બદલે ન્યુડ શેડ અંડર ગારમેન્ટ પહેરો. જો કપડા ટ્રાન્સપરન્ટ ન હોય અને થીક મટીરીયલના હોય તો તમે વાઈટ કપડાની નીચે વાઈટ બ્રા કે વ્હાઈટ પેન્ટી કેરી કરી શકો છો. વાઈટ કપડાની નીચે તમે બ્લેક કે બ્લુ અંડર ગારમેન્ટ પણ કેરી કરી શકો છો જો કે સૌથી બેસ્ટ તો એ રહે કે તમે ન્યુડ શેડના અંડર ગારમેન્ટ જ પહેરો.
