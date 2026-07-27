/Waterproof Accessories: ચોમાસામાં હંમેશા સાથે રાખો આ 5 વોટરપ્રૂફ એક્સેસરીઝ, વરસાદમાં પણ સ્ટાઈલિશ દેખાશો

Must have Waterproof Accessories: વરસાદ આવે એટલે વાતાવરણ તો સુધરી જાય છે પરંતુ આ સમયે જો તમારી પાસે જરૂરી વસ્તુઓ ન હોય તો વરસાદ પરેશાનીનું કારણ પણ બને છે. નોર્મલ દિવસોમાં જે રીતે તમે પોતાની સાથે કેટલીક એક્સેસરીઝ રાખો છો તે રીતે ચોમાસા દરમિયાન પણ વોટરપ્રૂફ એક્સેસરીઝ સાથે રાખી શકો છો. વોટર પ્રુફ એક્સેસરીઝ તમને સ્ટાઇલિશ પણ દેખાડશે અને જ્યારે વરસાદ પડશે ત્યારે તમને કામ પણ આવશે.
જે રીતે દરેક યુવતી પોતાના પર્સમાં કેટલીક જરૂરી વસ્તુઓ રાખતી હોય છે તે રીતે જ ચોમાસા દરમિયાન પણ પોતાની સાથે આ 4 વોટરપ્રૂફ એક્સેસરીઝ રાખવી જોઈએ. આ વસ્તુઓ તમારા લુપને સ્ટાઇલિશ પણ બનાવશે અને વરસાદમાં તમને સુરક્ષિત પણ રાખશે.
સ્ટાઇલિશ રેઇનકોટ અને છત્રી
વરસાદથી બચવા માટે સૌથી જરૂરી વસ્તુ છે છત્રી અથવા તો રેઇનકોટ. માર્કેટમાં અલગ અલગ પ્રકારની છત્રી અને રંગબેરંગી રેઇનકોટ મળતા હોય છે. તમે તમારી પસંદ અને સ્ટાઇલને એલિવેટ કરે તેવા રેઇનકોટ તેમજ છત્રી લઈ શકો છો. હવે તો છત્રી ફોલ્ડ કર્યા પછી પર્સમાં રહી શકે એટલી નાની સાઈઝની પણ મળતી હોય છે. આવી છત્રી અને રેઇનકોટ હંમેશા પોતાની બેગમાં રાખો.
વોટર પ્રુફ સ્માર્ટ વોચ
વરસાદમાં પણ તમારે સ્ટાઇલિસ્ટ દેખાવું હોય અને તમારી મોંઘી ઘડિયાળની ચિંતા ન કરવી હોય તો ચોમાસા દરમિયાન વોટરપ્રૂફ સ્માર્ટ વોચ ખરીદી લો. ચોમાસા દરમિયાન મોંઘી ઘડિયાળો પહેરવાનું છોડો અને વોટર પ્રુફ સ્માર્ટ વોચ પસંદ કરો. વોટર પ્રુફ ઘડિયાળ પહેરશો તો વરસાદ શરૂ થયા પછી ઘડિયાળ કાંડા પછી કાઢીને બેગમાં સાચવીને મૂકવી નહીં પડે. તમે તમારી સ્ટાઇલિશ ઘડિયાળને વરસાદમાં પણ કેરી કરી શકશો. વોટર પ્રુફ ઘડિયાળો માં પણ અલગ અલગ રંગબેરંગી સ્ટ્રેપ વાળી ઘડિયાળો મળતી હોય છે.
મોબાઇલ માટે વોટર પ્રુફ પાઉચ
મોબાઈલ એવી વસ્તુ છે જે 24 કલાક સાથે રહે છે. ચોમાસામાં વરસાદમાં મોબાઈલ પલળી જાય તો મોટું નુકસાન થઈ જાય છે આ નુકસાન થી બચવા માટે અને વરસાદમાં પણ મોબાઈલને સાથે રાખવા માટે વોટર પ્રુફ સ્ટાઇલિશ પાઉચ કરી દીધો. માર્કેટમાં કેવા મોબાઈલ કવર અને પાઉચ મળતા હોય છે જેમાં મોબાઇલને તમે સેફ રાખી શકો છો. ખાસ વાત એ છે કે આવા કવરમાં મોબાઇલ રાખ્યા પછી તેને તમે ઓપરેટ પણ કરી શકો છો.
વોટર પ્રુફ બેગ
ચોમાસા દરમિયાન તમારા પર્સમાં કે લેપટોપ બેગમાં એક વોટરપ્રૂફ બેગ પણ રાખો. આવી બેગ પણ માર્કેટમાં સરળતાથી મળી રહે છે જેને તમે ફોલ્ડ કરીને પર્સ કે બેગમાં રાખી શકો છો. જ્યારે વરસાદ હોય ત્યારે વોટરપ્રૂફ બેગ ખોલી તેમાં લેપટોપ, જરૂરી વસ્તુઓ, મોબાઇલ ચાર્જર અને અન્ય વસ્તુ રાખી દેવાની હોય છે. વરસાદમાં વોટર પ્રુફ બેગ તમારા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન સાબિત થશે. જરૂરી વસ્તુને વોટરપ્રૂફ બેગમાં પેક કરી સોલ્ડર પર લટકાવી તમે આરામથી વરસાદમાં પણ નીકળી શકશો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)