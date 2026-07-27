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Waterproof Accessories: ચોમાસામાં હંમેશા સાથે રાખો આ 5 વોટરપ્રૂફ એક્સેસરીઝ, વરસાદમાં પણ સ્ટાઈલિશ દેખાશો

Must have Waterproof Accessories: ચોમાસામાં વરસાદમાં પણ તમે સ્ટાઈલિશ દેખાઈ શકો છો. તેના માટે સાથે રાખવાની યોગ્ય એક્સેસરીઝ પસંદ કરવી જરૂરી છે. ચાલો તમને 4 વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે ચોમાસામાં સાથે રાખશો તો સ્ટાઈલિશ પણ લાગશો અને વરસાદના કારણે થતી પરેશાનીથી બચી જશો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 27, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:10 PM IST
Waterproof Accessories: ચોમાસામાં હંમેશા સાથે રાખો આ 5 વોટરપ્રૂફ એક્સેસરીઝ, વરસાદમાં પણ સ્ટાઈલિશ દેખાશો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ચોમાસામાં હંમેશા સાથે રાખો આ 5 વોટરપ્રૂફ એક્સેસરીઝ, વરસાદમાં પણ સ્ટાઈલિશ દેખાશો
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