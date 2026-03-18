Fashion Tips: સફેદ સહિત આ રંગના કપડા ઉનાળામાં પહેરો, આવા કપડા ગરમીમાં કરાવશે ઠંડકનો અનુભવ

Summer 2026 Color Trends : આ વર્ષે ઉનાળામાં પહેરવા માટેના કપડા તમે ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો તો આ 5 કલરને પ્રાયોરિટી આપજો. આ 5 રંગ ટોપ ટ્રેડિંગ છે અને આ રંગ ઉનાળાના તાપમાં તમને ઠંડકનો અનુભવ પણ કરાવશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:42 PM IST

Summer 2026 Color Trends : ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને હવે ધીરે ધીરે ગરમીનો પ્રકોપ પણ વધતો રહેશે. ગરમીથી બચવા માટે ખાવા પીવામાં ફેરફાર કરવાની સાથે પહેરવેશમાં ફેરફાર કરવો પણ જરૂરી છે. ગરમીથી બચવા માટે એવા ફેબ્રિકના કપડાં પહેરવા જોઈએ જે ગરમીથી રાહત આપે. સાથે જ કપડાનો રંગ પણ ગરમીની ઋતુને ધ્યાનમાં રાખીને પસંદ કરવા. 

કેટલાક રંગ એવા હોય છે જેમાં વધારે ગરમી થાય છે. અને કેટલાક રંગ એવા હોય છે જે તમને ગરમીમાં પણ ઠંડકનો અનુભવ કરાવે. દર વર્ષે ઉનાળામાં કેટલાક રંગ ટ્રેંડમાં હોય છે. આ વર્ષે કયા 5 રંગનો ટ્રેંડ છે ચાલો તમને જણાવીએ. ઉનાળામાં મોટાભાગના લોકો આ કારણથી જ સફેદ કપડાં પહેરવાનું વધારે પસંદ કરે છે. જોકે સફેદ કપડાં સિવાયના પણ કેટલાક ઠંડા રંગ છે જેને તમે ઉનાળામાં કેરી કરી શકો છો. ઉનાળામાં આ રંગના કપડા પહેરશો તો શરીરને ઠંડક મળશે.  

આજે તમને ઉનાળામાં પહેરવા જેવા પાંચ રંગ વિશે જણાવીએ. એ વાત તો તમે પણ જાણતા હશો કે ઉનાળામાં હંમેશા લાઈટ રંગના કપડા પહેરવા જોઈએ જેથી શરીરનું તાપમાન મેન્ટેન કરવામાં મદદ મળે. ઉનાળામાં ડાર્ક રંગના કપડાં પહેરવાથી ગરમી વધારે થાય છે. તો ચાલો જાણીએ લાઈટ રંગમાં પણ કયા રંગ સૌથી વધારે સારા. 

સફેદ અને ઓફ વાઈટ

ઉનાળામાં મોટાભાગના લોકો સફેદ રંગના કપડાં પહેરવાનું પસંદ કરે છે. સફેદ રંગ શરીરને ઠંડક આપે છે. ઉનાળામાં તમારા કપડાના કલેકશનમાં સફેદ રંગના અને ઓફ વ્હાઈટ શર્ટ, ટીશર્ટ, કુર્તી, ડ્રેસીસ હોવા જોઈએ. સફેદ રંગના કપડાને તમે અલગ અલગ રીતે સ્ટાઈલ કરી શકો છો. 

સ્કાય બ્લુ 

ઉનાળામાં ડાર્ક બ્લુ રંગના કપડા પહેરવાથી પરેશાની થઈ શકે છે. ઉનાળામાં લાઈટ બ્લુ એટલે કે વાદળી રંગના કપડા તમને શાંતિનો અનુભવ કરાવશે. વાઈટ રંગ પછી સ્કાય કલર એવો છે જે આંખને પણ ઠંડક આપે છે અને તેને પહેરવાથી શરીરને ગરમીથી પણ રાહત મળે છે. 

બેબી પિન્ક 

ગુલાબી રંગના લાઈટ શેડ ઉનાળામાં ગરમીથી રાહત આપનારા અને સૌથી વધુ જોવા મળે છે. ગુલાબી રંગ એવરગ્રીન રંગ છે.. ઉનાળાના આઉટ ફીટ કલેક્શનમાં આ રંગ સામેલ કરજો.. ગુલાબી રંગના કપડામાં સુંદરતા વધારે નીખરેલી દેખાય છે. લાઈટ પિન્ક કલરના કોઈપણ કપડા દેખાવમાં સુંદર લાગે છે અને શરીરને ઠંડક આપે છે. 

પીચ કલર 

2026 માં ફેશન ટ્રેન્ડમાં પીચ કલર પણ હોટ ફેવરેટ છે. પીચ કલરના કપડા ગરમીથી રાહત આપવામાં પણ મદદ કરશે અને તમને કુલ લુક પણ આપશે. માર્કેટમાં પીચ કલરના કપડામાં પણ અલગ અલગ શેડ જોવા મળે છે. ઉનાળામાં ગરમીથી બચવું હોય તો પિચ કલર ના કપડા કેરી કરજો. 

લાઈટ યલો 

ઉનાળામાં લાઈટ યેલો રંગ પણ ઠંડક આપનાર સાબિત થશે. લાઈટ યલો કલરના કપડા આંખને પણ ગમે છે અને ગરમીની ઋતુમાં પહેરવા માટે વ્હાઇટ રંગના કપડા પછી બેસ્ટ વિકલ્પ છે. જો તમારી પાસે યલો કલરના આઉટ ફીટ ન હોય તો આ વર્ષે ઉનાળામાં ચોક્કસથી ખરીદજો કારણ કે 2026 માં લાઈટ યલો કલર ટ્રેન્ડમાં છે. 

ગરમીમાં કલરની પસંદગીની સાથે કપડાની પસંદગીમાં પણ ધ્યાન આપવું. ગરમીમાં કોટન, લીલન, ખાદી, રેયોન, મલમલ જેવા ફેબ્રિક ના કપડા પહેરવા માટે યોગ્ય રહે છે. આવા કપડા પરસેવો ઝડપથી શોષી લે છે અને શરીરને ઠંડું રાખવાનું કામ કરે છે. આ સિવાય ગરમીના દિવસોમાં ટાઈટ કપડાં પહેરવાને બદલે થોડા લુઝ ફીટીંગ ના કપડા પહેરવા જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

