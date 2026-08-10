/Weight Loss Tips: 1 મહિનામાં 5 કિલો વજન ઓછું કરવાની સરળ ફિટનેસ ટિપ્સ, ડાયટ પ્લાન સાથે

Weight Loss Tips: ઝડપથી વજન ઓછું કરવા ઘણા લોકો ડાયટિંગ અને એક્સરસાઈઝ કરવાનું શરુ કરી દેતા હોય છે. અચાનક શરુ થયેલી ડાયટથી હેલ્થ સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. તેથી વજન ઓછું કરવામાં ઉતાવળ નહીં સમજદારીથી કામ લેવું જરૂરી છે. આજે તમને બેલેન્સડ ડાયટ સાથે ઝડપથી વજન ઓછું કઈ રીતે કરવું તેના વિશે જાણકારી આપીએ. જો તમારે 30 દિવસ એટલે કે 1 મહિનામાં 4 થી 5 કિલો વજન ઓછું કરવું છે તો તમે યોગ્ય રીત અપનાવી આ કામ કરી શકો છો.
30 દિવસમાં 5 કિલો વજન ઓછું કરો
હેલ્ધી ડાયટ
જો તમે ઝડપથી વજન ઓછું કરવા માંગો છો તો તેના માટે બેલેસ્ડ ડાયટ લેવી જરૂરી છે. સૌથી પહેલા તો એ સમજી લો કે ડાયટમાં કેલેરી, સુગર, ફેટ વાળી વસ્તુઓ ઓછી કરી પ્રોટીન, ફાઈબરથી ભરપુર વસ્તુઓ લેવાની છે. એટલે કે વજન ઓછું કરવા ભુખ્યા નથી રહેવાનું. ખૂબ ઓછું ખાવું અથવા તો કલાકો સુધી ભુખ્યા રહેવાની જરૂર નથી. બસ ડાયટમાં એવી વસ્તુઓ ઉમેરવી જે પ્રોટીન, ફાઈબર, વિટામિન અને મિનરલ્સથી ભરપુર હોય. પ્રોટીન અને ફાઈબરથી ભરપુર એક મીલ લેશો તો પેટ કલાકો સુધી ભરેલું રહેશે. હેલ્ધી ડાયટમાં ઈંડા, કઠોળ, દાળ, પનીર, દહીં, શાકભાજી, ફળ, આખા અનાજનો સમાવેશ કરો અને તળેલી વસ્તુઓ, મીઠાઈ, મેંદાથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળો.
30 મિનિટ હોમ વર્કઆઉટ
વજન ઓછું કરવું હોય એટલે જીમ જવું જ પડે એવું પણ નથી. જો તમે જીમમાં જઈ શકો તો સારું છે પણ ન જઈ શકો તો ઘરે પણ વર્કઆઉટ કરી શકો છો. વજન ઓછું કરવા માટે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી જરૂરી છે. એક્સરસાઈઝ કરવાથી શરીર કેલેરી બર્ન કરે છે અને મસલ્સ મજબૂત થાય છે. તમે તમારી ક્ષમતા અનુસાર કસરત કરવાની શરુઆત કરી શકો છો. ઘરે કરી શકાય તેવા વર્કઆઉટ પણ હોય છે. આ સિવાય તમે વોકિંગ, સાઈકલિંગ, રનિંગ કરી શકો છો. શરુઆત 30 મિનિટથી કરો અને ધીરે ધીરે કસરતનો સમય વધારો. શરુઆત હોમ વર્કઆઉટથી કરો ત્યારબાદ વેટ ટ્રેનિંગ માટે જીમ પણ જોઈન કરો. વેટ ટ્રેનિંગથી મસલ્સ સ્ટ્રોંગ થાય છે.
પુરતી ઊંઘ
દિવસ દરમિયાન એક્સરસાઈઝ અને હેલ્ધી ડાયટ લીધા પછી શરીરને રિકવરી માટે ઊંઘની જરૂર હોય છે. જો તમે પુરતી ઊંઘ નથી કરતાં તો તમારી કરેલી મહેનત પર પાણી ફરી જાય છે. એટલે માટે રોજ 8 થી 9 કલાક ઊંઘ થાય તેવા પ્રયત્ન કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)