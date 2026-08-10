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Weight Loss Tips: 1 મહિનામાં 5 કિલો વજન ઓછું કરવાની સરળ ફિટનેસ ટિપ્સ, ડાયટ પ્લાન સાથે

Weight Loss Tips: શું તમે પણ નવરાત્રી પહેલા વધેલું વજન ઓછું કરવા માંગો છો તો ? તો ચાલો તમને તેના માટેનો રસ્તો આજે જણાવી દઈએ. વજન ઝડપથી ઓછું થાય તે માટેની સરળ ફિટનેસ ટિપ્સ અને ડાયટ પ્લાનની વિગતો અહીં જણાવેલી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 10, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:24 AM IST
Weight Loss Tips: 1 મહિનામાં 5 કિલો વજન ઓછું કરવાની સરળ ફિટનેસ ટિપ્સ, ડાયટ પ્લાન સાથે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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