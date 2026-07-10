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કોફી અને લીંબુનું કોમ્બિનેશન શરીરની ચરબી ઓગાળશે ઝડપથી, જાણો કયા સમયે પીવાથી સૌથી વધુ લાભ થશે

Weight Loss: બ્લેક કોફી પીવાના ફાયદા વિશે તો તમે પણ સાંભળ્યું હશે પરંતુ શું તમે કોફીમાં લીંબુ ઉમેરીની પીવાના ફાયદા વિશે જાણો છો ? નથી જાણતા તો ચાલો તમને જણાવીએ આ જાદુઈ કોમ્બિનેશનથી થતા લાભ વિશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 10, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:46 PM IST
કોફી અને લીંબુનું કોમ્બિનેશન શરીરની ચરબી ઓગાળશે ઝડપથી, જાણો કયા સમયે પીવાથી સૌથી વધુ લાભ થશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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