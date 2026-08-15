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6 એવી વસ્તુઓ વિશે જાણો જેને ખાવાનું છોડો એટલે વજન વધતું અટકે અને ફટાફટ ઓછું થાય

Fast Weight Loss Tips: વજન વધારે હોય તે લોકો એવા ઉપાય શોધતા હોય છે જેનાથી ઓછી મહેનતે અને ઓછા સમયમાં વજન ઓછું થાય. જો ઓછા સમયમાં વજન ઓછું કરવું હોય તો પોતાના આહારમાંથી આ 6 વસ્તુઓ દુર કરી દો. આ 6 વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરવાથી વજન વધતું અટકી શકે છે અને ઝડપથી ઓછું પણ થઈ શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 15, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:32 PM IST
6 એવી વસ્તુઓ વિશે જાણો જેને ખાવાનું છોડો એટલે વજન વધતું અટકે અને ફટાફટ ઓછું થાય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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