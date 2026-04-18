Herb For Weight Loss: ઝડપથી વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરશે આ આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી, જાણો ઉપયોગની રીત
Herb For Weight Loss: આયુર્વેદમાં જે રીતે દરેક રોગ માટે જડીબુટ્ટી છે તે રીતે જ વજન ઓછું કરવા માટે પણ જડીબુટ્ટી છે. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે આ 3 જડીબુટ્ટી શરીરની ચરબી ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. આ 3 વસ્તુઓ કઈ છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો હોય જાણી લો.
Herb For Weight Loss: આજના સમયમાં સૌથી મોટો પડકાર છે સ્થૂળતા એટલે કે વધારે વજન. શરીરનું વજન વધી જાય તો તેનાથી ફક્ત દેખાવ ખરાબ થાય છે તેવું નથી. વધારે વજનના કારણે ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. જેમકે ડાયાબિટીસ, ફેટી લીવર, હાર્ટ અટેક, સાંધાની સમસ્યાઓ થવાનું મુખ્ય કારણ શરીરનું વધારે પડતું હોય શકે છે. એટલા માટે જ વજન કંટ્રોલમાં રહે તે ખૂબ જરૂરી છે. જે રીતે આયુર્વેદમાં અલગ અલગ રોગની જડીબુટ્ટી વિશે જણાવેલું છે તે રીતે જ આયુર્વેદમાં વજન ઓછું કરતી જડીબુટ્ટી વિશે પણ જણાવેલું છે.
ખૂબ ઓછા લોકો એ વાત જાણતા હશે કે વજન ઓછું કરવા માટે પણ આયુર્વેદિક વસ્તુઓને ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી ફાયદો એ થાય છે કે શરીરનું વજન પણ ઉતરે છે અને આડ અસર થવાની ચિંતા રહેતી નથી. વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરે તેવી જડીબુટ્ટી કઈ છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો હોય ચાલો જાણીએ. આ જડીબુટ્ટી વિશે તમે પણ જાણતા હશો પરંતુ તમને એ વાતની ખબર નહીં હોય કે આ વસ્તુઓ વજન ઓછું કરવામાં અસરકારક છે.
ઝડપથી વજન ઓછું કરતી 3 આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી
અશ્વગંધા
અશ્વગંધા આયુર્વેદની અમૃત સમાન જડીબુટ્ટી છે. અશ્વગંધાનો ઉપયોગ અલગ અલગ રોગમાં કરવામાં આવે છે.. અશ્વગંધાનો ઉપયોગ કરીને વજન પણ ઓછું કરી શકાય છે.. અશ્વગંધાનું સેવન કરવાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે.. શરીરનું મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થઈ જાય તો શરીરમાં જામેલું ફેટ ધીરે ધીરે ઓગળવા લાગે છે. અશ્વગંધાનું સેવન કરવાથી ભૂખ અને ક્રેવિંગ વધારતું કોર્ટિસોલ નામનું હોર્મોન પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. વજન ઓછું કરવા માટે અશ્વગંધાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો અશ્વગંધાનું પાણી પીવું.
તજ
તજ એવો મસાલો છે જેનો ઉપયોગ રસોઈમાં કરવામાં આવે છે. આ સિવાય તજનો ઉપયોગ ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવા માટે પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે તજનો ઉપયોગ કરીને વજન ઘટાડી શકાય છે. તજ એન્ટી ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે અને તેનું સેવન કરવાથી વારંવાર ખાવાની ઈચ્છા ઓછી થાય છે. વજન ઓછું કરવા માટે સવારના સમયે તજની ચા પી શકાય છે.
મેથી
મેથીનો ઉપયોગ પણ સૌથી વધુ રસોઈમાં કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી ડાયાબિટીસ માટે કરવામાં આવે છે પરંતુ મેથીનો ઉપયોગ તમે બ્લડ શુગર સિવાય વજન કંટ્રોલ કરવા માટે પણ કરી શકો છો. મેથીનું સેવન કરવાથી ભૂખ કંટ્રોલમાં રહે છે અને વજન પણ અસરકારક રીતે ઘટે છે. સવારે ખાલી પેટ મેથીનું પાણી પીવાથી વજન ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. રાત્રે થોડી મેથીને પાણીમાં પલાળી દેવી અને સવારે પલાળેલી મેથી ચાવીને ખાઈ જવી અને પછી તેનું પાણી પી જવું. વજન ઘટાડવાનો આ અસરકારક રસ્તો છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
