Fat cutter Drink: ઊંઘમાં પણ ચરબી બળતી રહેશે, સૂતા પહેલા પી લેવું આ ફેટ કટર ડ્રિંક, કસરત વિના સ્લીમ થશે પેટ

Fat cutter Drink: કસરત કરતી વખતે કે ઘરના કામ કરતી વખતે જ નહીં તમે ઈચ્છો તો રાત્રે ઊંઘમાં પણ પેટ પર જામેલી ચરબી બળી શકે છે. આજે તમને 2 એવા ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીએ જેને સૂતા પહેલા પીવાથી ઝડપથી ચરબી ઓછી થઈ શકે છે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 14, 2026, 12:01 PM IST

Fat cutter Drink: આજના સમયની સૌથી ગંભીર સમસ્યાઓમાંથી એક છે સ્થૂળતા એટલે કે વધારે વજન. લોકો ડાયટિંગ કરે છે, એક્સરસાઇઝ કરે છે પરંતુ તેમ છતાં પેટની ચરબી ઓછી થતી નથી. આખા શરીરનું વજન ઓછું થવા લાગે તો પણ પેટની ચરબી ઓછી થવામાં સમય લાગે છે. આવો અનુભવ તમે પણ કર્યો હોય તો આજે તમને એવા હેલ્થી ડ્રિન્કસ વિશે જણાવીએ જે પેટની ચરબી ઓગાળવામાં મદદ કરે છે. 

આ હેલ્ધી ડ્રિંક બેલી ફેટ એટલે કે પેટમાં જામેલી ચરબીને ટાર્ગેટ કરે છે અને તેને ઝડપથી ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કહ્યું ખાસ ડ્રિંક પીને તમે શરીરમાં જામેલી એક્સ્ટ્રા ચરબીને ઓછી કરી શકો છો. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર મોટાભાગના લોકો વજન ઓછું કરવા માટે અને ખાસ તો બેલીફેટ ઘટાડવા માટે ખોરાક ઓછો કરી નાખે છે અને વર્કઆઉટ વધારે કરવા લાગે છે. પરંતુ તેઓ જાણતા નથી કે શરીરમાં પેટના ભાગે સાથળ પર ચરબી જામે તેની પાછળ કેટલાક હોર્મોન પણ જવાબદાર હોય છે. ખાસ કરીને કોર્ટિસોલ અને ઇન્સ્યુલિન જેવા હોર્મોન જો વધી જતા હોય તો શરીર ફેટ બાળી શકતું નથી. જેના કારણે તમે કલાકો સુધી વર્કઆઉટ કરો તો પણ વજન ઘટતું નથી. 

રાત્રે જો કોર્ટિસોલ વધી જાય તો ઊંઘ સારી આવતી નથી અને શરીર ફેટ બાળી શકતું નથી. લોકો જાણતા જ નથી કે ફેટ લોસ માટે સારી ઊંઘ કરવી જરૂરી છે. તેના માટે તમે રાત્રે ખાસ ડ્રિંક બનાવીને પીવાનું શરૂ કરો. સુવાની એક કલાક પહેલા એક કપ આ ડ્રિંક પી લેવાથી શરીર રિલેક્સ થઈ જાય છે, સ્ટ્રેસ ઘટી જાય છે અને ઊંઘ સારી આવે છે જેના કારણે શરીર પ્રાકૃતિક રીતે ફેટ બર્ન કરવા લાગે છે. 

રાત્રે પીવાની હેલ્ધી ટી 

આ ખાસ ચા બનાવવા માટે ફ્રેશ લેમન બામ પાન, મધ અને લીંબુના રસની જરૂર પડશે. આ ડ્રિન્ક બનાવવા માટે તમે સૂકા કે તાજા કોઈ પણ પાન લઈ શકો છો. એક ગ્લાસ પાણી ઉકાળો અને તેમાં લેમન બામ પાન ઉમેરી દો. પાણી જ્યારે અડધું થઈ જાય ત્યારે ગેસ બંધ કરી તેને ગાળી લો. આ પાણીમાં લીંબુનો રસ અને મધ ઉમેરીને રાત્રે પી લેવું. આ ડ્રિંક્સ શરીરને શાંત કરે છે અને ઇન્સ્યુલિન લેવલ તેમજ કોર્ટીસોલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. 

આ સિવાય તમે તજની હેલ્થી ટી બનાવીને પણ પી શકો છો. જો તમે ઝડપથી વજન ઓછું કરવા માંગો છો તો મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવું જોઈએ. તેના માટે તજનું ડિટોક્સ ડ્રિંક બનાવીને પીવું. તેનાથી ફેટ ઝડપથી ઓછું થઈ શકે છે. સૌથી પહેલા તજના ટુકડા પાણીમાં ઉમેરી પાણીને ત્યાં સુધી ઉકાળો જ્યાં સુધી પાણીમાંથી સુગંધ ન આવવા લાગે. ત્યારબાદ પાણી ગાળી લો અને તેમાં લીંબુ ઉમેરી પી લો. આ બેસ્ટ બેડ ટાઈમ વેટ લોસ ડ્રિંક સાબિત થશે. 

રાતના સમયે આ ચા પીવાની સાથે અન્ય કેટલીક આદતો પર પણ ધ્યાન રાખવું. જેમકે રાત્રે વારંવાર નાસ્તો કરવો નહીં તેનાથી ઇન્સ્યુલિન વધે છે અને ફેટ ઘટવામાં બાધા ઉત્પન્ન થાય છે. સુવાની 90 મિનિટ પહેલા વધારે પાણી કે કોઈપણ વસ્તુ લેવી નહીં તેનાથી રાત્રે યુરીન પ્રેશર બને છે અને ઊંઘ વારંવાર તૂટે છે. રાતના સમયે લો કાર્બન ડાયોટ અપનાવો જેથી ઇન્સ્યુલિન બેલેન્સ રહે. આ બાબતોની સાથે રોજ તડકામાં થોડી વોક કરો. દિવસ દરમિયાન 30 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કે યોગ જેવી એક્ટિવિટી કરવી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

