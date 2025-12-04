શરીરમાં આ વિટામીનની કમી હોય તો લિવર સડવા લાગે છે, તબાહ થઈ જાય છે, જરાય અવગણતા નહીં
એક રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે ફેટી લિવર ફક્ત દારૂ, મોટાપાના કારણે નહીં પરંતુ એક વિટામીનની કમીના કારણે પણ થઈ શકે છે. જે છે વિટામીન બી12. આ વિટામીનની કમીથી લિવરમાં ફેટ જામવા લાગે છે. સોજા વધે છે અને લિવર ધીરે ધીરે નબળું થાય છે. વિગતો ખાસ જાણો.
Trending Photos
ફેટી લિવર આજકાલ દુનિયામાં સૌથી ઝડપથી વધતો હેલ્થ પ્રોબ્લમ બની ગયો છે. લોકો સમજે છે કે આ ફક્ત વધુ ખાવાનું, મોટાપા કે દારૂથી થાય છે. પરંતુ એવું નથી. ડોક્ટર્સ ફેટી લિવર પાછળ એક ચોંકાવનારું કારણ પણ જણાવે છે. આ છે વિટામીન બી12ની ઉણપ. આ એક વિટામીનની કમી તમારા લિવરને ધીરે ધીરે ખરાબ કરી શકે છે અને ફેટી લિવરની સમસ્યાને વધારી શકે છે.
વિટામીન બી 12 લિવરને હેલ્ધી રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જ્યારે શરીરમાં તેની કમી સર્જાય છે તો લિવરમાં ફેટ જમા થવાની શરૂ થઈ જાય છે. જેનાથી સોજા, નબળાઈ અને ધીરે ધીરે લિવર ડેમેજ થઈ શકે છે.
વિટામીન બી12 લિવરને કેવી રીતે હેલ્ધી રાખે
વિટામીન બી12 શરીરમાં ફેટ તોડવામાં અને તેને બેલેન્સ રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. લિવરમાં જરૂર કરતા વધુ ચરબી જમા ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરે છે. પરંતુ જ્યારે શરીરમાં વિટામીન બી12નું પ્રમાણ ઘટે છે ત્યારે લિવર ફેટને યોગ્ય રીતે પ્રોસેસ કરી શકતું નથી. ધીરે ધીરે ફેટ લિવરમાં ભેગી થવા લાગે છે અને સોજા, બળતરા અને સમય સાથે લિવર ડેમેજ થવાની સમસ્યા પણ શરૂ થઈ જાય છે. અનેક રિસર્ચ એ સાબિત કરી ચૂક્યા છે કે NAFLD એટલે કે નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લિવર ડિસીસવાળા લોકોમાં બી12ની કમી સામાન્ય છે.
બી12ની ઉણપ અને હોમોસિસ્ટીનનું વધવું લિવર માટે ખતરનાક કોમ્બિનેશન
બી12ની કમી થાય તો શરીરમાં હોમોસિસ્ટીન નામનું એક અમીનો એસિડ વધી જાય છે. તે શરીરમાં ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસ વધારે છે. જેનાથી લિવર સેલ્સ નબળા થવા લાગે છે અને લિવરમાં સોજા વધે છે. તેના કારણે ફેટી લિવરની સમસ્યા ઝડપથી વધે છે. સારી વાત એ છે કે બી12ની પુરતી માત્ર મળતા હોમોસિસ્ટીન ઝડપથી ઘટવા લાગે છે અને અનેક મામલાઓમાં લિવર એન્ઝાઈમ પણ નોર્મલ થવા લાગે છે. જે લિવરની સ્થિતિ સારી થવાનો સંકેત છે.
વિટામીન બી12ની કમીના લક્ષણ
વિટામીન બી 12ની કમીના લક્ષણો ખુબ સામાન્ય હોય છે આથી લોકો મોટાભાગે તેને નજરઅંદાજ કરતા હોય છે.
- થાક
- નબળાઈ
- ફોકસ ન રહેવું
- હાથ પગમાં ઝણઝણાટી
લિવર ડેમેજ થવાના લક્ષણો ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે બીમારી ઘણી વધી જાય છે. આથી લોકો ફેટી લિવરને વર્ષો સુધી ઓળખી શકતા નથી. કેટલાક મામલાઓમાં બી12ની કમીની અસર પિત્તાશય(ગોલબ્લેડર) ઉપર પણ પડે છે અને તેનાથી ગોલસ્ટોન બનવાનું જોખમ વધે છે.
બી 12ની કમી રોકવા અને ઠીક કરવા શું કરવું
વિટામીન બી 12ની કમીને રોકવા માટે સૌથી સરળ રીત છે ખાણી પીણી. માંસ, માછલી, ઈંડા અને દૂધ જેવા ફૂડ્સમાં આ વિટામીન નેચરલ રીતે હોય છે. જો કે અનેક લોકો ઉંમર, પેટ સંલગ્ન બીમારીઓ કે દવાઓના કારણે પણ બી12ને યોગ્ય રીતે એબ્ઝોર્બ કરી શકતા નથી. આવા કેસમાં ડોક્ટર સપ્લિમેન્ટ કે ઈન્જેક્શનની સલાહ આપે છે. ખાસ કરીને એવા લોકો માટે જે ફેટી લિવરના જોખમ હેઠળ છે, નિયમિત રીતે બી12ની તપાસ કરાવવી ખુબ જરૂરી છે. જલદી માહિતી મળે તો સમસ્યા ઉકેલવી સરળ છે અને તેનાથી લિવરની સ્થિતિ પણ ઘણી સુધરી શકે છે.
શું કહે છે રિસર્ચ
વિટામીન બી12 અને ફેટી લિવર પર દુનિયાભરમાં સતત રિસર્ચ થાય છે. . International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ના એક સ્ટડીમાં સામે આવ્યું છે કે NAFLD દર્દીઓમાં બી12નું લેવલ સામાન્ય લોકોની સરખામણીમાં ઘણું ઓછું હોય છે. આ સ્ટડીમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભારતમાં બી12ની કમી ઘણા વધુ પ્રમાણમાં મળી આવે છે અને પુરુષોમાં ફેટી લિવરના કેસ મહિલાઓ કરતા વધુ હોય છે. રિસર્ચર્સ માને છે કે શરૂઆતી તબક્કામાં બી12ની કમીને સુધારવાથી લિવરને થતા નુકસાનને ધીમું કરી શકાય છે અને અનેક કેસોમાં તો સુધારો પણ લાવી શકાય છે.
વિટામીન બી12ની કમી ફેટી લિવરની એક છૂપાયેલું પરંતુ ગંભીર કારણ છે. આથી આ કમીની જલદી ઓળખ કરવી અને તેને ઠીક કરવી ખુબ જરૂરી છે. જો તમે સતત થાક, નબળાઈ મહેસૂસ કરતા હોવ કે તમે ફેટી લિવરના રિસ્કમાં હોવ તો ડોક્ટર પાસે બી12ની તપાસ કરાવી લો. એક નાનકડું વિટામીન તમને લિવરની મોટી બીમારીથી બચાવી શકે છે અને લાંબા સમય સુધી તમને હેલ્ધી રાખી શકે છે.
Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો. Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે