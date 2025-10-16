શરીરમાં જામેલી ચરબી ઓગાળી દેશે આ ત્રણ મસાલાનું ડ્રિંક, ઘરે આ રીતે બનાવી કરો સેવન
જો તમે પણ વજન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છો તો આ ત્રણ મસાલાનું હેલ્ધી ડ્રિંક તમારા મોર્નિંગ રૂટીનમાં સામેલ કરો. આવો જાણીએ કઈ રીતે આ ડ્રિંક બનાવશો?
Trending Photos
Weight Loss: આજકાલની ખરાબ થયેલી લાઇફસ્ટાઇલ, ખરાબ ખાનપાન અને એક્સરસાઇઝ ન કરવાને કારણે ઘણા લોકો મોટાપાનો શિકાર બની રહ્યાં છે. તેવામાં મોટાપાથી છુટકારો મેળવવા માટે તમે તમારી લાઇફસ્ટાઇલમાં સુધારો કરો, હેલ્ધી ભોજન કરો અને કસરત કરો. આ સિવાય તમે ડાયટમાં આ જાદુઈ ડ્રિંકને સામેલ કરો. હકીકતમાં ફેટ ઘટાડવામાં જીરૂ, મેથી અને વરિયાળીનું ડ્રિંક ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આવો આ ડ્રિંક વિશે તમને જણાવીએ.
ગુણકારી છે આ મસાલા
જીરું, મેથી અને વરિયાળીનું પાણી વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ મિશ્રણ પીવાથી ચયાપચય વધે છે, ભૂખ ઓછી થાય છે અને પાચનમાં સુધારો થાય છે. તેમાં પ્રોટીન, આયર્ન, ફાઇબર, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, સોડિયમ, એન્ટીઑકિસડન્ટ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો હોય છે. તેનું સેવન કરવાથી ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ દૂર થાય છે. વજન ઘટાડવા માટે તે શ્રેષ્ઠ ઘરેલું ઉપાયોમાંનો એક છે.
ડ્રિંક બનાવવાની રીત
આ સ્પેશિયલ ડ્રિંક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક ચમચી જીરૂ, એક ચમચી વરિયાળી અને એક ચમચી મેથીના દાણા એક ગ્લાસ પાણીમાં રાત્રે પલાળી દો. સવારે આ પાણીને થોડું ગરમ કરી ગાળી લો. દરરોજ આ પાણીનું સેવન કરવાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.
આ પાણી પીવાથી મળશે અન્ય ફાયદા
કબજીયાતની સમસ્યામાં મળશે રાહતઃ આ ડ્રિંક ગેસ, કબજીયાત અને અપચાની સમસ્યામાં રાહત આપશે. તેનાથી શરીર ડિટોક્સ થાય છે. તેમાં ફાઇબર હોય છે, જે કબજીયાતથી રાહત અપાવવામાં મદદરૂપ છે.
ઇમ્યુનિટી વધારવામાં સહાયકઃ આ પાણીમાં વિટામિન સી, આયરન, જિંક, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ અને કેલ્શિયમની ભરપૂર માત્રા હોય છે. જે ઇમ્યુનિટી વધારવામાં મદદરૂપ છે. આ સિવાય તેના સેવનથી શરદી, ખાંસી અને તાવ પણ ઠીક થાય છે.
બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહેશેઃ ખરાબ ખાનપાનને કારણે ઘણા લોકો ડાયાબિટીસની ઝપેટમાં આવી રહ્યાં છે. તેવામાં ડાયાબિટીસના દર્દી સુગર કંટ્રોલ કરવા માટે આ પાણી પી શકે છે. તેનાથી સુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે